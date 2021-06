Les effets vidéo et audio de portrait iOS 15 peuvent être activés dans des applications tierces comme Snapchat, pas seulement FaceTime

Dans le cadre d’iOS 15, Apple a annoncé une poignée de nouveaux effets vidéo et audio qui aident à améliorer la qualité de votre caméra et de votre micro, en particulier pour la visioconférence. Les fonctionnalités incluent le mode Portrait vidéo (flou d’arrière-plan) et les réglages du microphone d’isolation vocale.

Dans le discours d’ouverture, ces fonctionnalités ont été présentées comme étant disponibles dans FaceTime. Il s’avère qu’Apple a implémenté ces effets à l’échelle du système et qu’ils sont également automatiquement disponibles pour les applications tierces, comme lorsque vous prenez une photo dans Snapchat ou passez un appel vidéo dans Zoom.

Dans une application tierce qui utilise la caméra vidéo, ces effets sont exposés via les panneaux du Centre de contrôle.

Par exemple, lorsque vous utilisez Snapchat sur un iPhone utilisant iOS 15, faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour afficher le Centre de contrôle. Il aura deux panneaux contextuels en haut, un pour les effets vidéo et un pour le mode micro.

Dans Effets vidéo, le mode Portrait peut être activé. Cela isole votre visage et votre corps et applique un effet de flou d’arrière-plan à tout le reste du cadre, comme si vous preniez une photo de portrait dans l’application Appareil photo principale.

Les options du mode micro incluent Standard, Isolation vocale et Large spectre. L’isolation de la voix tente d’éliminer les distractions causées par le bruit ambiant et de se concentrer sur la parole de l’utilisateur. En revanche, Wide Spectrum intègre plus d’ambiance pour un son plus détendu et naturel.

Ces fonctionnalités font partie d’iOS 15, qui est actuellement en version bêta pour les développeurs. iOS 15 sera disponible pour tout le monde à l’automne.

