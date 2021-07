Les effets personnels des Sussex ont été déplacés de Frogmore Cottage

On dirait que le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement fini de vivre à Frogmore Cottage. Cependant, cela est évident depuis un certain temps maintenant, étant donné qu’ils vivent à temps plein en Californie !

Selon The Sun, le personnel du château de Windsor a “dépouillé” les biens restants de Harry et Meghan (y compris les photos encadrées) de la maison après son voyage au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana – bien qu’il ne soit pas clair qui a organisé le déménagement.

«Le personnel du château de Windsor était à Frogmore quelques jours seulement après le retour d’Harry en Californie après le dévoilement de la statue. Ils ont vidé ses effets personnels tels que des photos encadrées qu’il avait laissées dans son ancienne chambre et celle de Meghan, ” a déclaré une source au magasin. ” Harry était resté dans une extrémité du cottage, séparé d’Eugénie et de sa famille. son ancienne chambre et celle de Meghan qui a été laissée en grande partie intacte depuis sa dernière visite. ”

Apparemment, les articles devraient être expédiés au domicile de Harry et Meghan à Montecito.

Étant donné que la princesse Eugénie vit actuellement à Frogmore Cottage avec son mari Jack Brooksbank et leur nouveau fils, August, il est tout à fait logique que Harry déménage ses biens restants ! Pendant ce temps, The Sun spécule que le couple royal pourrait “rendre le chalet de luxe” en avril prochain, ce qui signifie qu’ils trouveront probablement un nouvel endroit où séjourner pour de futurs voyages en Angleterre.

Harry devrait retourner au Royaume-Uni pour le jubilé de la reine, bien qu’il ait également été rapporté qu’il pourrait rentrer chez lui plus tôt pour une célébration plus importante en l’honneur de la princesse Diana.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

