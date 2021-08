Les BeatlesL’album en tête des charts de 1970, Let It Be, sortira dans le monde entier dans une gamme de packages d’édition spéciale magnifiquement présentés le 15 octobre par Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Trois morceaux de la nouvelle édition remixée et augmentée font leurs débuts en version numérique pour coïncider avec lancement de la précommande d’aujourd’hui (26). Elles sont “Qu’il en soit ainsi” (Mix Stéréo 2021), “Ne me laisse pas tomber” (première représentation sur le toit), et “Pour toi bleu” (Récupérez le mix LP).

Let It Be a été récemment mixé par le producteur Giles Martin et l’ingénieur Sam Okell aux formats stéréo, DTS surround 5.1 et Dolby Atmos. La nouvelle édition spéciale fait suite aux éditions anniversaire remixées et augmentées universellement acclamées de Sgt. Groupe du club Pepper’s Lonely Hearts en 2017, Les Beatles (« Album blanc ») (2018), et Route de l’Abbaye (2019).

Toutes les nouvelles sorties de Let It Be comprendront le nouveau mix stéréo de l’album, guidé par la version originale « reproduite pour disque » de Phil Spector. Il provient directement des bandes huit pistes originales de la session et des performances sur le toit. Les collections physiques et numériques Super Deluxe comprennent également 27 enregistrements de session inédits, un EP Let It Be à quatre pistes et le mix LP stéréo 14 pistes Get Back inédit qui a été compilé par l’ingénieur Glyn Johns en mai 1969.

Let It Be Special Edition est rejoint par le très attendu nouvelle série documentaire The Beatles: Get Back, réalisé par le cinéaste triplement oscarisé Peter Jackson; et le livre à couverture rigide également intitulé The Beatles: Get Back.

Pendant 21 jours à partir du 2 janvier 1969, des caméras et des magnétophones ont documenté presque chaque instant comme John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison, et Ringo Starr réunis sur une scène sonore caverneuse aux Twickenham Film Studios à Londres, puis dans leur propre Apple Studio, où Billy Preston les a rejoints sur les claviers. C’est là que les Beatles ont commencé les répétitions d’un projet conçu pour qu’ils “reviennent” sur scène, répétant de nouveaux originaux et jammant sur des chansons plus anciennes, tous capturés en direct et sans fard.

Le 30 janvier, les caméras et les enregistreurs ont filmé les Beatles, avec Preston, mettant en scène ce qui devait être leur dernier concert sur le toit froid de leur siège social de Savile Row Apple Corps. Ils ont joué pour une petite assemblée de famille et d’amis, et pour tous ceux qui se trouvaient à portée de vent de leurs amplificateurs. La représentation de midi a interrompu le West End de Londres, alors que les cous se tendaient vers le ciel depuis les rues et que les fenêtres des bâtiments voisins s’ouvraient pour une meilleure vue. Une rafale de plaintes pour bruit a attiré les policiers sur le toit, mettant fin au concert après 42 minutes.

En avril et mai, Glyn Johns a travaillé à la compilation d’un album intitulé Get Back, dans une version qui comprenait des faux départs, des plaisanteries entre les chansons, des prises précoces plutôt que tardives, des performances plus raffinées. Il y avait même « I’ve Got A Feeling » qui s’effondrait avec John expliquant : « Je l’ai armé en essayant de faire du bruit. Les Beatles ont décidé de mettre de côté les nombreuses cassettes, bobines de film et photos du projet, afin d’enregistrer et de sortir leur chef-d’œuvre LP, Abbey Road.

À partir des bandes enregistrées en janvier 1969, ainsi que de quelques sessions qui ont précédé et suivi ces enregistrements, le dernier album des Beatles, Let It Be, a finalement été publié le 8 mai 1970 et dix jours plus tard aux États-Unis, pour accompagner la sortie de l’original. Que ce soit un film. Les sessions qui ont conduit à l’album et au film ont été la seule fois dans la carrière des Beatles où elles ont été documentées aussi longuement tout en créant de la musique en studio.

Plus de 60 heures de séquences cinématographiques inédites, plus de 150 heures d’enregistrements audio inédits et des centaines de photographies inédites ont été récemment explorées et méticuleusement restaurées pour trois sorties complémentaires et définitives des Beatles cet automne.

Les sources brutes qui ont été explorées pour les nouveaux projets ont révélé qu’un esprit plus joyeux et bienveillant imprégnait les séances que ce qui était véhiculé dans les 80 minutes du film Let It Be de 1970. “J’avais toujours pensé que le film original Let It Be était assez triste car il traitait de la séparation de notre groupe, mais le nouveau film montre la camaraderie et l’amour que nous avions tous les quatre entre nous”, écrit Paul McCartney dans son avant-propos pour le livre Let It Be Special Edition.

