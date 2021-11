Les éleveurs de bétail préviennent que les carcasses sont envoyées vers l’UE en raison d’une pénurie de bouchers – « coût supplémentaire » | Royaume-Uni | Nouvelles

Nick Allen, directeur général de la British Meat Processors Association, a déclaré que les produits de bœuf étaient expédiés en Irlande pour y être transformés avant d’être réimportés au Royaume-Uni. Les produits sont envoyés à la découpe et à l’emballage en raison d’une pénurie de bouchers en Grande-Bretagne.

Ce processus génère un total de 1 500 £ de frais de transport pour chaque chargement de camion, a rapporté le Daily Mail.

«En raison de la pénurie de travailleurs de la viande au Royaume-Uni et des limitations de recrutement causées par la politique d’immigration, les transformateurs profitent du fait que d’autres pays s’approvisionnent en main-d’œuvre supplémentaire dans le monde entier et exportent de la viande à transformer et à retourner dans ce pays. pays », a déclaré M. Allen à la publication.

« Bien que cela représente un coût supplémentaire, c’est une meilleure option que les étagères vides et les animaux qui s’accumulent dans les fermes. »

M. Allen a également ajouté qu’il existe une pénurie de personnel de 15% dans de nombreuses usines de viande au Royaume-Uni.

Plus de 10 000 porcs ont été abattus au milieu d’un arriéré dans les fermes, a révélé la National Pig Association.

La directrice générale, Zoe Davies, a déclaré: «Il ne s’agit pas d’une offre excédentaire, les agriculteurs ont été engagés pour élever ces porcs, mais les installations prennent un quart de moins que ce qu’elles avaient convenu parce qu’elles n’ont tout simplement pas les bouchers.

« Le gouvernement doit aider maintenant car tous les transformateurs ont fait de gros efforts pour recruter ces derniers temps, les salaires ont augmenté de façon exponentielle au cours des derniers mois.

« La réalité est que la plupart des gens au Royaume-Uni ne veulent pas travailler dans des abattoirs et peu importe combien vous les payez. »

Les commentaires viennent au milieu des craintes croissantes qu’un aliment de base de Noël puisse être plus difficile à obtenir cette année en raison des pénuries en cours.

On estime qu’il y aura une pénurie de 20 pour cent de dindes cette saison des fêtes, car certains magasins constatent déjà une augmentation des ventes.

Les ventes de dindes congelées ont augmenté de 409% en septembre par rapport au même mois de l’année dernière, a révélé le supermarché Iceland.