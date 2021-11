Les efforts d’Instagram pour reconquérir les jeunes utilisateurs verront la vidéo devenir le centre d’intérêt de l’affichage principal du flux

Bientôt, votre flux Instagram principal sera un affichage combiné de publications d’images pertinentes, d’histoires, de bobines et de contenu vidéo, tous affichés dans une interface utilisateur en plein écran, balayable, à la manière de TikTok, alors que la plate-forme fonctionne pour suivre l’évolution des tendances d’utilisation, et arrêter le flux d’utilisateurs migrant vers l’application vidéo abrégée.

Instagram n’a confirmé cela à aucun titre officiel, mais c’est de plus en plus vers quoi l’application se dirige, avec son expérience la plus récente avec des vidéos plus longues dans Stories mettant essentiellement tous ses formats vidéo en ligne, ce qui facilitera la prochaine étape de sa fusion de contenu. .

Pourquoi Instagram ferait-il ça ?

Comme indiqué, la montée en puissance de TikTok a complètement paniqué Instagram et la société mère Meta, d’autant plus qu’elle envisage le prochain grand changement et utilise sa portée massive pour inaugurer le » métaverse « , une nouvelle plate-forme numérique d’expériences immersives. cela aidera idéalement Meta à devenir un utilitaire encore plus critique, en ce qui concerne le commerce électronique, le divertissement, les outils sociaux, etc.

Mais si Meta continue de perdre la faveur des jeunes utilisateurs, ce que montrent les statistiques, alors il ne sera pas en mesure de maximiser cette nouvelle poussée, car il sera plus difficile d’obtenir une adoption généralisée, par exemple, de nouvelles lunettes AR ou de ses lunettes avancées. Les casques VR, car tous ces nouveaux éléments deviennent plus difficiles à vendre si les jeunes préfèrent ne pas passer leur temps dans les applications de Meta, car ils ne sont tout simplement plus l’endroit cool où être.

Bien sûr, Meta pourrait encore les convaincre avec des outils et des fonctionnalités avancés qui pourraient devenir la prochaine tendance clé. Mais à l’heure actuelle, la migration hors de Facebook et d’Instagram est importante, et alors que TikTok continue d’augmenter, cela pose divers problèmes de croissance pour Meta, à la fois pour ses plans immédiats et à plus long terme.

C’est pourquoi Instagram, le connecteur clé de Meta vers la culture des jeunes, cherche maintenant à riposter.

Alors, à quoi cela ressemblera-t-il dans la pratique ?

En bref, je m’attends à ce que le fil d’actualités Instagram traditionnel composé de publications statiques et de vidéos soit sur le point de disparaître très bientôt.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a déjà signalé divers changements à cet égard. En janvier, Mosseri a noté qu’IG cherchait à fusionner ses outils vidéo actuels pour mieux faciliter la création et réduire la confusion dans l’application.

Comme Mosseri l’a expliqué à Decoder :

« Nous cherchons comment nous pouvons – pas seulement avec IGTV, mais sur tout Instagram – simplifier et consolider les idées, car l’année dernière, nous avons placé beaucoup de nouveaux paris. Je pense que cette année, nous devons revenir à notre concentration sur la simplicité et l’artisanat.

Instagram a annoncé la fusion de ses publications de flux vidéo en un seul format le mois dernier, ainsi que le retrait de la marque IGTV, tandis que le dernier test de vidéos de 60 secondes dans Stories signifie désormais essentiellement que les publications de flux, les histoires et les bobines ont désormais toutes le même longueur de publication vidéo.

Cela signifie que vous pourrez bientôt publier des bobines complètes dans les histoires, partager des publications vidéo régulières sous forme de bobines, etc. Essentiellement, toutes les options vidéo d’Instagram sont mises en ligne, étape par étape, au fur et à mesure que la plate-forme il est plus facile de publier du contenu vidéo dans un seul flux.

C’est là qu’intervient ce nouveau test.

Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle notification, partagée par l’utilisateur Hammod Oh sur Twitter, maintenant, lorsque vous enregistrez une courte vidéo dans l’application, Instagram la publiera automatiquement en tant que bobine, tandis qu’il y a aussi cette nouvelle note sur l’écran du compositeur :

« Votre vidéo peut apparaître dans Reels, elle peut également être vue sur votre profil et dans les flux de vos abonnés. »

Ainsi, toutes vos vidéos peuvent être affichées aux mêmes endroits – tandis que, encore une fois, certains utilisateurs peuvent également partager les mêmes dans Stories, rassemblant tout dans un plus grand pool de publications vidéo Instagram.

Quel est l’objectif principal. TikTok est capable de mettre en évidence le meilleur contenu pour chaque utilisateur, car il peut extraire un large éventail de clips publiés publiquement, qu’il peut ensuite afficher dans votre flux « Pour vous », conformément à vos préférences. Instagram ne peut pas le faire, car il est limité par les personnes que vous suivez dans le flux principal, alors qu’il ne s’ouvre pas non plus à la vue plein écran, comme TikTok.

Mais cela pourrait être la prochaine grande étape.

À la fin du mois dernier, dans le cadre de l’annonce des résultats du troisième trimestre de Meta, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que le rétablissement de la connexion avec un public plus jeune sera un objectif clé pour l’entreprise à l’avenir.

Comme expliqué par Zuckerberg :

« Historiquement, les jeunes adultes ont été une base solide, et c’est important parce qu’ils sont l’avenir. Mais au cours de la dernière décennie, alors que le public qui utilise nos applications s’est considérablement élargi et que nous nous sommes concentrés sur le service à tous, nos services ont été conçus pour être les meilleurs pour la plupart des personnes qui les utilisent plutôt que spécifiquement pour les jeunes adultes. Et pendant cette période, la concurrence est également devenue plus intense, en particulier avec la popularité croissante d’iMessage d’Apple et, plus récemment, la montée en puissance de TikTok, qui est l’un des concurrents les plus efficaces que nous ayons jamais affrontés.

En conséquence, Zuckerberg dit que les équipes de Meta « feront du service aux jeunes adultes leur étoile du nord », ce qui les verra chercher à s’aligner sur les tendances des utilisateurs plus jeunes, au lieu de s’en tenir à des processus plus traditionnels.

Adam Mosseri d’Instagram a également signalé qu’il se concentrait davantage sur la vidéo, en particulier, expliquant en juillet que :

« Nous allons également expérimenter comment adopter la vidéo plus largement – vidéo plein écran, immersive, divertissante, avant tout mobile. »

Instagram, a également noté Mosseri, n’est « plus une application de partage de photos », affirmant que les gens viennent sur Instagram pour se divertir, pas pour regarder un album photo numérique, en tant que tel.

Ensemble, ces déclarations et expériences indiquent un changement majeur pour Instagram, qui, comme indiqué, verra probablement la plate-forme s’orienter davantage vers un flux de tout le contenu de type TikTok, le tout en plein écran, ce qui donnera à Instagram plus d’informations sur quels sont les intérêts de chaque utilisateur, et lui permettre ensuite d’affiner l’expérience utilisateur spécifiquement en fonction des comportements des plus jeunes.

Ce qui signifiera également des changements majeurs dans le processus pour les spécialistes du marketing des médias sociaux – mais en réalité, compte tenu des diverses expériences et changements déjà en place, cela se produira dans les deux cas.

Vraiment, il semble évident, voire logique, que c’est là que se dirige Instagram. Mais ce sera un grand changement pour l’application, et cela ne plaira pas à tout le monde.

Mais encore une fois, comme l’a expliqué Zuckerberg dans son raisonnement pour son changement stratégique :

« … cela impliquera des compromis dans nos produits et cela signifiera probablement que le reste de notre communauté se développera plus lentement qu’il ne l’aurait fait autrement. Mais cela devrait aussi signifier que nos services deviennent plus forts pour les jeunes adultes.

Certains utilisateurs plus âgés ne l’aimeront pas, mais Meta est prêt à prendre ce risque pour convaincre la cohorte critique d’utilisateurs plus jeunes.

Tout cela indique un changement majeur, et comme les outils vidéo d’Instagram s’alignent tous, vous pouvez probablement vous y attendre le plus tôt possible.

Préparez-vous à changer votre stratégie IG en 2022.