Les élèves se rebellent après avoir été « interdits » de porter des shorts à l’école | Royaume-Uni | Nouvelles

Les violations de données doivent être traitées comme la preuve d’un problème de cybersécurité systémique que les acteurs et les régulateurs doivent résoudre, en développant des stratégies pour un cyberespace financier sécurisé. Par Sohini Banerjee et KS Roshan Menon Le secteur financier indien est confronté à un problème de cybersécurité en plein essor. De récentes […] More