Rachel Campos-Duffy de Fox News a applaudi la vague rouge de républicains qui ont voté aux élections de mardi, ajoutant que « hier soir, quelque chose s’est produit qui devrait nous laisser tous un nouvel espoir » sur « Fox News Primetime ».

CAMPOS-DUFFY : « Cela a été deux années tumultueuses pour l’Amérique, des fermetures de COVID qui ont paralysé des entreprises et fermé des écoles, aux émeutes dans les rues qui ont conduit à la peur, à la colère et à la destruction des moyens de subsistance en cours de route. Comment nos enfants apprennent même à haïr l’Amérique maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais ce n’est pas l’Amérique avec laquelle j’ai grandi. Ce n’est pas la nation dont je me souviens.

…

Partout en Amérique, les électeurs ont dit aux démocrates, nous en avons assez de votre programme marxiste basé sur la race. À Minneapolis, les gens ont massivement voté pour rejeter le financement de la police. Dans le New Jersey d’un bleu profond, un tremblement de terre électoral a secoué le Garden State. Le titulaire Phil Murphy a peut-être remporté la course, mais le challenger Jack Ciattarelli a poussé fort jusqu’à la ligne d’arrivée, montrant que personne n’avait vu cela venir. Mais la répudiation la plus retentissante de la gauche s’est produite en Virginie, où Glenn Youngkin a secoué le monde politique et a remporté la course du gouverneur de Virginie. Une coalition de parents et de voisins s’est réunie pour ne plus dire à Terry McAuliffe et aux démocrates. La gauche continue à jouer la carte de la race car c’est la seule chose qu’elle sait faire. Je suppose qu’ils ont dû manquer le cubano-américain Jason Miyares, qui était le premier enfant d’un immigré à être élu procureur général de Virginie et la séduisante Sears est devenue la première femme noire à remporter un poste élu à l’échelle de l’État en Virginie. »

REGARDEZ LE MONOLOGUE COMPLET CI-DESSOUS