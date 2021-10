Les efforts de Miami pour atténuer la scène de fête de South Beach sont racistes, selon les critiques

Un effort de la police de Miami pour baisser le volume de la scène de fête bruyante de South Beach est qualifié de raciste par certains critiques.

Les responsables de la ville ont tenté de réduire les niveaux de bruit et la criminalité le long du tronçon de 10 pâtés de maisons d’Ocean Drive, connu pour ses hôtels, restaurants et bars art déco, arguant que l’augmentation des revenus des fêtards ne vaut pas les maux de tête pour les résidents locaux.

“Nous ne pouvons pas accepter cela comme notre normalité”, a déclaré le maire Dan Gelber. “Ce que nous avons appelé un quartier de divertissement est devenu un aimant incroyable pour le crime et le désordre, et tout ce qu’il rapporte en revenus ne vaut tout simplement pas le chagrin d’amour.”

Certains critiques ont qualifié cet exercice de raciste, notamment l’ancien chef du chapitre de la NAACP à Miami, Ruban Roberts, qui a accusé la répression de la police d’être « insensible » et « trop zélé ». Roberts a ajouté que les touristes noirs de la région étaient traités « comme des citoyens de seconde classe ».

Certains militants noirs ont accusé la ville d’utiliser des tactiques policières trop dures pour disperser les foules et, à plus grande échelle, d’essayer d’attirer uniquement certains types de visiteurs, tout en décourageant d’autres.

Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées pendant les vacances de printemps de cette année, lorsque la ville a imposé un rare couvre-feu à 20 heures. Les autorités ont envoyé des véhicules de style militaire pour disperser des foules majoritairement noires avec des balles en caoutchouc, suscitant les critiques des militants noirs et engendrant une parodie sur “Saturday Night Live”.

Le mois dernier, la ville a augmenté le nombre de policiers et de responsables de l’application du code couvrant le quartier à leur plus grand nombre dans l’histoire. Le maire a qualifié cela de mesure provisoire, affirmant que la ville ne pouvait pas se permettre d’augmenter le nombre de policiers de manière permanente.

Sa proposition à long terme rebaptiserait les blocs connus sous le nom de quartier des divertissements en accueillant des concerts et des foires haut de gamme, en se concentrant sur des événements familiaux et en faisant la promotion des musées et de la symphonie souvent négligés mais impressionnants de la ville. Il veut également limiter la musique forte et arrêter les ventes d’alcool à 2 heures du matin

La fermeture d’Ocean Drive, qui reste en vigueur alors que la ville planifie son avenir, a eu un impact financier sur les entreprises locales.

Tom Glassie, propriétaire de longue date de l’hôtel Avalon, a rencontré des responsables de la ville et des résidents au cours des deux dernières années, luttant avec “que voulons-nous être quand nous serons grands”.

“La vie nocturne a pris le dessus. Nous étions la meilleure vie nocturne”, a-t-il déclaré. “Il n’y avait rien de mal à cela, mais cela a juste été surbrandé” et a éclipsé les arts et la culture.

La proposition du maire vise également à augmenter les espaces de bureaux et résidentiels et à réduire le nombre de bars et de clubs.

Les règlements de zonage autorisent à la fois les espaces résidentiels et commerciaux, mais aucun bâtiment ne peut dépasser cinq niveaux, ce qui dissuade les investisseurs qui préfèrent construire des gratte-ciel de luxe. De plus, les façades art déco qui offrent des toiles de fond glamour ont des protections de bâtiments historiques, ce qui rend le coût des rénovations prohibitif pour certains développeurs.

“Nous sommes fatigués d’être transformés en méchants, de continuer à blâmer une entreprise de 30 ans qui est l’un des plus gros contribuables de la ville et l’un des plus gros employeurs”, a déclaré Joshua Wallack, directeur de l’exploitation de Café Tropical Mango.

“Les gens descendent de ces bateaux de croisière en rêvant de danser la salsa chez Mango’s.”

Alexander Tachmes, avocat de Clevelander, a accusé le maire d’avoir “vraiment fait monter la pression sur la rhétorique anti-commerciale d’Ocean Drive” l’été dernier et d’avoir essentiellement tenté de siphonner les entreprises établies pendant que la ville tentait de renommer et de courtiser davantage d’entreprises culturelles.

Le Clevelander a poursuivi la ville pour l’interdiction de l’alcool à 2 heures du matin en mai et a remporté une injonction temporaire jusqu’à ce qu’un procès commence cet automne. Les propriétaires ont également demandé au tribunal la réouverture d’Ocean Drive, arguant que les restrictions pandémiques n’étaient plus nécessaires, mais elles n’ont pas abouti.

Le bar a déclaré que le chaos dans la rue rendait difficile le maintien d’une activité nocturne. Le Clevelander vérifie les pièces d’identité et paie pour la sécurité, mais il a été victime de vandalisme et de combats qui débordent de la foule à proximité. Le bar a volontairement fermé ses portes au début du mois de mars alors que la ville avait du mal à reprendre le contrôle pendant les vacances de printemps.

La majorité des “touristes à problèmes” ne sont pas des étudiants, mais viennent de l’extérieur de l’État à la recherche de problèmes, ont déclaré des responsables de la ville.

Pour tenter de décourager les grandes foules, la ville a annulé tous les programmes au milieu de la pandémie, laissant un vide où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sans rien faire. Un manque initial de police a créé une atmosphère où tout est permis, et les entreprises se sont plaintes que les foules consommaient de la marijuana, buvaient et traitaient la zone comme une fête à la maison.

Ken Koppel, président de SoBe Safe, un groupe de 400 résidents concernés, a déclaré que certains touristes ne sont que des “vendeurs de drogue armés qui ne respectent pas les flics et les lois sur les délits” et se rassemblent en foules trop nombreuses pour que la police puisse les contrôler.

Et même avec la présence policière accrue, que Koppel a déclaré que de nombreux résidents soutiennent, « qui veut vivre ou payer pour un camp armé pour toujours ?

Associated Press a contribué à ce rapport