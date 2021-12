Les églises américaines annulent les services de Noël en personne au milieu de la vague d’omicron

De nombreuses églises à travers les États-Unis annulent certains ou tous les services de Noël en personne au milieu d’une nouvelle augmentation des cas de COVID qui ont mis un frein aux vacances des gens pour une deuxième année.

Parmi ces églises se trouvaient la cathédrale nationale de Washington dans la capitale nationale ; St. John the Divine, la cathédrale du diocèse épiscopal de New York ; et l’historique Old South Church à Boston.

DOSSIER : La cathédrale nationale de Washington est vue à l’aube à Washington le vendredi 5 novembre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

La révérende Nancy Taylor, ministre principale de Old South, a déclaré que l’église transférait son service populaire du réveillon de Noël en ligne uniquement.

« Bien que nous chérissions ces invités dans des circonstances normales, ce ne sont pas des circonstances normales. Nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité de nos bénévoles et de notre personnel », a déclaré Taylor à l’Associated Press. « Nous savons à quel point c’est décevant. »

Les dirigeants de la cathédrale nationale de Washington ont déclaré que tous les services ne seraient offerts qu’à distance jusqu’au 9 janvier, sans aucun fidèle ni visiteur autorisé dans la cathédrale.

« Compte tenu de la flambée des infections, je ne peux tout simplement pas justifier de rassembler des foules massives alors que la situation de santé publique s’aggrave autour de nous », a déclaré le doyen de la cathédrale, le très révérend Randolph Marshall Hollerith.

La National City Christian Church de Washington a également annulé son service du réveillon de Noël et passera exclusivement au culte en ligne au moins jusqu’à la mi-janvier.

À New York, qui connaît un nombre record de tests positifs pour COVID-19, les dirigeants de St. John Divine ont déclaré qu’ils transféraient tous les services de Noël en ligne uniquement.

« Le moment est venu une fois de plus de donner la priorité aux besoins et aux préoccupations de notre communauté au sens large », a déclaré la cathédrale sur son site Internet.

Les voyageurs font la queue pour s’enregistrer pour les vols à l’aéroport de Logan, le mardi 21 décembre 2021, à Boston. (Photo AP/Charles Krupa)

Les services en personne font partie des nombreuses victimes de la variante omicron de COVID, qui a bouleversé les plans de vacances des personnes non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Des milliers de vacanciers sont bloqués en raison d’annulations de vols.

Parmi les autres églises qui ont annulé les services de Noël en personne, il y avait la Congrégation universaliste unitarienne Abraham Lincoln de Springfield, Illinois, et la Première Église de Dieu à Columbus, Ohio.

L’évêque Timothy Clarke, pasteur principal de la première église de Dieu, a annoncé sa décision en direct sur le site Web de l’église jeudi soir, notant que les fidèles et les dirigeants de l’église ont été testés positifs pour COVID.

« En tant que pasteur, en tant que sous-berger, en tant que chef spirituel, votre santé, votre bien-être, ainsi que l’état de votre âme, sont mes principales responsabilités », a déclaré Clarke. « Et donc par abondance de soins, d’inquiétude, de prudence, nous prenons cette décision. »

D’autres églises prévoient des services en plein air ou ont proposé un hybride de culte en ligne et en personne, imposant souvent des restrictions strictes aux personnes présentes. Celles-ci comprenaient l’obligation de porter des masques et de montrer une preuve de vaccination contre le COVID-19.

DOSSIER: La ministre principale, la révérende Jacqueline J. Lewis, sonne la Liberty Bell de New York après qu’une équipe de construction l’ait descendue du clocher de la Middle Collegiate Church le mercredi 16 juin 2021, dans le quartier d’East Village à New York. (AP Photo/Mary Altaffer, dossier)

L’église presbytérienne Bedford du comté de Westchester faisait partie des églises qui prévoyaient de procéder à des services de Noël en personne.

L’église a déclaré que bien que l’omicron soit très contagieux, « les infections semblent entraîner des cas plus bénins, en particulier pour ceux qui sont vaccinés ». Par conséquent, il irait de l’avant avec les services en personne tout en pratiquant des mesures de précaution, comme exiger des masques à l’intérieur, une ventilation maximale et des sermons plus courts.

À l’église épiscopale All Saints de Brooklyn, le révérend Steven Paulikas a pris une décision similaire.

Paulikas a déclaré à AP « Nous devons faire ce dont la congrégation a le plus besoin – et ce dont nous avons le plus besoin en ce moment, c’est de la beauté et de l’espoir. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.