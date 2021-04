Les élections sont moins libres et équitables

Le Premier ministre Narendra Modi lors d’un rassemblement de campagne électorale pour soutenir les candidats du parti BJP aux sondages de l’Assemblée du Bengale occidental à Gangarampur, dans le district de South Dinajpur (Image PTI)

Lorsque j’ai fait campagne pour la première fois lors d’une élection en 1977, la situation n’était pas laide. Il y avait des choses indésirables dans cette élection, mais pas les choses laides que nous voyons aujourd’hui.

Année: 1977. État: Tamil Nadu. Indira Gandhi avait déclenché des élections, libéré les dirigeants détenus pendant l’urgence et fait face à une résurgence de l’opposition. MG Ramachandran avait rompu avec le DMK en 1972, formé son propre parti (AIADMK), remporté une élection partielle cruciale à Lok Sabha et surfait sur une vague sans précédent de popularité et d’adulation. Le Congrès (I) s’était associé à l’AIADMK et avait affronté la DMK qui était en première ligne pour s’opposer à l’urgence. Surprenant pour la plupart des gens, la vague anti-urgence qui a balayé les États du nord n’a pas pu traverser les Vindhyas.

Bons et laids côtés

Cette élection était une élection décente, juste et libre. La Commission électorale (CE) était farouchement indépendante: par exemple, elle reconnaissait la logique d’attribuer un symbole commun à tous les candidats de l’AIADMK (bien que ce ne soit pas un parti reconnu et n’ait remporté qu’une seule élection partielle). Les candidats ont dépensé de l’argent pour acheter des véhicules pour faire campagne, des affiches, des dépliants, des réunions – et rien d’autre. C’était vraiment une campagne et une sollicitation de votes. Il n’y avait même pas de rumeurs de corruption d’électeurs.

Le côté laid était que les élections étaient déterminées par les castes dominantes, généralement la classe propriétaire des terres. Les très pauvres, les Dalits et les tribaux n’avaient d’autre choix que de voter selon les vœux des castes dominantes et des propriétaires terriens. Les minorités sont restées silencieuses – mais pas effrayées – et ont voté selon les directives des dirigeants de leurs communautés. Légalement, c’était une élection libre, mais pas aussi libre qu’elle devrait l’être dans une vraie démocratie.

Avance rapide jusqu’en 2021. Les élections sont certainement plus démocratiques en ce sens qu’aucune partie du peuple ne craint une autre section. La caste joue un rôle clé, mais pas autant que par le passé. La classe n’a pas vraiment d’importance: les pauvres n’ont pas peur des riches et votent librement.

Tendances troublantes

La nouvelle laideur est l’argent et la perception largement partagée que la CE n’est plus vraiment indépendante. Les deux sont des coups de corps à la démocratie. Par exemple, au Tamil Nadu, la CE n’a pas été en mesure d’arrêter la distribution d’argent. L’argent est offert à – et accepté par – pratiquement tous les électeurs.

Des sommes énormes sont dépensées pour chaque rassemblement du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur. Une scène géante est érigée, des écrans LED sont installés, des centaines de véhicules sont loués pour amener les gens au rallye, et de l’argent et de la nourriture leur sont donnés. Des milliers de roupies sont dépensées en publicité, sur les médias sociaux, en messages courts, en appels téléphoniques et en informations payantes (communément appelées «forfaits»!). Personne ne nie que des crores de roupies soient dépensés par les partis politiques, mais cela ne se reflète ni du côté des dépenses ni du côté des recettes des partis ou des candidats.

La campagne et la sollicitation à l’ancienne pour les votes sont terminées. Je me demande s’ils reviendront un jour. Une élection n’est plus un festival de la démocratie mais un événement mis en scène.

L’autre caractéristique angoissante est le parti pris présumé de la CE. Je saluerai le travail et l’honnêteté des présidents des bureaux de vote, des techniciens qui entretiennent les EVM et VVPAT, et les agents de dépouillement le jour du dépouillement. Cependant, j’émets de sérieuses réserves au sujet de la surveillance et du contrôle généraux exercés par la CE.

Les échelles sont inclinées

M. A Raja du DMK a été interdit de faire campagne pendant 48 heures pour une remarque mal réfléchie et désobligeante mais, dans le cas de M. Himanta Biswa Sarma du BJP qui avait fait une remarque tout aussi désobligeante, l’interdiction initiale de 48 heures a été augmentée. jusqu’à 24 heures. Pourquoi?

Chaque discours de Mme Mamata Banerjee a été saisi pour l’avertir, lui envoyer des notifications et finalement lui interdire de faire campagne pendant 24 heures. La CE n’a-t-elle rien trouvé de mal dans les discours du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur? Qu’en est-il de la remarque du Premier ministre selon laquelle si les minorités sont exhortées à ne pas diviser leurs voix, la majorité devrait réfléchir à ce qu’elle devrait faire dans une telle situation? Qu’en est-il du cri de chat au niveau de la rue comme l’empannage de «Didi-o-Didi»? Est-ce la manière dont un premier ministre devrait se référer à un ministre en chef? Je ne peux pas imaginer un Jawaharlal Nehru ou un Morarji Desai ou un Vajpayee parlant cette langue.

L’action la plus flagrante de la CE a été d’étaler le calendrier électoral au Bengale occidental sur huit phases et 33 jours. Le Tamil Nadu, le Kerala et Pondichéry ont, ensemble, 404 sièges et les élections pourraient avoir lieu le 6 avril. Pourquoi le Bengale occidental avec 294 sièges a-t-il besoin de huit jours? On soupçonne que cela a été fait pour permettre au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur de faire campagne pendant plusieurs jours au Bengale occidental.

Ce dont la CE a besoin, c’est d’un TN Seshan. Il était décrit comme un bull dog, mais c’était un bull dog qui ne craignait ni n’obligeait son maître. Je donnerais toujours le bénéfice du doute aux CE, mais nous surveillerons leur conduite d’ici le 2 mai.

La survie de la démocratie dépend du libre exercice de la volonté du peuple. Le libre exercice de la volonté du peuple dépend de l’indépendance de la Commission électorale.

