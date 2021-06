Les éléments d’horreur de Raiders of the Lost Ark sont ce qui le rend légendaire ⋆ 10z viral

Les aventuriers de l’arche perdue est mon film préféré. Comme, dans la mesure où si j’étais abandonné sur une île déserte et que j’avais le choix entre l’eau et le blockbuster d’action classique de Steven Spielberg en 1981, j’irais avec ce dernier. Le film est sorti avant ma naissance, et je ne l’ai vraiment découvert que plus tard dans ma vie, lorsque mes goûts ont évolué de 2e de Beethoven à Mourir fort, mais depuis ma « découverte » du célèbre archéologue Indiana Jones, la vie a toujours eu beaucoup plus de profondeur et de sens… d’accord, pas vraiment, mais le film est toujours très amusant !

Heureusement, pendant Raiders’ 35e anniversaire, j’ai pu assister à une projection dans mon théâtre local. Malgré un mauvais écran de cinéma, le film a toujours ébloui comme une aventure à grande échelle remplie de scènes d’action passionnantes, d’effets éblouissants et de héros et de méchants plus grands que nature.

Pourtant, malgré les décors somptueux et les poursuites palpitantes, ce qui fait vraiment Les aventuriers de l’arche perdue parmi les autres, ses éléments d’horreur surprenants, qui sont nombreux. Même dans un film mettant en vedette peut-être la plus grande séquence d’action jamais filmée – la légendaire poursuite dans le désert – Raiders’ le point culminant ne voit pas Indy lancer des coups de poing ou affronter des méchants tels que Belloq (Paul Freeman) ou Toht (Ronald Lacey) mano-a-mano. Au lieu de cela, Indy, comme nous, reste là et regarde la colère de Dieu fondre littéralement les visages des malfaiteurs du film avec une brutalité choquante.

En effet, j’ai montré le film à mes deux filles il y a quelques semaines et alors que chacune offrait une belle dose d’enthousiasme pour les scènes de combat prolongées et les fusillades (principalement pour me faire plaisir), leur attention semblait toujours à son comble pendant les moments les plus effrayants tels que lorsque Marion se retrouve entourée de momies et de squelettes immédiatement après leur évasion du Puits des âmes.

Pourtant, la plus grande force du film est l’Arche de l’Alliance titulaire, qui fournit de nombreux aspects mystérieux / d’horreur du film. Prenez, par exemple, une première scène dans laquelle Indiana Jones (Harrison Ford) et Marcus Brody (Denholm Elliott) discutent de l’objet. La scène commence avec Indy célébrant l’opportunité d’aller après l’Arche mais change de ton lorsque Marcus avertit Indy de ne pas prendre cette quête particulière à la légère.

Plus tard, dans la salle des cartes de la fouille archéologique de Tanis, Indy découvre l’emplacement de l’arche à l’aide du bâton de Ra. On pourrait penser que ce moment aboutirait à quelque chose d’un peu plus triomphant, mais Spielberg a plutôt demandé au compositeur John Williams de marquer la scène avec une chorale inquiétante qui résume parfaitement les dangers entourant l’artefact.

Un autre grand moment se produit lorsqu’Indy et Sallah (John Rhys-Davies) déterrent “L’Arche perdue”, une séquence trempée dans l’ombre et un soulignement obsédant. Vous vous attendez à moitié à une sorte de Prestidigitation-Appareil fantomatique de style qui apparaît à tout moment… et bien qu’on ne le fasse jamais, la scène fait un travail fabuleux en établissant l’Arche comme une force à la fois remarquable et mortelle.

Vers une heure et demie, il y a aussi un bref instant de 20 secondes au cours duquel l’Arche brûle une croix gammée nazie sur le couvercle d’une caisse tandis que les rats à proximité se fanent et paniquent au milieu de son énorme pouvoir. Ce morceau relie la fin de l’ACTE II – juste après la poursuite du désert – avec le début de l’ACTE III – juste avant que les méchants n’arrivent par sous-marin et n’appréhendent l’Arche – et préfigure parfaitement le point culminant macabre.

Bien sûr, rien d’autre dans Les aventuriers de l’arche perdue terrorise comme la finale susmentionnée – peut-être la fin la plus horriblement choquante de tout film commercial destiné à un large public. Oh, pouvoir remonter en 1981 pour voir les réactions à cette fin lors de la soirée d’ouverture. Les gens étaient-ils ravis ? Consterné ? Étourdi? Malgré tous les indices et préfigurations, il est probable que la plupart ne s’y attendaient pas : des visages en fusion, des têtes qui explosent, des lasers et des fantômes terrifiants ? Tout en ce moment est un départ si radical du reste du film, j’imagine que la plupart des téléspectateurs à l’époque étaient aussi stupéfaits que mes jeunes filles l’étaient il y a quelques semaines, au cours desquelles ils ne pouvaient que regarder dans un silence stupéfait le carnage À l’écran.

En tant que film d’aventure, Les aventuriers de l’arche perdue continue d’éblouir pas comme les autres. Le film propose de la romance, du drame, de la comédie, de l’action palpitante, des cascades étonnantes et des effets spéciaux époustouflants – le film est vraiment remarquable et en fait assez parfait. Mais ce sont vraiment les aspects d’horreur choquants qui poussent Raiders bien au-delà de ses nombreux imitateurs, où il continue de se dresser triomphalement comme un chef-d’œuvre incroyable, même quatre décennies après sa sortie originale.

