Les mesures prises par des responsables de l’UE et du Royaume-Uni pour supprimer le terme insuffisamment inclusif « Noël » de la nomenclature des fêtes de fin d’année rencontrent une résistance au milieu des signes indiquant que les autorités pourraient faire marche arrière par rapport à une vaste campagne descendante visant à éliminer les discours enracinés dans l’usage occidental traditionnel qui pourraient être considéré comme insensible aux minorités.

Au sein de l’Union européenne, un document interne de la commissaire européenne à l’égalité Helena Dalli, d’abord rapporté par le quotidien italien Il Giornale, recommande que les expressions offensantes pour les minorités ou « ne sont pas assez inclusives » – y compris « Noël » – ne devraient pas être utilisé avant la saison de Noël.

Dalli a publié un guide interne, « Union of Equality: The European Commission Guidelines for Inclusive Communication », qui indique aux fonctionnaires quelle langue ils doivent ou ne doivent pas utiliser. Le guide répertorie les mots et les phrases qu’elle juge inclusifs ou exclusifs et répertorie les phrases et expressions liées au genre, à l’identité sexuelle, à l’origine ethnique ou à la culture qui sont autorisées ou interdites.

« [Avoid] en supposant que tout le monde est chrétien », exhorte le guide aux employés de la Commission européenne, qui travaillent dans la branche exécutive de l’UE. « Tout le monde ne célèbre pas les fêtes chrétiennes, et tous les chrétiens ne les célèbrent pas aux mêmes dates. »

Les employés de l’UE reçoivent des instructions sur les phrases qu’ils peuvent et ne peuvent pas utiliser. Au lieu de dire : « La période de Noël peut être stressante », par exemple, il leur est conseillé de dire : « Les périodes de vacances peuvent être stressantes », selon les conseils.

Des instructions pour éviter le mot « Noël » apparaissent dans une section intitulée « Cultures, modes de vie ou croyances ».

En réponse, le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Petro Parolin, a critiqué le rapport. Dans une interview publiée par Vatican News le 30 novembre, Parolin a déclaré que les conseils allaient « à contre-courant de la réalité » en minimisant les racines chrétiennes de l’Europe.

Mais les conseils vont au-delà de Noël. Cela change la façon dont les gens communiqueraient les uns avec les autres, remplaçant les expressions masculines et même les noms à consonance chrétienne.

Par exemple, les conseils de Dalli indiquent que lorsqu’ils présentent des exemples hypothétiques dans des documents, les fonctionnaires ne devraient « pas seulement choisir des noms qui appartiennent généralement à une seule religion ».

Au lieu d’utiliser les noms « Maria et John », par exemple, les responsables devraient utiliser des noms comme « Malika et Julio », selon les directives de la novlangue.

Après avoir reçu des critiques du Vatican, Dalli a tweeté : « Nous examinons ces préoccupations en vue d’y répondre dans une version mise à jour des directives. »

Elle a également joint une déclaration officielle de la commission, qui se termine en disant : « Les lignes directrices ont clairement besoin de plus de travail. Je retire donc les lignes directrices et je continuerai à travailler sur ce document.

Malgré le retour en arrière de Dalli, les autorités britanniques vont de l’avant avec la décision de supprimer la terminologie problématique de Noël d’une nouvelle campagne de santé publique.

Le gouvernement britannique suggère que l’utilisation du mot « Noël » offenserait les minorités non chrétiennes, dans un rapport divulgué au Mail on Sunday. Les directives ont été rendues publiques lorsque le Premier ministre Boris Johnson a annoncé qu’il mettait en œuvre des restrictions de voyage plus strictes et des mandats de masque pour contrecarrer la propagation de la variante dite Omicron.

Les conseils ont été provoqués par des plans pour un blitz médiatique exhortant les étudiants à se faire tester pour COVID avant de retourner dans leur famille pour les vacances, alors que les fonctionnaires ont opposé leur veto au slogan proposé pour la campagne : « Ne ramenez pas Covid chez vous pour Noël. »

« Nous avons été informés par le Cabinet Office que nous ne devrions pas utiliser le mot Noël – car la campagne du gouvernement doit être inclusive et certaines religions ne célèbrent pas Noël », indique le guide. « L’autre option était la ‘saison des fêtes’ qui maintient la motivation émotionnelle. »

Au lieu de cela, ils ont choisi d’utiliser la phrase « Ne ramenez pas COVID-19 à la maison pour les vacances », car elle « est liée aux vacances de Noël scolaires et universitaires », rapporte le Mail on Sunday.

Mais même cela a été critiqué par un bureaucrate britannique qui a suggéré que les « vacances » étaient un « américanisme » malgré une telle terminologie suggérée par les directives de l’UE.

Un député conservateur, Saqib Bhatti, a critiqué les conseils, déclarant : « En tant que musulman, je trouve ridicule que nous ne puissions pas profiter de cette période spéciale de l’année.

« J’ai hâte de montrer à mon nouveau fils son premier sapin de Noël. L’idée que vous ne pouvez pas mentionner Noël est complètement ridicule.

« C’est la célébration de toutes les cultures qui fait de ce pays le plus accueillant au monde. J’en suis fier et fier de fêter Noël.