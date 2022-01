Les élèves de l’élémentaire du comté de Fairfax prennent une « pause masque » à l’extérieur par temps inférieur au point de congélation

(DONGSEON_KIM/.)

Les élèves du primaire du comté de Fairfax, en Virginie, ont été contraints de s’asseoir dehors sur du béton froid par temps de 24 degrés mardi en guise de sursis au port du masque.

La photo et la vidéo obtenues par la Fairfax County Parents Association prétendent montrer un groupe d’élèves de Waynewood Elementary emmitouflés et endurant des températures inférieures au point de congélation pendant qu’on leur fait la lecture.

La FCPA a déclaré à National Review que les images avaient été prises par un parent inquiet de Waynewood qui est arrivé sur les lieux.

« Il fait bien en dessous de zéro dans le comté de Fairfax, mais les jeunes enfants ont l’heure du conte sur le béton froid à l’extérieur de @waynewoodes », a tweeté la FCPA. « C’est le résultat d’un mauvais leadership et d’une orientation confuse pour les enseignants. Faites entrer ces petits à l’intérieur ! »

Vidéo des écoliers du primaire assis à 24 degrés (c’est Fahrenheit, en dessous de zéro) à @waynewoodes aujourd’hui. C’est la Virginie, où les enfants ne portent pas régulièrement de laine et de laine. @Karen4Schools @FCPSSupt @fcpsnews pic.twitter.com/6scCWizHEy – Association des parents du comté de Fairfax (@FFXParentsAssoc) 11 janvier 2022

Un porte-parole des écoles publiques du comté de Fairfax a déclaré à National Review que les élèves avaient été emmenés à l’extérieur pour une « pause collation et masque » devant l’école.

«Ce matin sur Twitter, un groupe de parents anonyme a publié une vidéo qui a été prise à l’extérieur de l’école primaire Waynewood à Alexandrie. Dans la vidéo, un groupe d’élèves de troisième année prend une collation et une pause masque devant l’école », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Les conditions météorologiques ont été surveillées et les élèves sont restés dehors moins de sept minutes. Le professeur lisait une histoire pour divertir les élèves. Les élèves sortent pour des pauses masque et collation par temps froid, mais ce temps est limité. »

De nombreuses écoles ont utilisé l’apprentissage en plein air comme moyen d’atténuer la propagation de Covid-19, malgré les assurances des responsables de la santé que le virus présente un risque minimal pour les enfants.

La semaine dernière, un conseiller municipal de Chicago, Brian Hopkins, a suggéré aux étudiants de la ville de déjeuner à l’extérieur comme mesure d’atténuation de Covid-19, malgré les températures dangereusement basses de Chicago.

