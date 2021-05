Les efforts de Josh Hawley pour être le prochain Donald Trump échouent. Misérablement. ⋆ 10z viral

Je suis tombé sur un nouveau sondage qui n’augure rien de bon pour le sénateur du Missouri.

Si ce n’était pas si préoccupant, il serait presque amusant de voir autant de dirigeants républicains tenter d’imiter le style de Donald Trump dans le but de gagner leurs prochaines élections et de poursuivre des postes de pouvoir plus élevés au sein du parti. L’un de ces politiciens est bien sûr Josh Hawley, le sénateur républicain du Missouri. Le problème est que, pour lui, la base du GOP ne semble pas du tout l’acheter.

Je suis tombé sur un tweet avec un récent sondage pour la primaire du GOP 2024 menée par Morning Consult et Politico. Hawley sondait à 0%, au-dessus seulement de Hogan et Rick Scott.

Personne ne l’a mieux résumé que Aiden Smith, qui a écrit en réponse:

«Josh Hawley à 0% prouve que vous pouvez être un fou d’extrême droite et frapper chaque note idéologique avec la base GOP sans toujours obtenir de soutien si vous êtes un con qui semble ennuyeux devant la caméra.»

Josh Hawley n’aurait littéralement pas pu être un meilleur allié de Donald Trump. Il s’est avéré être l’un de ses défenseurs les plus francs avant, au milieu et après les élections de 2020 et à travers tout le chaos qui s’est ensuivi parmi la droite. Il a adopté une fausse rhétorique populiste et est allé contre McConnell, travaillant même avec Bernie Sanders pour obtenir plus de secours au peuple américain pendant la pandémie de Covid-19.

Et je suis sûr qu’à sa grande consternation, cela n’a clairement pas fonctionné du tout.

Pour être clair, je suis sûr que Josh Hawley est tout à fait le fasciste intelligent que tout le monde craignait d’essayer de monter sur les queues de cheval de Donald Trump et de terminer ce qu’il a commencé dans un effort pour mettre en œuvre une prise de contrôle autoritaire de la droite. Malheureusement pour Hawley, il n’a pas le charisme ou les manières qui résonnent avec la base qui a si facilement embrassé Donald Trump pour réussir.

La base de droite ne fait pas confiance aux politiciens de carrière, et ce récent sondage avec des gens comme Ted Cruz, Marco Rubio, Josh Hawley et Mike Pompeo sondant à 4% ou moins semble le montrer explicitement. C’est assez satisfaisant, n’est-ce pas, de voir leurs singeries et leur défense infatigable de Donald Trump se révéler être tout pour rien?

Cela étant dit, je serais certainement intéressé de voir un récent sondage avec Tucker Carlson inclus.

Bien sûr, la plus grande chose à retenir est la position que Donald Trump détient toujours au sein du parti parmi la base. Aucun des autres prétendants ne se rapproche même. Une partie de moi ne peut s’empêcher de se demander si des politiciens comme Hawley l’ont anticipé. S’attendaient-ils à ce que leur temps et leur énergie consacrés à sauver sa carrière nuiraient à la leur? Évidemment, les choses peuvent changer dans les années à venir, mais qu’est-ce que Hawley pourrait faire d’autre pour sauver cela? Toute la défense de Donald Trump dans le monde ne peut pas compenser un manque de charisme ou de capacité à paraître le moins du monde authentique.

