Les élections en Castilla y León et la peur de Vox arrêtent la tension entre Gênes et Sol

01/11/2022 à 08:07 CET

Paloma Esteban / Elena Marin

Pour le PP, la nomination électorale de Castilla y León est cruciale. Ce sont des régionales qui à Gênes regardent la clé nationale. L’objectif n’est pas d’arrêter d’accumuler les victoires et de réfléchir que le changement de cycle, après le succès de Madrid, se poursuit. L’opération d’avance électorale (refusée jusqu’à quelques jours seulement) a été parfaitement coordonnée entre le président Alfonso Fernández Mañueco et la direction nationale. Les deux raisons communes de se rendre aux urnes au plus vite. Et pour la même raison personne ne peut se permettre l’échec. Et dans ce contexte électoral l’image d’Isabel Díaz Ayuso est encadrée Oui Teodoro García Egea au début de l’année politique.

Quelques mètres de marche et une conversation qui n’avait pas eu lieu depuis des mois. Lors de la convention nationale de Valence, début octobre, ils se sont mis d’accord. Mais il n’y a eu aucune discussion, aucune photographie commune. La mise en scène de cette paix (en fait une trêve contrôlée) est la plus grande nouveauté qui s’est produite dans la crise interne qui a eu le PP dans des convulsions. Comme l’a appris « El Periódico de España », il n’y a pas eu d’appels ni de messages d’accepter la réunion. « C’était aussi spontané que possible. Le secrétaire général a attendu le président et ils ont décidé de rentrer ensemble & rdquor;, expliquent-ils dans Sol.

Ayuso a pris le gant lors de son discours suivant, assurant que malgré « les gros titres & rdquor; que la situation a provoqué pendant un certain temps, tout le parti se concentre maintenant sur la consolidation de l’alternative à Pedro Sánchez et sur la victoire de toutes les élections qui se présentent. « Les élections ont dû arriver pour que nous puissions tous nous tenir ensemble & rdquor;Ils se sont reconnus dans l’environnement le plus intime du président. A Gênes, ils reconnaissent aussi que toutes les parties ont compris qu’il fallait « Desserrer & rdquor; ramer dans le même sens en cette période électorale. Mais la réalité est que depuis des mois, les principaux postes du parti (même si les maires, les députés et les conseillers, en particulier de la Communauté de Madrid) réclament un certain type d’accord qui mettrait fin à « cette absurdité & rdquor ;.

Conflit non résolu

Les deux parties reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’une paix durable car le conflit sous-jacent (le contrôle du PP à Madrid et la montée en puissance d’Ayuso) pas résolu. Ce qui a changé, les dirigeants nationaux et régionaux en conviennent, c’est le moment. Avec la nouvelle année viennent les élections de Castilla y León, où le PP est en tête de tous les sondages. Cependant, le résultat final sera ce qui déterminera s’il peut gouverner seul (comme Ayuso) ou s’il est conduit à un autre gouvernement de coalition qui, dans ce cas, pourrait avoir Vox comme compagnon de voyage. Un scénario que l’équipe de Mañueco préfère ne même pas entrevoir.

L’objectif est d’obtenir une majorité conséquente, comme celle d’Ayuso, qui ajoute plus que le reste des forces de gauche, et oblige Vox à s’abstenir et à rester en dehors du gouvernement. Bien qu’à Gênes, ils assurent que les sondages changent tous les jours et que les décisions ne sont pas prises sur la base des sondages, la réalité est que toutes les études conviennent que La fête de Santiago Abascal est en plein essor. Et cela ne donne pas l’impression qu’il va connaître une pause.

Au PP, ils évitent de donner de l’importance au candidat castillan-léon, un jeune avocat de 30 ans devenu viral en quelques heures pour certains tweets d’il y a des années (d’autres sont beaucoup plus récents) avec des commentaires ouvertement homophobes et sexistes. Parce qu’ils comprennent que Vox en ce moment « traîne & rdquor; électeurs par des acronymes. « Peu importe qui ils mettent. Sans candidat, ils ont commencé avec 10 % des voix dans tous les sondages. La clé est qu’ils y restent ou qu’ils descendent & rdquor;, expliquent les dirigeants de Castilla y León.

