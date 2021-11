Les électeurs de Minneapolis refusent de remplacer la police après le meurtre de George Floyd

Les électeurs de Minneapolis ont rejeté une proposition visant à remplacer le service de police de la ville par un nouveau ministère de la Sécurité publique, à la suite de la mort de l’homme noir George Floyd (Photos: AP)

Les électeurs de Minneapolis, où l’homme noir George Floyd a été tué sous le genou d’un policier l’année dernière, ont rejeté une proposition visant à remplacer le service de police de la ville par un nouveau ministère de la Sécurité publique.

Des appels à la justice raciale ont rempli l’air après la mort de Floyd, qui a été assassiné par le policier blanc de Minneapolis Derek Chauvin. La mort a suscité des appels à la nécessité de réformer la police dans la ville démocrate du Midwest.

La proposition aurait supprimé l’exigence pour la ville d’avoir un service de police avec un nombre minimum d’agents.

Les partisans de l’initiative ont souligné qu’une refonte complète du système était nécessaire pour arrêter les violences policières. Ceux qui s’y opposent ont estimé que le plan n’était pas concret sur la façon d’aller de l’avant, ce qui rendrait les communautés déjà touchées par la violence plus vulnérables.

La mort de George Floyd l’année dernière a incité les habitants et les responsables de Minneapolis à examiner leur maintien de l’ordre (Photo: .)

De nombreux adversaires n’étaient pas non plus entièrement satisfaits de la défaite. Les deux parties reconnaissent le sentiment d’urgence qu’il y a à transformer la police de la ville.

Le maire démocrate Jacob Frey, dans une lutte acharnée pour être réélu, s’est opposé à l’amendement sur la police mais a déclaré que ce n’était que le début de la réforme.

«Il y en aura beaucoup qui essaieront de faire valoir que c’est un coup dur pour la réforme. C’est complètement faux », a-t-il déclaré. « La réforme a commencé, mais elle doit continuer.

Frey est en tête du premier tour du vote à choix classé lors de l’élection du maire, mais n’avait pas suffisamment de voix pour déterminer le vainqueur mercredi.

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, s’est exprimé lors d’une conférence de presse dans la ville, qui a voté à deux reprises contre l’abolition de son service de police (Photo: AP)

La proposition de scrutin avait ses racines dans le mouvement d’abolition de la police qui a éclaté après la mort de Floyd. Si elle avait été adoptée, la politique aurait pu façonner le changement à travers le pays.

« Ce soir, les électeurs de Minneapolis ont clairement indiqué que nous voulions une approche planifiée pour transformer la police et la sécurité publique dans notre ville qui doit inclure une consultation significative avec les communautés les plus touchées à la fois par les crimes violents et par la sur-police », a déclaré Leili Fatehi, responsable de la campagne All of Mpls.

La question sur le bulletin de vote appelait à un nouveau ministère de la Sécurité publique, qui adopterait une «approche globale de santé publique pour l’exécution des fonctions» qui serait déterminée par le maire et le conseil municipal.

Les partisans ont estimé que c’était l’occasion de réimaginer la sécurité publique et la façon dont l’argent y est dépensé, ce que beaucoup espéraient pouvoir financer des programmes qui n’envoient pas d’officiers armés aux personnes en crise.

Yes 4 Minneapolis, le groupe qui a mené la campagne d’amendement, a promis de continuer à se battre pour le changement.

« Nous avons changé la conversation sur ce à quoi devrait ressembler la sécurité publique », a tweeté le groupe.

« Nous avons montré au pays et au monde le pouvoir de la démocratie et du peuple. Maintenant, nous allons travailler pour tenir le système responsable. Nous travaillerons pour guérir notre ville et créer des rues plus sûres pour toutes nos communautés.

