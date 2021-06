Les élections partielles de Batley et Spen pourraient voir Boris Johnson évincer les travaillistes – dernier sondage | Politique | Nouvelles

Kim Leadbeater se présente désormais comme candidate travailliste dans la circonscription, cinq ans après la mort de sa sœur Jo Cox.

Pendant la campagne électorale, Mme Leadbeater a déclaré à l’Independent: “Je pense à Jo tous les jours et je le fais depuis cinq ans, donc, bien sûr, ce [running in her old seat] est émotif et c’est difficile.

“Je suis incroyablement fière d’être la sœur de Jo Cox, mais il est également important que je comprenne les mérites d’être Kim Leadbeater.”

Le résultat de l’élection partielle de Batley et Spen donnera un aperçu significatif des opinions des électeurs sur le Parti travailliste, après quelques mois mouvementés pour le parti.