Mañueco cherche Ayuso

Ayuso est, du moins pour le moment, le leader populaire qui capacité a montré arrêter Vox Et cela, aussi volatiles que soient les sondages, est une valeur à prendre en compte lors de la campagne en Castilla y León à la fois pour Gênes et pour Fernández Mañueco lui-même. Bien que lors des élections du 4 mai, la formation dirigée par Rocío Monasterio à Madrid a réussi à ajouter un siège de plus (il est passé de 12 à 13), lLe président de la Communauté a balayé et doublé le nombre de représentants de la PP à l’Assemblée, anéantissant les Citoyens dans la chambre autonome, et au cours de ces mois il a réussi, sinon à tordre le bras de Vox dans ses aspirations à conditionner les politiques, du moins à les diluer.

Au-delà de la trêve contrôlée entre Gênes et Sol, le candidat populaire lui-même a déjà montré des signes de vouloir compter sur Ayuso pour sa campagne. Quinze jours seulement avant l’annonce de la convocation aux élections, tous deux se sont rencontrés à Madrid sous le prétexte d’une réunion institutionnelle entre les gouvernements régionaux pour discuter de la coordination et du soutien mutuel, mais un véritable soutien politique est venu lorsque la conversation est entrée dans la conversation. Castilla y León et l’expérience précédente de la présidente de la Communauté de Madrid sur la dissolution de son gouvernement de coalition avec Ciudadanos et sa gestion ultérieure seule avec le soutien extérieur de Vox.

Et hier au petit déjeuner où Fernandez Manueco a présenté Isabel Díaz Ayuso, le castillan de León n’a pas cessé de louer le leader populaire, vantant à la fois les aspects les plus personnels, « il montre son visage, parle clairement, prend des décisions et est particulièrement courageux », a-t-il déclaré, comme les politiciens et la direction, quand il a révélé que Madrid est la référence et le moteur de l’Espagne pour les politiques mises en place par Ayuso et que ce sont elles qu’il veut lui-même « réaliser dès le 13 février ». Jusqu’à trois fois, Mañueco a utilisé des expressions qui le liaient au président populaire (« nous avons un engagement qui nous unit », « elle et moi avons dû prendre cette décision » en relation avec l’avance électorale ou celle mentionnée à propos de sa politique ). Il est même allé jusqu’à plaisanter ou plaisanter, mais le message qu’il veut de la politique de la mode de son côté dans cette campagne était clair : « Est-ce que je m’aide ? ».

Enquêtes nationales

À niveau national, la situation est toujours plus inquiétant pour le PP. La plupart des sondages continuent de donner Casado en tête, bien que le PSOE reste très proche. Le fait est que Vox n’arrête pas de grandir. Dans l’équipe de García Egea, ils tiennent pour acquis que les chiffres «sont gonflés & rdquor; et qu’au moment du vote leur formation sera renforcée. Mais il y a beaucoup d’autres cadres populaires qui voient Vox de manière assez suspecte et considèrent que cela peut être un problème majeur. Dans ce contexte, ils encadrent également le rapprochement entre Gênes et Ayuso : non seulement à cause de l’événement Castillan-León lui-même, mais aussi pour envoyer un message de cohésion aux électeurs déçus par la crise interne déclenchée.

Ces derniers mois, les sondages ont également blâmé qui pulsent la perte du soutien de Casado, qui avant l’été comptait environ 120 sièges (aujourd’hui, elle est à nouveau d’une centaine). A Sol, ils ont toujours défendu que l’usure de la crise avait eu un impact, surtout, sur Casado. Ni les affiliés et les militants, ni les sympathisants et les électeurs potentiels n’ont montré qu’ils blâmaient Ayuso pour la crise avec la direction nationale. « Celui qui perd n’est que lui & rdquor;, ils ont insisté sur leur équipe la plus proche. Ces derniers jours, le président et le leader national, testés positifs au coronavirus le 2 janvier, ont également maintenu le contact. Ils ont parlé, se sont félicités pour l’année, ont partagé leurs impressions et ont eu une conversation qui durait depuis des semaines.