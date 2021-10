Les éditions physiques du single Back To The Light de Brian May sont maintenant disponibles

Lorsque Brian May écrivait des chansons à la fin des années 1980, certaines étaient utilisées dans reine. D’autres étaient toujours destinés à être des chansons en solo. L’une de ces chansons est « Back To The Light », la chanson-titre glorieusement cathartique du premier album solo de Brian, sorti en 1992 et récemment réédité.

La sortie physique du morceau sur CD et vinyle 7″ est désormais disponible, couplée à son « Nothin’ But Blue » inspiré de Freddie Mercury, ainsi qu’une version numérique spéciale avec une version karaoké « Back To The Light » en bonus.

La sortie est également accompagnée d’une toute nouvelle vidéo, qui relie de manière inventive le passage du temps entre la sortie originale et sa revisite actuelle. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« J’ai peaufiné les trois vidéos originales de 1992 », dit Brian, « mais la vidéo « Back to the Light » est toute nouvelle – un court métrage avec une histoire à raconter.

Après l’ouverture de « The Dark », « Back To The Light » a servi d’ouverture propre à son album parent de 1992, présentant Brian aux fans en tant qu’artiste solo.

Un hit du Top 20 lors de sa sortie en novembre 1992, il ouvrirait les concerts du Brian May Band, attirant le public avant de soulever le toit avec sa grandeur optimiste. Entre ses couches de sons et son balayage mélodique dramatique, la chanson se présente comme une déclaration personnelle mais expansive de conviction déterminée que la lumière est là – et une promesse constante, peut-être, que cet album accompagnerait (« Je serai là ») auditeurs sur le long chemin vers elle.

Entre ses vers chaleureux et ses cantiques et ses refrains en éruption, la recherche de la chanson «pour une vue plus claire» trace ce voyage dans un microcosme. Comme l’explique Brian, « la chanson est arrivée à un moment difficile de ma vie. Ce n’était pas une période ensoleillée. Je devais trouver un endroit où je pouvais voir un panneau indiquant le voyage que je devais faire. Donc la chanson parle de ça.

«Ça commence très sombre et ça parle de créatures nocturnes, qui ne sont pas des renards et des blaireaux, bien sûr. Ce sont le genre de créatures de votre imagination qui vous mordent et vous font ressentir de la peur. Alors je suis assis tout seul à écouter ces cris, et les couplets sont dans ce genre d’atmosphère. Mais les refrains sont tous UP!!!. C’est tout, ‘Je vais le trouver – retourner à la lumière – c’est ce que je cherche – c’est ce que je vais trouver.’ »

L’impulsion initiale pour « Back To The Light » remonte à 1988, lorsque Brian a posé les premières idées pour la chanson avec son guitariste bien-aimé Brian « Jobby » Zellis et le producteur/mixeur/ingénieur du son Pete Schwier. Quand il était temps de l’enregistrer pour l’album, la chanson s’est développée en partie comme – comme la réédition précédente du single « Resurrection » – un témoignage passionné des pouvoirs réparateurs de l’amitié et de la collaboration.

Alors que Gary Tibbs (Roxy Music, Adam And The Ants) jouait de la basse et un quatuor de chanteurs (Miriam Stockley, Maggie Ryder, Suzie O’List, Gill O’Donovan) aidait à mettre les harmonies en orbite, le regretté grand batteur de rock Cozy Powell aidé Brian à se sentir à nouveau dans un groupe.

« J’ai eu la grande chance d’avoir des gens formidables avec moi quand j’ai traversé cela, notamment Cozy Powell qui a été le soutien le plus fantastique pour moi émotionnellement et musicalement.

« Cozy était l’un de ces grands originaux, l’un des batteurs qui ont défini la batterie rock and roll dans les premières années. Sa présence était juste énorme, pleine d’optimisme et de hooliganisme… Je lui ai souvent demandé, vous savez : « Pouvez-vous faire ça, pouvez-vous interpréter ces pièces ? Et il disait : ‘D’accord, Brian, je peux certainement – ​​allons-y !’ Toujours là, toujours solidaire. Il aimait ce que je faisais avec l’album. Il a été un formidable coup de pouce tout au long de la période d’enregistrement et vous pouvez l’entendre sur ‘Back To The Light’. Il y a des sensations fantastiques – seul le son de sa batterie est si colossal. »

Le single physique (CD, vinyle blanc 7″) et numérique est accompagné de la version lumineuse à la guitare du déchirant « Nothin’ But Blue », une chanson écrite et enregistrée juste avant la perte du légendaire chanteur de Queen. Freddie Mercury avec John Deacon à la basse.

Brian déclare : « Au moment où j’étais en studio pour faire ça, nous n’avions pas perdu Freddie. Je pensais à lui et je chantais sur lui. Il était dans ses derniers jours. Ce n’était pas arrivé mais j’avais le sentiment que c’était sur le point d’arriver. Quelques jours plus tard, Freddie est parti. Et ‘Nothin’ but Blue’ me donnait l’impression que ça allait être. Il y a des petits indices là-dedans. Il y a une sorte de citation de « We Are the Champions » que peu de gens ont reconnue. Il y a des petits morceaux d’harmonies et des petits rythmes qui rappellent des choses sur Freddie. Donc, ce morceau parle sans vergogne de Freddie. Ce qui est étrange parce que « Too Much Love Will You Kill You » est celui que les gens pensaient de Freddie. Non, c’est celui-ci, « Nothin’ but Blue » est Freddie. »

Se souvenir de travailler avec John Deacon sur le morceau déclenche une réponse tout aussi émouvante de Brian : « John, comme toujours, a fait un travail exquis, jouant de la basse avec goût. Comme c’est bien que John ait joué sur ce morceau. Je pense que tout le monde l’oublie, moi y compris ! Nous n’entendons pas beaucoup parler de John ces jours-ci, malheureusement. C’est donc une tristesse éternelle pour Roger et moi que nous ayons perdu Freddie, mais nous avons aussi essentiellement perdu John, et après cela, c’était assez difficile d’être la reine.

Une version karaoké de « Back To The Light » est également disponible sur le single numérique. Toutes les chansons figurent sur Back To The Light, qui est entré dans le Top 10 de l’album lors de sa réédition en août, un témoignage de la place particulière qu’il occupe dans l’affection des auditeurs.

La sortie est accompagnée d’une vidéo très spéciale (« trippy », a déclaré Rolling Stone) réalisée pour accompagner la réédition du morceau, où Brian, en tant que voyageur dans le temps, recule de 29 ans dans le temps pour jouer avec lui-même plus jeune et son groupe solo. devant une salle comble, revisitant le site d’un ancien triomphe.

Dit Brian : « Je me sens plutôt affectueux en regardant en arrière. En me regardant il y a 30 ans, un jeune homme qui n’avait aucune idée de l’incroyable voyage qui restait à venir.

C’est un rappel puissant et indéniablement émouvant de la clarté et de la clarté de la lumière de l’aventure solo émouvante de Brian qui continue de briller près de 30 ans plus tard.