“Cela montre également les moments merveilleux que nous avons passés ensemble”, poursuit-il, “et combiné avec l’album Let It Be récemment remasterisé, constitue un puissant rappel de cette époque. C’est comme ça que je veux me souvenir des Beatles.

Let It Be Special Edition (Super Deluxe) : 57 titres

* 5CD + 1Blu-ray (nouveau mix stéréo de l’album en haute résolution 96 kHz/24 bits ; nouveaux mix d’albums 5.1 surround DTS et Dolby Atmos) avec livre relié de 105 pages dans un étui prédécoupé de 10″ par 12″

* Vinyle masterisé à demi-vitesse 180 grammes 4LP + EP vinyle 12 pouces 45 tr/min avec livre relié de 105 pages dans un étui prédécoupé de 12,5″ par 12,5″

* Collection audio numérique (mixes stéréo + albums en haute résolution 96 kHz/24 bits / Dolby Atmos)

Let It Be (nouveau mix stéréo de l’album original) : 12 titres

Extraits inédits, jams studio, répétitions : 27 titres

Mix Get Back LP de 1969 inédit de Glyn Johns, nouvellement masterisé : 14 titres

Let It Be EP : 4 titres

Mix inédits de Glyn Johns en 1970 : “Across The Universe” et “I Me Mine”

Les nouveaux mixes stéréo de Giles Martin & Sam Okell : singles “Don’t Let Me Down” & “Let It Be”

Le magnifique livre des collections de CD et de vinyles Super Deluxe présente l’avant-propos de Paul McCartney; une introduction par Giles Martin ; un souvenir de Glyn Johns; des chapitres perspicaces et des notes de piste détaillées par l’historien, auteur et producteur de radio des Beatles Kevin Howlett ; et un essai du journaliste et auteur John Harris explorant les mythes des séances par rapport à leur réalité.

Le livre est illustré, dans le style d’un album, avec des photos rares et inédites d’Ethan A. Russell et Linda McCartney, ainsi que des images inédites de paroles manuscrites, de notes de session, de croquis, de correspondance des Beatles, de boîtes à cassettes, de cadres de films, etc. .

Let It Be Special Edition (Deluxe) : 26 titres

* 2CD en digipak avec un livret de 40 pages abrégé du livre Super Deluxe

Let It Be (nouveau mix stéréo de l’album original) : 12 titres

Extraits inédits, jams studio, répétitions : 13 titres

Mix de 1970 inédit pour « Across The Universe »

Let It Be Special Edition (Standard) : 12 titres

* 1CD en digipak (nouveau mix stéréo de l’album original)

* Numérique (nouveaux mixes de l’album en stéréo + hi res 96kHz/24-bit / Dolby Atmos)

* Vinyle 1LP masterisé à demi-vitesse de 180 grammes (nouveau mix stéréo de l’album original)

* Disque d’image en édition limitée 1LP vinyle illustré de la pochette de l’album (nouveau mix stéréo de l’album original)

Lorsque les Beatles sont arrivés à Twickenham en janvier 1969, leur album éponyme (également connu sous le nom de « The White Album ») était toujours en tête des charts du monde entier après sa sortie en novembre 1968. Ils avaient un plan ambitieux en tête pour un projet qui inclurait une représentation sur scène pour un « spectacle télévisé » et un album live. Michael Lindsay-Hogg a été embauché pour diriger le concert et documenter les répétitions avec un tournage sans entrave et un enregistrement audio mono sur deux magnétophones à bobines Nagra reliés à une caméra.

Ethan A. Russell a été recruté pour des photographies exclusives à accès illimité. Le producteur des Beatles George Martin et l’ingénieur Glyn Johns ont supervisé le son. Johns se souvient : « Paul m’a dit qu’il avait eu cette idée de faire un concert live et qu’il voulait que je l’organise, parce que j’avais une assez bonne expérience dans la création d’albums live. Impressionné par les progrès quotidiens du groupe avec leur liste de nouvelles chansons, Martin s’est souvenu plus tard: «C’était une excellente idée, sur laquelle je pensais qu’il valait la peine de travailler. Un album live de nouveau matériel. La plupart des gens qui ont fait un album live ressassent de vieux trucs. »

Après 10 jours sur la scène sonore, les Beatles et l’équipe de tournage ont ensuite déménagé dans l’Apple Studio, plus intime et confortable du groupe. Là, Johns s’est occupé des commandes de l’équipement emprunté à l’ancien terrain de jeu des Beatles, Abbey Road Studios, pour enregistrer sur une bande huit pistes. Billy Preston a été invité à jouer des claviers avec le groupe chez Apple, soulevant les sessions avec son talent illimité et sa bonhomie dynamique.

