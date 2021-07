Les effets d’entraînement du superbe choix des Raptors au n ° 4

Tout le monde pensait que le vrai repêchage de la NBA avait commencé avec le cinquième choix. Il s’avère que cela a commencé au non. 4. Les Raptors ont fait le geste le plus choquant de la loterie lorsqu’ils ont confié à Jalen Suggs la sélection de Scottie Barnes. Barnes était le plus gros élève du processus de pré-draft, mais peu pensaient qu’il dépasserait le garde Gonzaga qui est devenu un nom connu après son batteur de buzzer près de la moitié du terrain dans le Final Four. La décision aura d’énormes implications à long terme pour Toronto et Orlando, qui ont fait tomber Suggs sur leurs genoux. Examinons les deux côtés.

Raptors Drafting Barnes

Suggs semblait être un choix parfait à Toronto car il pourrait glisser dans le vide de la zone arrière probablement créé par le départ imminent de Kyle Lowry en agence libre. La rédaction de Barnes présente des décisions d’alignement moins simples pour les Raptors étant donné qu’ils ont déjà Pascal Siakam et OG Anunoby. Une solution serait d’embrasser le petit ballon et de déplacer Barnes au 5, ce qui pourrait être sa meilleure position en NBA.

Barnes a une collection fascinante de forces et de faiblesses. À 6 pieds 7 pouces et 225 livres avec une envergure de 7 pieds 3 pouces, il est un énorme attaquant avec le maniement du ballon et les côtelettes de jeu, ainsi qu’une excellente sensation pour le jeu. Le problème est qu’il est également un tireur extérieur limité qui n’a pas le premier pas d’élite pour dépasser les défenseurs qui s’affaissent. Il est souvent comparé à Draymond Green, bien que Kyle Anderson soit probablement un exemple plus réaliste en ce qui concerne la trajectoire de carrière.

Un problème avec les comparaisons de Draymond est que peu de joueurs dans ce moule sont jamais mis dans le même rôle qu’il a dans Golden State. Il y a tellement de centres dans la NBA qu’il est difficile de trouver des minutes à ce poste pour les petits joueurs. Et peu d’équipes ont l’espacement au sol nécessaire pour créer les voies de dépassement et de conduite que Draymond a si bien réussi à exploiter.

C’est ce qui rend la forme de Barnes si intrigante pour les Raptors. Toronto a un noyau prêt à l’emploi autour de lui, avec quatre joueurs qui peuvent tirer et défendre en Fred VanVleet, Gary Trent Jr., OG Anunoby et Pascal Siakam. La seule chose qui manquait à l’équipe était un centre, car il n’a jamais vraiment remplacé Marc Gasol et Serge Ibaka. Il serait injuste de jeter Barnes dans le feu en tant que centre de départ en tant que recrue. Mais ne soyez pas surpris s’il clôture bientôt les matchs à ce poste.

Barnes est le rare jeune joueur qui devrait être capable de défendre à un niveau élevé au début de sa carrière NBA. Il coche toutes les bonnes cases. C’est un joueur intelligent qui a montré sa capacité à tourner en tant que défenseur du côté faible et à diagnostiquer les jeux au fur et à mesure qu’ils se produisent. Il a déjà la taille et la force pour se défendre physiquement. De plus, il a la réputation de concourir à la fois au niveau collégial et secondaire. Il devrait s’intégrer parfaitement à la culture de Toronto.

Le meilleur scénario pour les Raptors est que Barnes, Anunoby et Siakam deviennent une chimère d’une zone avant de petite balle. Ils pouvaient voler sur tout le sol en défense et jouer l’un pour l’autre en attaque tout en ayant juste assez de tirs entre eux pour survivre. Cela devrait être un arrêt au stand unique dans la loterie. Il n’y a aucune raison pour que Toronto ne puisse pas participer aux séries éliminatoires la saison prochaine. La question est de savoir s’il peut battre Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo en jouant de cette façon. Mais ce serait une question même si cela n’avait pas pris Barnes.

