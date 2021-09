Les éleveurs de porcs chinois luttent alors que les prix du porc fluctuent et annulent les plans d’expansion alimentés par la dette

Un éleveur nourrit des porcelets dans une ferme porcine le 13 mai 2020, à Bijie, dans la province chinoise du Guizhou.

Groupe visuel Chine | .

BEIJING – Les fluctuations massives des prix du porc au cours des deux dernières années bouleversent l’industrie porcine de la Chine.

Pour capitaliser sur un doublement des prix en 2019, les cinq plus grands producteurs de porc ont cherché à se développer rapidement et ont presque triplé leur dette brute en 2,5 ans, a déclaré S&P Global Ratings dans un rapport mercredi.

Mais les prix du porc ont chuté aussi rapidement qu’ils ont augmenté, faisant pression sur les producteurs désormais endettés. L’indice des prix à la consommation publié jeudi a montré que les prix de la viande de base chinoise ont chuté de 44,9% en août par rapport à il y a un an.

Une épidémie de peste porcine africaine à partir de 2018 a rapidement décimé la production porcine de la Chine d’environ 40 %, selon Flora Chang, directrice associée chez S&P Global Ratings et auteur du rapport.

“Le prix élevé a incité les grands producteurs de porc à produire plus. … Ils ont emprunté agressivement pour financer l’expansion”, a-t-elle déclaré, notant qu’en raison de la pandémie de coronavirus en 2020, le financement était facilement disponible.

Les entrepreneurs et les entreprises se sont également précipités pour profiter des subventions gouvernementales. La province du Zhejiang a promis 1500 yuans ou 231 dollars pour chaque truie reproductrice.

Trois ans plus tard, cela a produit une surabondance de l’offre. Les prix du porc ont plongé à environ 20 yuans par kilogramme (1,40 $ la livre), près du même niveau qu’au début de 2019, selon les données sur les prix de gros du ministère de l’Agriculture. À leur apogée fin 2019 et début 2020, les prix du porc étaient proches de 50 yuans par kilogramme ou plus, selon les données.

Défis de planification

Les fluctuations de prix sans précédent ont compliqué les efforts des producteurs de porcs pour financer la croissance potentielle.

Avec une “capacité limitée à planifier en fonction des projections de prix”, le rapport S&P a noté comment les entreprises supportaient soudainement des niveaux d’endettement extrêmement élevés. Les analystes ont déclaré qu’au cours des 12 mois précédant le 30 juin, le producteur de porcs Wens Foodstuff a vu son ratio dette/bénéfice (avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) passer à plus de neuf fois, contre 1,9 fois en 2020.

Cependant, le rapport a noté que Muyuan était moins touché par la peste porcine africaine et que son levier d’endettement n’avait que légèrement augmenté, passant de 1, à 1,3 fois au cours de la période de 12 mois jusqu’à fin juin.

Les efforts du gouvernement pour stabiliser les prix

Le porc est un élément essentiel de l’alimentation chinoise et le gouvernement s’est efforcé d’assurer un approvisionnement suffisant en libérant la viande des réserves nationales pendant les pénuries et, plus récemment, en encourageant la consommation pour contrer l’offre excédentaire.

“Récemment [pork] les prix ont chuté très rapidement et [we] J’espère que tout le monde pourra profiter de cette opportunité pour manger plus de porc, acheter plus de porc », a déclaré Ma Youxiang, vice-ministre du ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, lors d’une conférence de presse le 1er septembre. Déclaration chinoise.

Le ton était différent en 2019, lorsque les autorités ont parlé d’encourager la production non seulement de porc, mais aussi de volaille et de bœuf afin de stabiliser les prix.

Les investisseurs boursiers ont également afflué, envoyant les actions des principaux producteurs de porcs comme New Hope en flèche de 174% en 2019. Mais après des gains supplémentaires de 16% l’année dernière, les actions ont baissé de plus de 45% pour l’année jusqu’à présent.

“La baisse des prix du porc affecte directement les bénéfices des entreprises”, a déclaré Bai Xubo, représentant des affaires des valeurs mobilières chez New Hope, notant que l’offre de porc devrait rester excédentaire, avec des niveaux élevés de viande congelée importée et un arriéré dans les ports tandis que la demande des consommateurs reste faible.

C’est selon une traduction CNBC d’une déclaration chinoise jeudi.

Bai est resté confiant dans le fondement du cœur de métier de l’entreprise et a déclaré que le véritable avantage concurrentiel provient des efforts visant à améliorer l’efficacité. New Hope peut également utiliser les contrats à terme sur le porc et les développements commerciaux dans l’abattage et la transformation pour se protéger contre les fluctuations de prix.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Il faut environ neuf à dix mois pour élever un porc de la gestation à la vente, a déclaré Chang de S&P.

Cela laisse le temps aux petits agriculteurs d’entrer sur le marché lorsque les prix du porc augmentent.

En fait, la barrière presque inexistante à l’entrée dans l’industrie porcine actuellement en Chine a créé une volatilité des prix d’environ 10 à 20 yuans toutes les quelques années alors que les agriculteurs tentent de profiter des changements de prix, a déclaré Chang. “Maintenant avec [African swine fever] et des normes environnementales en hausse, vous pourriez voir des barrières à l’entrée plus élevées.”

Les analystes s’attendent à ce que la part de marché des cinq principaux producteurs passe à plus de 15 %, contre 10,5 % en juin et 30 % pour les cinq principaux acteurs aux États-Unis.