Les effets visuels de No Way Home ne sont toujours pas terminés des semaines avant la sortie

Les acheteurs chanceux qui ont décroché des billets Spider-Man: No Way Home pour les premières émissions du 16 décembre sont à exactement deux semaines de regarder le dernier film de la première trilogie MCU Spider-Man. Le film établira probablement de nouveaux records au box-office post-pandémique. Tout cela grâce à l’intérêt massif pour le multivers et la myriade de camées qui ont maintenant été confirmés. Mais, à deux semaines de la fin, les studios n’ont pas encore fini de faire le film. C’est selon un initié informé qui dit que Sony et Marvel travaillent toujours sur les effets visuels de No Way Home, ce qui est très inhabituel pour un film de cette importance.

Les retards de Marvel

Un YouTuber bien connecté a déclaré il y a quelques semaines que No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie avaient quelques problèmes lors des tests de dépistage. En conséquence, Marvel a retardé ce dernier, cherchant à corriger des éléments de l’histoire et à ajouter plus de camées. Quant à No Way Home, Grace Randolph a déclaré que le film sortirait toujours le 17 décembre. Mais le travail d’effets visuels « était au bout du fil » pour les deux films. Marvel et Sony travaillent avec « des délais très serrés et stressants », a déclaré Randolph à l’époque.

Depuis lors, nous avons appris que les reprises de Doctor Strange 2 sont en effet étendues. Marvel travaillera sur des reprises jusqu’à Noël, selon un rapport récent. Des sources non divulguées ont déclaré qu’il était suffisamment de temps pour tourner un film entièrement différent.

Pendant ce temps, nous avons vu la deuxième bande-annonce de No Way Home. Et Sony a ensuite continué à bombarder les fans avec un grand nombre de spots télévisés qui présentaient de nombreuses scènes qui n’avaient pas été vues dans la bande-annonce 2. Toutes ces séquences contenaient de nombreux effets visuels, car les clips présentaient diverses scènes des grands combats du film.

Cependant, au moins une grosse erreur d’édition VFX a révélé que Sony et Marvel avaient supprimé deux variantes de Spider-Man d’une scène de combat.

Avec tout ce contexte à l’esprit, il n’est pas surprenant de voir les nouvelles affirmations de Randolph.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit « Pour Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

No Way Home est un film spécial

Le YouTuber a déclaré sur Twitter qu’ils travaillaient toujours sur le VFX pour No Way Home, réitérant ses remarques précédentes. Sony et Marve sont « jusqu’au bout du fil » pour celui-ci.

Il y a ENCORE du travail sur le VFX pour #NoWayHome Ça va se jouer sur le fil, les gars ! pic.twitter.com/nzr5GvoANF – Grace Randolph (@GraceRandolph) 2 décembre 2021

Elle a offert des informations supplémentaires pour mettre les choses en perspective. « La plupart des superproductions devraient terminer les effets visuels dans 2 mois, mais la réalité est généralement dans un mois », a déclaré Randolph. Elle a ajouté que « quelques films le coupent d’aussi près, cependant ». No Way Home semble être l’un de ces films.

Le YouTuber a reconnu que tout cela était « très inhabituel ». Randolph a dit qu’elle ne pouvait même pas partager toute l’histoire. Elle a ajouté qu’il y aurait probablement une fuite « dans un jour ou deux », laissant entendre que quelque chose d’autre pourrait se préparer.

D’un autre côté, No Way Home est un film énorme. Il a une durée d’exécution de 2 heures et 30 minutes, et nous envisageons beaucoup d’action. Trois variantes de Spider-Man se battront contre cinq méchants à divers endroits. Nous avons alors un puissant sorcier exécutant toutes sortes de sorts. Tout cela implique beaucoup de travail VFX.

Cela dit, nous ne devrions pas voir de retards dans la date de sortie de No Way Home à ce stade. Le film sortira à la mi-décembre sur la plupart des grands marchés. Ensuite, certains pays d’Asie ne l’obtiendront que quelques semaines plus tard. Nous connaissons ces retards depuis un certain temps déjà.

Sur une note différente, Sony et Marvel ont déjà une bonne raison de reporter le film s’ils en ont besoin. La nouvelle variante omicron du coronavirus a effrayé le monde ces derniers jours, tout comme les billets No Way Home ont commencé à se vendre en ligne.