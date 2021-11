Les électeurs de Minneapolis évaluent le sort de la police après George Floyd

Les électeurs de Minneapolis décidaient mardi de remplacer le service de police de la ville par un nouveau ministère de la Sécurité publique, plus d’un an après George FloydLa mort de sous le genou d’un policier blanc a lancé un mouvement pour financer ou abolir la police à travers le pays.

maire démocrate Jacob Frey était également dans une lutte acharnée pour un deuxième mandat, face à une multitude d’opposants qui l’ont attaqué pour son leadership à la suite de la mort de Floyd. Frey s’est opposé à l’amendement sur la police. Deux de ses challengers de premier plan sur 17 candidats, Sheila Nezhad et Kate Knuth, a fortement soutenu la proposition.

Les électeurs de Minneapolis décidaient également de remplacer le système inhabituel de «maire faible, conseil fort» de la ville par une répartition plus conventionnelle des pouvoirs exécutifs et législatifs qui donnerait au maire une autorité plus claire sur les opérations gouvernementales quotidiennes.

Alors que les résultats des questions du scrutin étaient attendus mardi soir, la course à la mairie était un point d’interrogation car la ville utilise le vote à choix classé. Si aucun candidat n’atteint 50 % au premier tour de dépouillement, le vainqueur serait déterminé après un décompte mercredi des votes de deuxième et potentiellement de troisième choix.

L’avenir de la police dans la ville où la mort de Floyd en mai 2020 a lancé un calcul national sur la justice raciale a tout éclipsé sur le scrutin municipal. Le débat a attiré l’attention nationale sur les élections, ainsi qu’une rivière d’argent provenant de l’extérieur de l’État cherchant à influencer un concours qui pourrait également façonner des changements dans la police ailleurs.

Rishi Khanna, 31 ans, un technicien, a voté oui pour le remplacement du service de police, affirmant qu’il ne pensait pas que les policiers étaient qualifiés pour faire face à de nombreuses situations, telles que les crises de santé mentale. Il a déclaré qu’il pensait que le fait d’avoir des professionnels équipés pour faire face à une gamme de problèmes de sécurité publique dans le même département que les forces de l’ordre profiterait à la fois aux résidents et aux policiers.

« Je comprends que les forces de l’ordre devront avoir un siège à la table, mais je pense que dans notre communauté et dans les communautés à travers le pays, trop souvent les forces de l’ordre sont le seul siège à la table », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit la bonne solution.

L’amendement proposé à la charte de la ville supprimerait le libellé qui oblige Minneapolis à avoir un service de police avec un nombre minimum d’officiers en fonction de la population. Il serait remplacé par un nouveau ministère de la Sécurité publique qui adopterait une « approche globale de santé publique pour l’exécution des fonctions » qui « pourrait inclure » des agents de police « si nécessaire, pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité publique ».

Les partisans du changement ont fait valoir qu’une refonte complète de la police est nécessaire pour arrêter la violence policière. Ils l’ont présenté comme une chance de réimaginer ce que peut être la sécurité publique et de consacrer plus de fonds à de nouvelles approches qui ne reposent pas sur l’envoi d’officiers armés pour s’occuper des personnes en crise.

Mais les opposants ont déclaré que la proposition de scrutin ne contenait aucun plan concret sur le fonctionnement du nouveau département et ont exprimé la crainte que cela ne rende les communautés déjà touchées par la violence armée encore plus vulnérables à la criminalité croissante. Les détails, et qui dirigerait la nouvelle agence, seraient déterminés par le maire et le conseil municipal.

Deux dirigeants démocrates progressistes de premier plan à l’échelle nationale – Rép. Ilhan Omar, qui représente la région de Minneapolis, et procureur général de l’État Keith Ellison — tous deux ont soutenu l’amendement sur la police. Mais certains libéraux dominants, y compris Gov. Tim Walz et les Sens américains. Amy Klobuchar et Tina Smith, s’y est opposé et craignait que le contrecoup n’entraîne des pertes démocrates à travers le pays en 2022.

Le soutien ne suivait pas proprement les lignes raciales. Les opposants comprenaient plusieurs dirigeants noirs de premier plan, dont certains qui ont été des voix de premier plan dans le mouvement de responsabilisation de la police.

Ministre JaNaé Bates, porte-parole de la campagne en faveur de l’amendement, a déclaré lundi aux journalistes que même si la proposition échouait, les militants derrière elle avaient changé la conversation autour de la sécurité publique.

« Peu importe ce qui se passe, la ville de Minneapolis va devoir aller de l’avant et vraiment lutter contre ce que nous ne pouvons pas ignorer : que le département de police de Minneapolis a pu opérer en toute impunité et a fait pas mal de mal et la ville a de prendre des mesures sérieuses pour rectifier cela », a déclaré Bates.