Le produit de l’État de Floride n’aurait pas pu atterrir dans un meilleur endroit pour se développer. La réussite d’un jeune joueur en NBA dépend en grande partie de la situation qui l’entoure. Barnes aurait été bien pire si le repêchage s’était déroulé comme prévu et qu’il avait atterri à Orlando, qui a un blocage au centre et n’a pas le pouvoir de tirer à d’autres positions pour lui ouvrir le terrain. Toronto est le point d’atterrissage parfait, mais Barnes a encore une bataille difficile pour être aussi bon que Suggs.

Suggestions de rédaction magique

Orlando était dans une position difficile avant jeudi soir. C’était une équipe en reconstruction sans pierre angulaire autour de laquelle s’appuyer et qui se classait cinquième dans ce qui était considéré comme un repêchage à quatre joueurs. Mais il vaut mieux avoir de la chance que du bien. Le Magic sait que de première main, les boules de loterie n’ont pas rebondi lors de leur dernier projet de reconstruction dans les années 2010. Suggs leur donne enfin quelqu’un qui pourrait devenir la star qui leur fait cruellement défaut depuis Dwight Howard.

Suggs n’a pas pu présenter son jeu complet à Gonzaga, où il a joué un rôle dans l’une des meilleures équipes universitaires de mémoire récente. Il était l’un des cinq espoirs de la NBA dans leur onze de départ. Il a joué à tour de rôle sur et hors du ballon en attaque et s’est consacré à l’extrémité défensive du terrain. Il aurait été fascinant de voir Suggs jouer un rôle similaire pour les Raptors. Mais tomber aux mains du Magic aurait pu être mieux pour lui à long terme.

Ce n’est pas que Suggs n’aura pas de compétition pendant des minutes et des touches dans la zone arrière d’Orlando. Le Magic a signé Markelle Fultz pour une prolongation de 50 millions de dollars la saison dernière et a également repêché Cole Anthony avec le non. 15 choix au total. Le problème pour ces deux-là est que Suggs combine leurs meilleures fonctionnalités – et aucune de leurs faiblesses – en un seul package. À 6 pieds 4 pouces et 205 livres, il a la taille et le physique de Fultz et peut tirer aussi bien qu’Anthony. Ils devront trouver comment s’adapter autour de lui.

Suggs peut faire un peu de tout. C’est un athlète d’élite qui peut défendre plusieurs positions sur le périmètre, exécuter le pick-and-roll, atteindre la jante et abattre des tirs ouverts. Mais il ne fait pas partie de l’élite en attaque. Il a récolté en moyenne 4,5 passes décisives par match sur 2,9 revirements et a tiré 33,7% sur 3 la saison dernière. C’est pourquoi il est souvent comparé à Jrue Holiday, un garde combo qui excelle en défense mais n’est ni un tireur d’élite ni un passeur.

Le plus grand domaine de croissance pour Suggs est son tir. Le chemin vers la célébrité pour la plupart des meneurs de la NBA moderne consiste à abattre les pull-up 3, puis à profiter de la pression exercée sur la défense. C’est un si bon athlète qu’on lui donnera probablement des cavaliers au début de sa carrière pour le garder hors de la piste. Ses chiffres de lancers francs à l’université étaient corrects (75,4% sur 3,8 tentatives par match) mais pas suffisants pour indiquer qu’il sera non plus un grand tireur d’élite.

La bonne nouvelle pour Suggs est qu’il devrait avoir l’opportunité de grandir dans ce rôle avec le Magic. C’est un nouveau jour à Orlando, qui recommence après avoir cédé la plupart de ses vétérans la saison dernière. Franz Wagner, que la Magie a pris au no. 8, sera un excellent joueur complémentaire qui pourra défendre, écarter le sol et déplacer le ballon. Si le Magic n’avait pas débarqué Suggs, Wagner n’aurait eu personne à compléter. Mais ils l’ont fait. Et leur dernière reconstruction est bien lancée.

