Les égreneurs de coton espèrent engranger des bénéfices alors que les prix sont élevés

Les égreneurs de coton de tout le pays espèrent une meilleure saison en 2021-22 après quelques années ternes. Le Maharashtra compte environ 700 unités d’égrenage, dont au moins 550 unités sont actuellement actives. Avant la saison de récolte du coton qui débute à la mi-septembre, les prix du coton brut (kapas) sont actuellement élevés à plus de 7 000 roupies le quintal. En outre, les prix des graines de coton oscillent autour de 4 500 à 5 000 roupies le quintal.

Le Centre a fixé un MSP pour le coton de fibre moyenne à 5 716 Rs par quintal pour la saison 2021-22, supérieur aux 5 515 Rs de l’année précédente. Pour le coton à fibres longues, le MSP pour 2021-22 a été fixé à Rs 6 025 par quintal, contre Rs 5 825 l’année précédente.

BS Rajpal, président de la Maharashtra Cotton Ginners Association et directeur de Manjit Cotton, a déclaré que les prix du coton ont augmenté car la consommation des usines est forte et la demande de fil est bonne. « L’exportation de coton est également forte. L’Inde a exporté environ 75 balles de lakh au cours de la saison en cours. De plus, il y a eu une baisse de la superficie cotonnière. Tous ces facteurs ont fait grimper les prix. Les égreneurs n’ont pas pu faire beaucoup d’affaires à cause de l’intervention de la CCI. Mais la saison à venir promet d’être bien meilleure », a-t-il déclaré.

Pradeep Jain, président de Khandesh Ginners/Press Association, partage le même sentiment. La saison à venir s’annonce bien et nous espérons de meilleures affaires, a-t-il déclaré.

Kailash Garg, ancien président de la Bhatinda Cotton Factory Association, a déclaré que le Pendjab avait produit 8,10 balles de lakh l’année dernière et que l’année en cours, les semis de coton ont augmenté de 50 000 hectares. Cela pourrait entraîner la production de balles de 12 lakh au cours de la prochaine saison. L’Haryana a vu sa superficie diminuer de 50 000 hectares et le Rajasthan a également connu une réduction de 1 lakh d’hectares.

