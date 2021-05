Les élections partielles de Hartlepool «sur le fil du rasoir» alors que les conservateurs font monter la pression sur les travaillistes Politique | Nouvelles

La présidente conservatrice Amanda Milling a déclaré que le résultat était sur le fil du rasoir et a exhorté les électeurs à rendre la circonscription bleue pour la première fois. Les sondages placent le parti à 50 pour cent – 17 points d’avance sur le parti travailliste dans un siège qu’il occupe depuis sa création en 1974. La perte de l’un des rares centres sur lesquels Jeremy Corbyn s’est accroché jetterait la direction du successeur Keir Starmer dans la crise.

Mais les conservateurs étaient extrêmement prudents à propos des prévisions du scrutin et insistent sur le fait qu’ils se battent pour chaque vote au cours des dernières 24 heures de campagne.

Mme Milling a déclaré: «Nous ne nous faisons aucune illusion sur le combat entre nos mains – Hartlepool est un siège travailliste depuis sa création en 1974.

«Les habitants de Hartlepool méritent une voix conservatrice forte qui saura tenir ses promesses, mais c’est sur le fil du rasoir, alors sortez et votez pour les conservateurs.

Le ministre du Cabinet a déclaré que la candidate de Hartlepool, Jill Mortimer, aidera à transformer la région après 57 ans de «déception» par les travaillistes.

“Le seul sondage qui compte est celui du jeudi 6 mai”, a déclaré Mme Milling.

«Jill Mortimer se bat bec et ongles pour apporter le changement aux habitants de Hartlepool après avoir été abandonnée par le parti travailliste pendant 57 ans.

«Jill Mortimer propose aux habitants de Hartlepool un plan de changement, mais la seule façon d’obtenir ce changement est de voter pour les conservateurs jeudi.

«Depuis que les gens ont fait confiance aux conservateurs en 2019, nous avons montré que nous pouvions tenir nos promesses. Nous avons réussi le Brexit, nous investissons davantage dans notre NHS, en mettant plus de policiers dans nos rues, en attirant des investissements et en créant des emplois. »

Hartlepool est resté rouge en 2019 alors que les régions voisines soutenaient les conservateurs pour la première fois.

Le parti travailliste s’est accroché alors que le parti du Brexit a recueilli 10000 voix dans la région, ce qui a renvoyé un vote de 70% pour partir en 2016.

M. Johnson a lancé la campagne électorale dans la circonscription le lundi jour férié et a déclaré ce soir-là aux partisans conservateurs que prendre le siège serait un «défi énorme et massif», mais il «se bat pour chaque vote».

“Je tiens à souligner que beaucoup de gens parlent de Hartlepool – je viens juste d’y être”, a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il est important que les gens comprennent que ce n’est pas un siège que les conservateurs ont jamais occupé.

«C’est le terrain de prédilection de Peter Mandelson.

«Il est très important que tout le monde soit conscient de la réalité psephologique profonde, c’est un défi énorme, énorme, ce serait une chose assez extraordinaire à mon avis si cela se produisait. [a Conservative majority] – mais cela ne veut pas dire que nous ne nous battons pas pour chaque vote.

Le sondage réalisé par Survation pour Good Morning Britain a mis les conservateurs sur 50 pour cent et les travaillistes sur 33.

Boris Johnson avait une cote de favorabilité globale de 23 points contre moins 18 pour Sir Keir.

M. Johnson a été soutenu comme le meilleur Premier ministre par 56% contre 33% pour le dirigeant travailliste.

Les résultats de l’enquête étaient basés sur un petit échantillon de seulement 517 résidents de Hartlepool qui ont été largement interrogés avant que la dispute sur la redécoration de l’appartement de M. Johnson à Downing Street ne s’installe.

Mais les bookmakers ont réduit les chances que Sir Keir soit démis de ses fonctions d’ici la fin de l’année à 4-1.

Des sondages séparés ont mis les conservateurs sur la bonne voie pour qu’ils s’acquittent des rôles clés du maire.

Les sondages Opinium prévoyaient qu’Andy Street obtiendrait 54% des votes de première préférence pour que les West Midlands et Ben Houchen se tiennent à Tees Valley avec les deux tiers des voix au premier tour.

Chaque électeur en Grande-Bretagne aura la chance de participer à au moins une élection demain avec 4 650 postes à gagner.

Des millions de personnes en Angleterre participeront aux sondages locaux, des maires, de la police et des commissaires à la criminalité tandis que les électeurs en Écosse et au Pays de Galles choisiront de nouveaux parlements.

Les partis au pouvoir de Westminster voient traditionnellement une baisse du soutien entre les élections générales.

Mais Sir Keir a refusé de s’engager à gagner des sièges dans le vote du «super jeudi» et hier (TUES) a admis qu’il avait une «montagne à gravir».

Il a dit: «Eh bien, j’espère que nous ne perdrons pas Hartlepool, nous nous battons pour chaque vote là-bas et je sais que chaque vote doit être gagné et c’est pourquoi je suis allé à Hartlepool trois fois pendant la campagne et nous ‘ J’ai des équipes sur le terrain.

«Mon travail en tant que dirigeant travailliste était de reconstruire le Parti travailliste à partir de cette perte dévastatrice en 2019 et de nous mettre en position de gagner les prochaines élections générales.

«J’ai dit le jour de mon élection que c’était une montagne à gravir. C’est vrai, nous l’escaladons et j’ai un désir ardent de construire un avenir meilleur pour notre pays, et jeudi est un premier pas vers cet avenir meilleur.

«Mais je ne pense pas que quiconque ait pensé de manière réaliste qu’il était possible de faire passer le Parti travailliste du pire résultat des élections générales depuis 1935 à une position pour gagner les prochaines élections générales dans un délai d’un an; ça allait toujours prendre plus de temps que ça.

Sir Keir a déclaré qu’il acceptait que les résultats refléteront son leadership.

Il a ajouté: «J’assume l’entière responsabilité des résultats, tout comme j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui se passe au sein du Parti travailliste sous ma direction.»

Le groupe de campagne Silver Voices a exhorté les personnes âgées à «voter pour l’aide sociale» en soutenant les candidats qui soutiennent publiquement qu’il est nécessaire d’agir d’urgence.

Le directeur Dennis Reed a déclaré: «Nous attendons la réforme de la protection sociale depuis bien trop longtemps.

«Les promesses ont été rompues à plusieurs reprises et il est grand temps qu’un prix politique soit payé. Nous exhortons les électeurs du Royaume-Uni à voter pour des candidats et des partis qui reconnaissent l’urgence de résoudre la crise de l’aide sociale et sont prêts à se lever et à compter sur la question.

«La discussion sur la protection sociale a à peine fait surface lors de la dernière campagne électorale générale et les votes plus anciens ont été tenus pour acquis. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira plus le Super-jeudi ».