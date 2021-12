Les efforts de Nvidia pour consolider davantage l’industrie en achetant Arm sont pratiquement morts

L’achat d’Arm par Nvidia semblerait, au moins à court terme, une bonne décision pour les consommateurs. D’une part, ce serait un nouveau lieu pour Nvidia de concevoir et de mettre sous licence d’excellentes propriétés d’apprentissage automatique et probablement de mettre en mémoire les capacités du GPU Mali standard utilisé dans tant d’appareils mobiles. Mais il semble que cela n’arrivera pas.

En septembre 2020, Nvidia a officiellement annoncé qu’elle dépenserait 40 milliards de dollars pour Arm Holdings. L’accord verrait également Softbank – l’actuel propriétaire majoritaire d’Arm – gagner une participation de 10 pour cent dans Nvidia et la société resterait à Cambridge en Angleterre dans « un avenir prévisible ». Bien sûr, l’étape suivante consistait à demander l’approbation réglementaire et c’est là que les choses tournent mal.

L’UE a déjà exprimé son mécontentement face à cet achat. Aux États-Unis, la FTC poursuit pour bloquer complètement la fusion. Pour le moment, nous n’avons rien entendu d’officiel de la Chine, mais à moins que Nvidia ne trouve un moyen légal d’acheminer de l’argent et de la technologie dans le pays comme Apple l’a fait, il est très peu probable que le gouvernement chinois approuve l’acquisition. Je veux dire, même l’un des fondateurs d’Arm est contre l’idée.

Soit dit en passant, si vous êtes curieux de savoir pourquoi une entreprise britannique détenue par une société japonaise potentiellement achetée par une marque américaine a besoin de l’approbation de l’UE ou de la Chine, eh bien, techniquement, ce n’est pas le cas. Tant que la Grande-Bretagne (qui est désormais indépendante de l’UE), le Japon et les États-Unis approuvent la vente, elle peut aller de l’avant. Mais Nvidia/Arm et tous les partenaires de l’entreprise aimeraient beaucoup vendre des produits dans l’UE et en Chine, les deux gouvernements sont donc très impliqués.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Bien que je n’aie aucune autorité sur qui achète Arm, je n’aime pas l’idée non plus, et j’ai écrit à ce sujet plusieurs fois. Mes raisons sont différentes, cependant, car je ne suis pas enclin à me soucier de ce qui est le mieux pour Qualcomm ou Samsung, ou toute autre entreprise qui fabrique les puces Arm qui alimentent les meilleurs téléphones Android. Je me soucie des effets à long terme qu’une consolidation supplémentaire de l’industrie technologique peut avoir du point de vue des consommateurs.

Dire que cela stimulerait l’innovation et le développement de technologies concurrentes peut être vrai.

J’ai entendu beaucoup de commentaires de personnes qui ne sont pas d’accord avec mon point de vue sur la question, et je remercie les personnes qui ont pris le temps de me contacter. Je suis d’accord avec bon nombre des contrepoints qui m’ont été proposés, comme l’idée que cela stimulera le développement sur d’autres architectures de processeurs existantes ou même poussera une entreprise comme Apple ou Google à financer le développement d’un nouveau design. Je suis également un cynique perpétuel qui est convaincu que les entreprises joueront le jeu parce que c’est plus facile et plus rentable même si Arm devient aussi difficile à travailler que Nvidia l’a toujours été.

Je suis fan de Nvidia. Je pense que la société fabrique d’excellents GPU et que ses puces Arm actuelles sont excellentes pour être tout sauf économes en énergie. J’ai environ une douzaine de produits alimentés par Nvidia et je les ai tous payés au détail. Mais je ne peux pas ignorer ce que d’autres ont dit sur le travail avec Nvidia. Qualcomm a dressé une liste des raisons pour lesquelles Nvidia serait un terrible intendant pour les conceptions de base ARM. Apple a donné un coup de pied célèbre à l’entreprise pour ses pratiques. Malheureusement, le développeur du noyau qui alimente votre téléphone Android a un message que je ne suis pas en mesure de répéter en ce qui concerne le travail avec Nvidia, je vais donc le laisser le dire. Attention : c’est assez salé.

Il n’y a aucune raison de penser que Nvidia aura le même état d’esprit concernant les conceptions ARM. En fait, cela nuirait aux bénéfices car Arm est une entreprise unique qui gagne de l’argent en ne fabriquant aucun produit elle-même. Au lieu de cela, l’entreprise génère des revenus par les droits de licence. Dans ces propres mots via un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis :

Nous comptons sur nos partenaires semi-conducteurs pour fabriquer et commercialiser des microprocesseurs basés sur notre architecture afin de percevoir des redevances à l’avenir. Nous dépendons également d’eux pour ajouter de la valeur à notre architecture sous licence en fournissant des solutions complètes de microprocesseur basées sur ARM pour répondre aux besoins d’applications spécifiques des entreprises de systèmes.

En tout cas, mes sentiments – ou ceux de Qualcomm, d’Apple ou de Linus Torvalds – n’ont aucune incidence, et ils ne devraient pas le faire. Le dernier mot vient des organismes de réglementation mondiaux, et Nvidia a besoin qu’ils soient tous d’accord. Jusqu’à présent, les choses semblent très sombres sur ce front, et cela ne fera qu’empirer si la Chine pense que la vente sera conclue.

Autant je veux voir Nvidia affiner et licencier ses conceptions ML de base, nous aurions peut-être esquivé une balle avec celui-ci.

