Les élèves de l’école préparatoire de DC risquent l’expulsion pour «une seule expression, acte ou geste» jugé offensant

Les étudiants de l’une des écoles préparatoires universitaires les plus prestigieuses des États-Unis pourraient risquer d’être expulsés pour des cas isolés de discours que quelqu’un juge offensants.

L’école St. Albans à Washington, DC, fait circuler un projet de politique « anti-partialité » parmi ses administrateurs concernant les sanctions potentielles pour « discours de haine », selon des documents obtenus par le Washington Free Beacon.

« C’est l’impact du discours de haine, plutôt que l’intention de ceux qui le commettent, qui est de la plus haute importance », indique le projet de politique, ajoutant que les garçons pourraient être expulsés « même dans le cas d’une seule expression, acte ou geste . »

Selon le projet de politique, les infractions peuvent inclure « l’humour déplacé » et de telles infractions « devraient être signalées immédiatement au conseiller de l’élève » par les élèves, les enseignants ou les parents.

« Nous nous attendons également à ce que toute personne, qu’il s’agisse d’un étudiant, d’un professeur, d’un membre du personnel ou d’un membre de la famille, qui est témoin ou a connaissance d’un incident de discours haineux, signale l’incident à la personne appropriée », indique-t-il.

La politique garantit que personne ne subira de conséquences négatives pour avoir fait « un rapport de bonne foi ».

Le Washington Free Beacon a noté qu’il n’est pas clair si de telles politiques ont déjà été mises en œuvre.

Fondée en 1909 à l’ombre de la cathédrale nationale, St. Albans est une école préparatoire à l’université et un internat pour garçons qui coûte plus de 50 000 $ par an pour les étudiants en externat et plus de 70 000 $ pour les étudiants en internat.

L’école a publié une déclaration sur la diversité, l’équité et l’inclusion à la suite de la mort de George Floyd en 2020, s’engageant à lutter contre le « discours de haine raciale » et à « enquêter et éradiquer de tels comportements ».

« Comme indiqué dans notre lettre du 27 juin, les professeurs et le personnel ont lu cet été » Comment être un antiraciste « d’Ibram X. Kendi et » Entre le monde et moi « de Ta-Nehisi Coates », indique le communiqué. « Nous avons eu deux sessions de formation et conversations basées sur ces livres lors de nos réunions d’ouverture des professeurs et du personnel, et nous continuerons ces conversations et sessions de formation au cours de nos journées professionnelles pour les professeurs et le personnel d’octobre. »

Le livre de Coates a également été inséré dans le programme de l’école. L’école répertorie les textes critiques de la théorie raciale dans sa liste de « ressources ».

La liste des anciens élèves notables de St. Albans qui ont accédé au pouvoir est longue et comprend l’ancien vice-président Al Gore, ainsi que de nombreux sénateurs.

Le bureau des communications de St. Albans n’a pas répondu à une demande de commentaires à temps pour la publication.