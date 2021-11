Les électeurs de Detroit acceptent les réparations et dépénalisent les champignons magiques

Les habitants de Détroit se sont présentés le 2 novembre pour approuver un comité chargé de poursuivre les réparations pour les Afro-Américains, de dépénaliser certains hallucinogènes et de rejeter une proposition visant à donner aux résidents plus de contrôle sur les dépenses de la ville.

Proposition R

Plus de 72 000 électeurs ont approuvé la proposition R d’étudier les réparations, avec près de 18 000 votants contre. La proposition R créera un comité des réparations de la ville pour recommander des programmes de logement et de développement économique pour les Noirs de Detroit. Le 15 juin 2021, le conseil municipal de Détroit a adopté à l’unanimité une résolution qui « établit un processus de réparation pour, au cours de la prochaine année, développer des recommandations à court, moyen et long terme pour aborder spécifiquement la création de richesse générationnelle et pour stimuler la mobilité et les opportunités économiques. dans la communauté noire. Le comité étudiera l’effet des réparations, qui cela affecterait, comment cela serait financé, et plus encore.

Proposition E

Plus de 53 000 personnes ont voté pour la proposition E, et plus de 34 000 s’y sont opposées. La proposition E dépénalisera la possession et l’usage thérapeutique des plantes enthéogènes. Les plantes enthéogènes comprennent les champignons à psilocybine, le peyotl et l’iboga. Le succès de la mesure signifie que la police traitera l’utilisation et la possession par des adultes de plantes enthéogènes parmi les priorités les plus basses en matière d’application de la loi.

Certains pensent que les psychédéliques ont des avantages médicinaux, en particulier pour les maladies potentiellement mortelles. Une étude randomisée en double aveugle de John Hopkins a révélé que «la psilocybine produit des diminutions substantielles et soutenues de la dépression et de l’anxiété chez les patients atteints d’un cancer mettant leur vie en danger».

« La psilocybine à forte dose a produit de fortes diminutions des mesures d’humeur dépressive et d’anxiété auto-évaluées par les cliniciens, ainsi qu’une augmentation de la qualité de vie, du sens de la vie et de l’optimisme, et une diminution de l’anxiété de mort », a révélé l’étude. « Au suivi de 6 mois, ces changements se sont maintenus, avec environ 80% des participants continuant à montrer des diminutions cliniquement significatives de l’humeur dépressive et de l’anxiété. »

Comme la marijuana, le gouvernement fédéral considère les substances hallucinogènes comme une drogue de l’annexe 1 en vertu de la loi sur les substances contrôlées, aux côtés de l’héroïne. Un médicament de l’annexe 1 signifie que le gouvernement affirme que les médicaments ont un potentiel élevé d’abus et ne sont pas approuvés pour la plupart des traitements médicaux aux États-Unis.

Greg Rovner, PDG de Heally, une plate-forme de télémédecine basée en Californie pour les cliniques psychédéliques et les patients à la recherche d’un traitement de médecine alternative, s’est félicité du vote.

« C’est un premier pas important qui réduira considérablement le nombre de personnes arrêtées pour possession de plantes enthéogènes, comme nous l’avons vu à Oakland, Denver et tout l’État de l’Oregon », a déclaré Rovner dans un communiqué. « Nous espérons que les initiatives locales pousseront le mouvement fédéral vers la fin de l’interdiction et ouvriront davantage d’opportunités pour la recherche médicale. »

Les propositions

Plus de 44 000 habitants de Détroit ont voté contre la proposition S, et plus de 38 000 la soutiennent.

Cette proposition demandait aux électeurs s’ils voulaient assumer le pouvoir d’adopter des ordonnances municipales, ainsi que le pouvoir d’annuler des ordonnances et d’émettre des référendums. Cependant, ces pouvoirs ne se seraient pas étendus au budget de la ville et le pouvoir référendaire ne se serait étendu à aucune ordonnance d’urgence.