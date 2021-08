Les éducateurs poursuivent le district scolaire du Missouri pour une formation CRT, leur disant de voter pour les socialistes .

Deux éducateurs du district scolaire de Springfield, dans le Missouri, poursuivent leur employeur pour avoir violé leurs droits au titre du premier amendement en les obligeant à suivre une formation sur la théorie critique de la race, qui consistait notamment à dire aux employés de voter pour des candidats socialistes.

La Southeastern Legal Foundation (SLF) a déposé une plainte contre le district scolaire de Springfield au nom des deux éducateurs.

« L’année dernière, le district scolaire avait besoin de tous ses employés – donc n’importe qui, du chauffeur de bus conduisant les enfants à l’école, jusqu’à un professeur d’histoire AP, leur enseignant en fait en classe – les obligeait à faire ce qu’ils appelé une formation sur l’équité et la lutte contre le racisme », a déclaré Kimberly Hermann, avocate en chef du SLF, au podcast de John Solomon Reports.

Cette formation a dit aux éducateurs de s’engager pour « l’équité » et de devenir des « éducateurs antiracistes », a-t-elle ajouté.

Hermann a fait valoir que la formation violait les droits du premier amendement des éducateurs en « obligeant les enseignants et les éducateurs de ces formations à être d’accord avec les doctrines qu’ils savent illégales… on leur demande ensuite d’aller en classe et de violer les élèves. « des droits de protection égaux ».

Au cours de la formation, les éducateurs ont reçu des documents à emporter en classe qui leur apprennent à « placer chaque enfant sur une matrice d’oppression » et à se mettre sur une « matrice d’oppression et à identifier que vous êtes un suprémaciste blanc parce que, disons, vous avez peut-être voté. pour Donald Trump », a expliqué Hermann. “Ou peut-être parce que si vous êtes victime d’un crime, et peut-être que la personne qui commet ce crime est une personne de couleur et que vous appelez la police, vous êtes alors un suprémaciste blanc.”

Les formateurs ont également appris aux éducateurs à « épouser les idées socialistes » et « à voter pour des candidats socialistes », tout en enseignant les idées socialistes à des enfants aussi jeunes que quatre ou cinq ans, a déclaré Hermann.

Il s’agit d’un cas du premier amendement parce que la formation requise était pour tous les employés du district scolaire et discriminée en fonction du point de vue, les obligeant à s’autocensurer leurs vraies croyances et « les forçant à accepter des croyances avec lesquelles ils ne sont tout simplement pas d’accord », elle expliqué.

(La Southeastern Legal Foundation a représenté John Solomon dans plusieurs dossiers ouverts.)