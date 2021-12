Les éditions physiques remasterisées de la trilogie GTA retardées par Rockstar

J’avais aujourd’hui des années quand j’ai appris que le nom du protagoniste dans GTA III est Claude Speed.

Rockstar Games a annoncé via Twitter que les éditions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition ont été reportées au 17 décembre pour la PlayStation 4, la Xbox One et la Xbox Series X|S. Les propriétaires de Nintendo Switch devront attendre jusqu’au début de 2022. Les éditions physiques devaient auparavant sortir le 7 décembre.

Cette nouvelle intervient après que Rockstar a mis à jour la trilogie GTA hier matin avec son deuxième correctif depuis son lancement le 11 novembre, qui a corrigé 117 bugs dans le jeu. Le correctif de la version 1.03 traitait de plusieurs instances des effets de pluie gênants du jeu, des fautes d’orthographe sur la signalisation et de la forme des accessoires de beignets et de noix pour la boutique de beignets Tuff Nuts.

Je pense qu’il est prudent de dire que l’éditeur et les joueurs pourraient bénéficier d’une période tampon d’une semaine pour les copies physiques de la trilogie. Depuis le lancement du jeu, une multitude de problèmes et de bizarreries ont été relatés par la presse et les joueurs, des joueurs PC étant empêchés de jouer au jeu pendant des jours à Rockstar devant supprimer des fichiers qui comprenaient involontairement des chansons coupées, des notes de développeur et le tristement célèbre Hot Café mini-jeu sexe à San Andreas. Compte tenu de tout cela, les joueurs méprisés ne seront probablement pas trop en colère contre le retard des copies physiques, car le jeu lui-même aurait gagné à être retardé plus longtemps.

Cette réalité n’est pas perdue pour Rockstar, qui a ressenti le besoin de présenter des excuses pour la sortie terne du jeu très attendu. À la suite de sa première mise à jour de correctif, la société a publié une déclaration dans laquelle elle s’excusait pour l’état du jeu et remerciait les joueurs pour leur « patience et compréhension » pendant qu’elle travaillait à la mise à jour de la trilogie pour répondre aux « normes légitimement élevées de tout le monde » en disant :

La série Grand Theft Auto – et les jeux qui composent cette trilogie emblématique – sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état répondant à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent.

Cette fois-ci, l’éditeur semble adopter l’approche « gardez la tête baissée et travaillez » plutôt que de présenter des excuses avec cette mise à jour, en disant simplement : « Vérifiez la disponibilité de votre détaillant local. »