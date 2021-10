Les éleveurs de bétail lancent des efforts pour contourner les emballeurs de viande d’entreprise qui font grimper les prix

Pendant des années, les éleveurs de bétail de tout le pays ont dû tolérer des prix très bas payés pour le bétail qu’ils élèvent, alors même que le coût du bœuf dans les épiceries ne cessait de grimper. Cela a poussé certains éleveurs de bétail à apporter des changements.

Un groupe d’éleveurs indépendants se lance dans un projet visant à ramener la transformation du bœuf à un État indépendant, collectant des fonds pour construire une coopérative qui supplanterait l’industrie de transformation du bœuf géante.

Les éleveurs citent la consolidation de l’industrie bovine qui remonte aux années 1970. Cette consolidation a entraîné l’abattage de plus de 80 pour cent du bétail du pays par quatre entreprises. Cela a donné aux transformateurs plus de pouvoir pour fixer les prix tandis que les éleveurs luttaient pour gagner leur vie.

Les données de l’USDA révèlent que pour chaque dollar dépensé dans la vente au détail de produits alimentaires, la part revenant aux éleveurs et aux agriculteurs est passée de 35 cents dans les années 1970 à 14 cents récemment.

Cela a servi de catalyseur à un certain nombre d’éleveurs indépendants pour collecter plus de 300 millions de dollars auprès d’autres éleveurs afin de construire une usine pour leur propre usage indépendant, mettant ainsi leur avenir entre leurs propres mains.

La question est de savoir si les petites usines indépendantes peuvent payer davantage les éleveurs tout en réalisant des bénéfices. Un bouvillon moyen de 1 370 livres vaut environ 1 630 $, mais ce prix est divisé entre l’abattoir, le parc d’engraissement et l’éleveur, ce dernier supportant généralement les dépenses les plus importantes pour élever l’animal pendant plus d’un an.

La consolidation nationale de l’emballage de viande – le passage à des installations plus grandes et plus centralisées par rapport aux usines locales et aux bouchers indépendants – a commencé au milieu des années 1970. Les données citées par l’USDA révèlent que le nombre d’abattoirs de bétail est passé de 2 590 en 1977 à 1 387 en 1992; les grands transformateurs sont passés de seulement 12 pour cent du bétail en 1977 à 65 pour cent en 1997.

Actuellement, quatre entreprises – Cargill, JBS, Tyson Foods et National Beef Packing – contrôlent plus de 80 pour cent du marché américain du bœuf avec des bovins abattus dans seulement 24 usines.

Les équipes des éleveurs de bétail indépendants commenceront à travailler cet automne pour construire l’usine Sustainable Beef sur près de 400 acres près de North Platte, dans le Nebraska, et d’autres groupes prennent des mesures surprenantes similaires dans l’Iowa, l’Idaho et le Wisconsin.

Pourquoi c’est important

Cette histoire est un parfait exemple de la façon dont la centralisation – ou la planification centrale – ne permet jamais de mieux servir les gens.

Là où le traitement des Big 4 dans l’industrie de l’emballage de viande peut être plus rationalisé et efficace, la consolidation de 80 pour cent de la part de marché a facilité les profits des intermédiaires, des prix plus élevés et aujourd’hui un goulot d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement qui refuse le produit aux clients même si les éleveurs sont obligés d’abattre leurs troupeaux.

Écoutez cette interview que nous avons réalisée avec Bill Bullard, PDG du Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund et des United Stock Growers of America :

La consolidation de l’industrie de l’emballage de viande était une attaque directe non seulement contre les éleveurs indépendants locaux, mais aussi contre les boucheries locales. C’est pour cette raison que trouver un boucher local est désormais une nouveauté.

Cela éclaire le sujet de la centralisation, ou « planification centrale ».

En termes économiques, une économie planifiée est une économie dans laquelle les décisions sur ce qu’il faut produire, comment le produire et pour qui sont prises par le gouvernement par le biais d’une bureaucratie gérée de manière centralisée. La planification centrale est également appelée « économie de commandement » ou « économie communiste ».

Des exemples d’économies planifiées nous viennent comme ceux de l’ex-Union soviétique (1917-1991) et du bloc soviétique, de la Chine (jusqu’à la fin des années 70), de Cuba et du Venezuela. Le dénominateur commun ici est que chacun de ces pays et systèmes gouvernementaux se sont effondrés économiquement parce que la planification centrale conduit à la fin du capitalisme, qui conduit toujours – toujours – à un régime totalitaire, à l’exploitation économique et à l’esclavage, et au génocide.

Alors, pourquoi la gauche fasciste pousse-t-elle aussi fort qu’elle le peut pour faciliter une économie américaine centralisée ? Pourquoi la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le président de la Fed Jerome Powell et le président de la SEC Jay Clayton sont-ils si déterminés à la centralisation économique ? D’ailleurs, pourquoi la crypto-monnaie décentralisée basée sur la blockchain est-elle si menaçante pour l’establishment fédéral ?

Les réponses sont évidentes.

Une économie à planification centralisée permet aux pouvoirs en place au niveau fédéral de manipuler la valeur de notre monnaie alors même qu’ils exécutent une politique de copinage – ou de copinage – pour récompenser leurs partisans et punir leurs détracteurs, c’est-à-dire « choisir des gagnants et des perdants ».

Une crypto-monnaie décentralisée – et d’ailleurs, un système économique décentralisé, qui est la définition exacte du capitalisme pur – supprime le facteur de manipulation, supprime l’intermédiaire économique et établit les vrais prix du marché pour les biens et services.

Une économie décentralisée et une monnaie décentralisée suppriment la politique et l’idéologie de notre système économique. Ils neutralisent les idéologues et les militants politiques avides de pouvoir de leur capacité à utiliser l’argent et la valeur monétaire comme une arme contre une population non conforme. Ils écrasent les rêves des élites totalitaires comme les marchands avides du Forum économique mondial et du Fonds monétaire international.

Une économie décentralisée et une monnaie décentralisée – telles que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum et leurs altcoins dérivées – écrasent la Grande Réinitialisation, protègent contre l’inflation et exécute des transactions financières d’égal à égal sans manipulation ni interférence du gouvernement.

Maintenant, nous disons bravo à la décentralisation au point de demander à nos gouverneurs d’État d’invoquer l’annulation contre les excès inconstitutionnels du gouvernement fédéral – légiféré ou non. En outre, nous soutenons la restructuration de la façon dont les impôts fédéraux sont versés au gouvernement fédéral, en établissant une ligne de flux de versements d’impôts qui passe du siège social des particuliers et des entreprises au gouvernement de l’État, puis au gouvernement fédéral en gros.

À cette fin, nous devons soutenir ces éleveurs dans leur quête du vrai capitalisme et de la décentralisation du marché.

