Les éditions physiques ultimes de Sonic Colors retardées en Europe, devraient être prévues pour octobre

Mise à jour (14 septembre) :

Un membre de l’équipe Nintendo Life a reçu une mise à jour de la commande d’Amazon en Espagne, indiquant qu’elle sera livrée le 11 octobre ou plus tard, donc il y a encore pas mal d’attente dans ce cas.

Article original (23 août) :

À seulement deux semaines de la date de sortie du 7 septembre du remaster de Sonic Colors Ultimate, SEGA a annoncé que des “problèmes logistiques imprévus” entraîneraient des retards pour l’édition physique.

“Toutes les éditions physiques de Sonic: Colors Ultimate, qui incluent à la fois l’édition standard et l’édition porte-clés, seront retardées sur tous les marchés EMEA, à l’exception de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cela n’affecte pas la sortie numérique sur toutes les plateformes propriétaires.”

Il y a quelques éléments dans cette déclaration à noter : La sortie numérique n’est pas affectée par le retard, ce qui signifie qu’il s’agit probablement de quelque chose lié à COVID avec la production de la fabrication et/ou de l’expédition – l’édition physique du Doki Doki Literature Club a subi la même retards récemment – et ne pas avoir à voir avec le jeu.

La déclaration, que SEGA Europe a publiée sur Twitter, semble également impliquer que l’Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient ne pas être affectées – bien que le retard soit spécifiquement mentionné comme étant dans la région EMEA, qui ne comprend que l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cela signifie également que le Sonic Colors Ultimate sera très probablement lancé comme prévu le 7 septembre en Amérique du Nord et en Asie.

Mais troisièmement, sommes-nous censés l’épeler “Sonic Colors Ultimate” ou non ? Nous savons que la version européenne s’écrit avec le « u » (merci) mais lorsque nous couvrons des informations qui peuvent ou non affecter le marché sans u, cela devient très déroutant.

L’édition physique comprend le jeu et un “Baby Sonic Keychain”, et propose des versions pour Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. La date de sortie mise à jour pour l’EMEA n’a pas encore été annoncée.

