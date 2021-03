Les électeurs soutiennent le plan de contrôle des armes de Joe Biden. Les preuves sont moins claires.

Les Américains sont largement en faveur de la réglementation sur les armes d’assaut et de la vérification des antécédents pour les achats d’armes à feu, un nouveau sondage de Data for Progress et Vox trouve. Cependant, ces mesures n’auront vraisemblablement qu’un impact modéré sur la ciel taux élevés de violence armée.

Le sondage, mené du 19 au 21 mars (après la fusillade à Atlanta mais avant la fusillade à Boulder, Colorado), a sondé 1291 électeurs probables et a une marge d’erreur d’échantillonnage de 3 points de pourcentage. Un tiers des répondants ont déclaré avoir une arme à feu à la maison. (D’autres enquêtes non limitées aux électeurs probables ont montré des taux de possession d’armes à feu d’environ 40%, ce qui indique que cet échantillon peut avoir moins de propriétaires d’armes à feu que ce qui est représentatif ou que l’électeur moyen est moins susceptible de posséder des armes que l’Américain moyen.)

À la suite des récentes fusillades, les appels à une vérification des antécédents universels et à une interdiction des armes d’assaut ont rebondi à travers le Parti démocrate, y compris du président Joe Biden.

Le sondage révèle que ces deux politiques sont très populaires. Lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient «un projet de loi qui exigerait une vérification des antécédents pour tous les achats d’armes à feu», 65 pour cent des répondants ont répondu oui, avec seulement 27 pour cent contre – dont 48 pour cent des républicains et 58 pour cent des indépendants.

Interrogés sur «l’interdiction de la fabrication, de la possession et de la vente d’armes semi-automatiques, connues sous le nom de fusils d’assaut», 61% étaient en faveur – dont 45% des républicains et 53% des indépendants. Ces résultats concordent avec d’autres enquêtes montrant un soutien majoritaire à ces mesures.

Les démocrates réclament des mesures de contrôle des armes à feu depuis des années en réponse aux fusillades de masse, mais l’efficacité de ces propositions est moins souvent discutée. La réalité fondamentale du problème des armes à feu aux États-Unis est que cela dépend du nombre d’armes à feu dont disposent les Américains. Réduire considérablement ce stock peut être le seul moyen de réduire considérablement les décès par armes à feu incontrôlables aux États-Unis, comme l’a souligné l’allemand de Vox Lopez dans son rapport sur la question:

Les politiques de contrôle des armes à feu qui n’affrontent pas le problème central – que l’Amérique a tout simplement trop d’armes à feu – sont vouées à simplement grignoter les bords. Partout dans le monde, les gens se disputent. Chaque pays a des résidents qui sont dangereux pour eux-mêmes ou d’autres en raison d’une maladie mentale. Chaque pays a des fanatiques et des extrémistes. Mais ici, il est particulièrement facile pour une personne d’obtenir une arme à feu, laissant des conflits autrement tendus mais non létaux dégénérer en violence meurtrière.

Enquête sur les armes légères

Les vérifications universelles des antécédents n’influencent pas directement le nombre d’armes à feu détenues par les Américains. Comme l’a expliqué Lopez, ils «peuvent empêcher certaines personnes d’obtenir une arme à feu … Des études récentes suggèrent que même la vérification universelle des antécédents, à elle seule, n’a pas un grand impact sur les décès par arme à feu. La création d’une base de données pour suivre les ventes d’armes à feu est une autre règle de la prise en charge des dessins de sondage DFP / Vox. Bien que ces efforts puissent aider les enquêteurs et rendre l’accès aux armes à feu plus difficile pour certaines personnes, aucun d’eux n’est à l’origine du problème.

Une interdiction des armes d’assaut serait une première étape plus importante.

L’interdiction de la fabrication, de la propriété et de la vente de ces types d’armes à feu réduit par définition le nombre d’armes à feu en circulation. Lopez rapporte qu’une interdiction des armes d’assaut pourrait réduire le taux de mortalité de certaines fusillades de masse «mais ne résoudrait pas les 70% d’homicides par arme à feu impliquant une arme de poing».

Un programme de rachat obligatoire, similaire à ce que l’Australie a mis en place après qu’une fusillade de masse a tué 35 personnes, est une voie claire pour réussir. Le sondage Vox / DFP a interrogé les répondants sur un programme de rachat obligatoire d’armes semi-automatiques et a trouvé un soutien majoritaire (54%), un programme volontaire recevant encore plus de soutien (62%).

Une autre idée, défendue par le sénateur Cory Booker (D-NJ) lors de la campagne présidentielle de 2020, consisterait à exiger une licence pour acheter et posséder une arme à feu. Ce problème ne réduit pas directement le nombre d’armes en circulation, mais peut rendre plus onéreux l’obtention d’une arme, réduisant ainsi la population de propriétaires d’armes à feu, comme l’a dit Cassandra Crifasi, chercheuse au Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research. Lopez:

«L’impact final est que vous diminuez globalement la possession d’armes à feu», Cassandra Crifasi, chercheuse (et propriétaire d’arme à feu) au Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research, me l’a dit. «Beaucoup de gens pensent: ‘Eh bien, ça ne vaut probablement pas la peine de parcourir tous ces obstacles pour acheter des armes à feu, alors je ne vais pas en acheter une.’ Et puis vous avez moins d’armes à feu et moins d’exposition. »

Le Massachusetts, qui a un programme similaire, a le taux de mortalité par arme à feu le plus bas du pays.

Les démocrates ne font pas pression pour un programme national de licences pour le moment, mais le sondage Vox / DFP suggère que 70% des électeurs seraient en faveur d’un programme, y compris une majorité de républicains (53%).

Environ 39 000 Américains meurent chaque année des armes à feu. Les fusillades de masse attirent l’attention sur ce problème, mais les suicides quotidiens et les affrontements violents qui dégénèrent inutilement en homicide en raison de la disponibilité facile des armes à feu sont la norme aux États-Unis. Si les décideurs veulent vraiment changer cela, réduire considérablement le nombre d’armes à feu est la voie à suivre.