“Les gars étaient vraiment gentils avec moi”

En avril 1969, les Beatles ont sorti leur single numéro un mondial “Get Back”/”Don’t Let Me Down”. Promu comme « Les Beatles comme la nature l’a voulu » et « aussi vivant que possible, à l’ère de l’électronique », les deux faces du disque ont été créditées à « Les Beatles avec Billy Preston ». « La plus grande surprise a été la sortie du disque », se souvient Preston en 2002. « Ils ne m’ont pas dit qu’ils allaient mettre mon nom dessus ! Les gars étaient vraiment gentils avec moi.

Le single « Let It Be » produit par George Martin, sorti le 6 mars 1970, est différent de la version album « reproduite » par Phil Spector. L’exemple du style de production Wall of Sound de Spector sur l’album Let It Be est son overdub orchestral sur « The Long and Winding Road », qui est devenu le 20e single n°1 des Beatles aux États-Unis.

Réalisé par Peter Jackson (trilogie Le Seigneur des Anneaux, They Shall Not Grow Old), The Beatles: Get Back ramène le public dans le temps aux sessions d’enregistrement intimes du groupe à un moment charnière de l’histoire de la musique. En raison de la richesse des images formidables que Jackson a examinées, qu’il a passées au cours des trois dernières années à restaurer et à éditer, The Beatles: Get Back sera présenté en trois épisodes distincts. Chaque épisode dure environ deux heures et se déroule sur trois jours, les 25, 26 et 27 novembre 2021, exclusivement sur Disney+.

La série documentaire présente la chaleur, la camaraderie et le génie créatif qui ont défini l’héritage du quatuor emblématique, compilé à partir de plus de 60 heures de séquences inédites tournées en janvier 1969 (par Michael Lindsay-Hogg) et de plus de 150 heures d’audio inédit, tous de qui a été brillamment restauré. Jackson est la seule personne en 50 ans à avoir eu accès à ces archives cinématographiques privées.

The Beatles: Get Back est l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils planifient leur premier spectacle en plus de deux ans, capturant l’écriture et la répétition de 14 nouvelles chansons, initialement destinées à être diffusées sur un live d’accompagnement. album. Le documentaire présente – pour la première fois dans son intégralité – la dernière performance live des Beatles en tant que groupe, l’inoubliable concert sur le toit de Savile Row à Londres, ainsi que d’autres chansons et compositions classiques figurant sur les deux derniers albums du groupe, Abbey Road et Qu’il en soit ainsi. La musique de la série est également nouvellement mixée par Giles Martin (Rocketman) et Sam Okell (Hier).

“Get Back” en dix langues

Avant les débuts de la série, Apple Corps Ltd./Callaway Arts & Entertainment sortira le livre The Beatles: Get Back dans le monde entier le 12 octobre. Disponible en anglais et neuf éditions en langues internationales, The Beatles: Get Back est le premier livre autonome officiel à être publié par les Beatles depuis le best-seller international The Beatles Anthology.

Magnifiquement conçu et produit, la couverture rigide de 240 pages complète la série documentaire Get Back et Let It Be Special Edition avec des transcriptions de nombreuses conversations enregistrées des Beatles au cours des trois semaines de répétitions et de sessions et des centaines d’exclusivités inédites. images, y compris des photos d’Ethan A. Russell et Linda McCartney.

The Beatles: Get Back commence par une préface écrite par Peter Jackson et une introduction par Hanif Kureishi. Les textes du livre sont édités par John Harris. Précommandez The Beatles: Get Back by The Beatles ici.

Ce soir (26) à Las Vegas, The Beatles LOVE du Cirque du Soleil fait son grand retour à l’Hôtel & Casino Mirage. Célébrant son 15e anniversaire, le spectacle de renommée mondiale apporte une explosion de couleurs au Strip de Las Vegas alors qu’un casting de 70 artistes célèbre la musique des Beatles avec des acrobaties aériennes, des visuels vibrants et une chorégraphie à haute énergie sur une scène à 360 degrés. Depuis son ouverture aux critiques élogieuses le 30 juin 2006, LOVE a joué devant plus de 10 millions de spectateurs.

Précommandez les packages Let It Be Special Edition des Beatles, qui sortiront le 15 octobre.