Les éditions Next-Gen de Cyberpunk 2077 sont toujours sur la bonne voie pour 2021 | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle des dernières nouvelles sur les jeux d’aujourd’hui. Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Les versions de nouvelle génération de Wild Hunt sont toujours sur la bonne voie pour sortir cette année, mais les développeurs ne sont pas encore en train de mettre quoi que ce soit dans le marbre.

No Man’s Sky: Frontiers est maintenant en ligne et introduit de nombreux nouveaux mécanismes impliquant de développer vos propres colonies, de devenir maire de l’espace et bien plus encore. Plus de 250 nouveaux éléments de construction et décorations ont été ajoutés, ainsi que davantage d’emplacements de sauvegarde et d’autres améliorations de la qualité de vie.

Brendan Greene, mieux connu sous son personnage en ligne PlayerUnknown, a également annoncé aujourd’hui qu’il quittera le développeur et éditeur de PUBG Krafton pour former son propre studio indépendant, PlayerUnknown Productions dont Persia discute avec les nouvelles que

Persia passe également en revue quelques-uns des grands noms que nous verrons au Tokyo Game Show car le programme a été récemment publié et comprend des présentations de Xbox, Square Enix, Capcom, etc.

