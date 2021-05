Les électeurs de Pennsylvanie deviennent les premiers aux États-Unis à dépouiller leur gouverneur de ses pouvoirs d’urgence ⋆ .

par Veronika Kyrylenko, The New American:

Les électeurs de l’État de Keystone sont devenus les premiers du pays à limiter les pouvoirs d’urgence de leur gouverneur, approuvant les amendements constitutionnels proposés par les législateurs républicains en colère contre les sévères restrictions du COVID-19 du gouverneur démocrate Tom Wolf.

Le 18 mai, la Pennsylvanie a organisé une primaire municipale, lorsque les électeurs inscrits de tout l’État ont voté pour que les candidats préférés de leur parti se présentent aux élections générales de novembre. Les électeurs ont choisi le candidat de leur parti pour le procureur de district, le contrôleur municipal et une multitude de sièges judiciaires. Il y avait aussi beaucoup de courses locales à décider dans les comtés du col de Philly. De plus, les Pennsylvaniens ont trouvé quatre questions de vote, dont deux proposaient des changements aux pouvoirs de déclaration de catastrophe du gouverneur:

question 1 La Constitution de Pennsylvanie doit-elle être amendée pour changer la loi existante et accroître le pouvoir de l’Assemblée générale de mettre fin unilatéralement ou de prolonger une déclaration d’urgence en cas de catastrophe … en adoptant une résolution concurrente à la majorité simple, supprimant ainsi le contrôle et l’équilibre existants de la Gouverneur pour approbation ou désapprobation? question 2 La Constitution de Pennsylvanie doit-elle être amendée pour changer la loi existante afin que: une déclaration d’urgence en cas de catastrophe expire automatiquement après 21 jours, quelle que soit la gravité de l’urgence, à moins que l’Assemblée générale ne prenne des mesures pour prolonger l’urgence en cas de catastrophe; le Gouverneur ne peut pas déclarer une nouvelle urgence en cas de catastrophe pour répondre aux dangers auxquels le Commonwealth est confronté à moins que l’Assemblée générale n’adopte une résolution concomitante; l’Assemblée générale promulgue de nouvelles lois pour la gestion des catastrophes?

Les électeurs de Pennsylvanie ont répondu «oui» aux deux questions, dépouillant le gouverneur Wolf de ses pouvoirs extraordinaires d’urgence. Le premier amendement approuvé donne essentiellement à la législature la possibilité de mettre fin aux déclarations d’urgence par un vote majoritaire, tandis que le second oblige le gouverneur à revenir à la législature pour demander le renouvellement des ordonnances d’urgence à 21 jours.

Pendant plus de 13 mois, Wolf a largement agi à lui seul en émettant des restrictions socio-économiques en vertu de ses pouvoirs d’urgence, ainsi que via la loi de 1955 sur la prévention et le contrôle des maladies, qui a irrité la législature et de nombreux propriétaires d’entreprises de Pennsylvanie touchés par les verrouillages et le – parfois la nature brusque de restrictions supplémentaires en constante expansion.

Les républicains voient le référendum comme une victoire avec de fortes connotations politiques, alors que l’État se prépare pour une course de gouverneur largement ouverte en 2022 et que Wolf quitte ses fonctions après deux mandats.

Les républicains de la législature de l’État et ceux qui visent à le remplacer en 2023 ont fait de Wolf une cible politique de premier plan, attaquant à plusieurs reprises sa gestion pendant la pandémie, y compris ses ordonnances de fermer les entreprises, d’envoyer des étudiants à la maison pour suivre des cours en ligne et d’exiger que les masques soient portés à l’extérieur.

“Hier soir, les Pennsylvaniens ont voté pour rejeter le dépassement des pouvoirs exécutifs du gouverneur démocrate Tom Wolf après l’échec de sa réponse au COVID – un signe clair de responsabilité à venir en 2022”, a tweeté mercredi la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel.

Le président du Parti républicain de l’État, Lawrence Tabas, a déclaré dans un communiqué que les Pennsylvaniens avaient voté pour «mettre un terme à la dictature du gouverneur Tom Wolf».

Charles Mitchell, qui dirige la Commonwealth Foundation pour le marché libre à Harrisburg, l’a qualifié de «journée mémorable dans l’histoire de la Pennsylvanie et des États-Unis».

«Il est prudent de permettre aux cadres d’agir rapidement et de manière décisive en cas d’urgence», a déclaré Mitchell. «Cependant, les principes de l’autonomie représentative dictent qu’une telle action décisive ne peut être maintenue à perpétuité, sans aucun contrôle valable du pouvoir exécutif.

Wolf a en grande partie levé ses ordonnances restrictives, avec les limitations restantes sur la capacité de la foule après le 30 mai et un mandat de port de masque pour les non vaccinés qui suit les directives fédérales, jusqu’à ce que 70% des adultes soient vaccinés.

Les législateurs d’au moins 40 États et deux territoires ont présenté plus de 200 projets de loi ou résolutions cette année qui limiteraient ou imposeraient une plus grande surveillance des pouvoirs des gouverneurs ou des décisions de dépenses en cas d’urgence, selon la Conférence nationale des législatures d’État (NCSL).

NCSL précise que «En temps de guerre, de maladie ou d’autres conditions extraordinaires, chaque État autorise son gouverneur à déclarer l’état d’urgence. Une fois l’urgence déclarée, les pouvoirs exécutifs s’étendent jusqu’à la fin de l’urgence. Ces pouvoirs comprennent des pouvoirs normalement réservés aux législatures, comme la capacité de suspendre des lois existantes ou de créer efficacement de nouvelles lois – quoique temporairement et uniquement au besoin pour répondre à la situation d’urgence. “

