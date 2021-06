Les éliminatoires de la NBA 2021 et une étape historique qui ne s’est répétée qu’en 1994

La NBA n’arrête pas de surprendre et ce qui se vit dans ces Playoffs NBA 2021 restera longtemps dans les mémoires. Les surprises se sont multipliées sur le chemin des finales de conférence et à tel point qu’avec les éliminations de Utah Jazz et Philadelphia 76ers répète quelque chose qui, jusqu’à présent, n’avait été vu qu’en 1994. C’était la seule année avant celle-ci au cours de laquelle les deux vainqueurs de la Conférence en saison régulière ont été abandonnés en séries éliminatoires au premier ou au deuxième tour. À cette occasion, c’était Seattle SuperSonics et Atlanta Hawks, et les Houston Rockets ont pris le ring.

