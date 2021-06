Les éliminatoires de la NBA 2021 sont détruites par une blessure

Ce n’est pas nouveau pour les blessures de déterminer les séries éliminatoires de la NBA. L’inoubliable championnat des Raptors de Toronto en 2019 n’aurait peut-être pas eu lieu si Kevin Durant et Klay Thompson n’avaient pas subi de graves blessures de fin de saison lors des finales de la NBA. La course au championnat des Warriors en 2017 a bénéficié de la chute de Kawhi Leonard avec une blessure à la cheville après avoir atterri sur le pied de Zaza Pachulia lors d’une série de deuxième tour contre les Spurs. Le Miami Heat aurait-il pu remporter la finale de l’année dernière avec un Goran Dragic en pleine santé ?

Ce ne sont que quelques exemples récents de blessures altérant les séries éliminatoires, et l’histoire regorge de bien d’autres. Malheureusement, les séries éliminatoires de 2021 poursuivent la tendance avec un certain nombre de superstars mises à l’écart ou blessées dans les matchs les plus importants de la saison.

Les blessures allaient toujours être une préoccupation majeure au cours d’une saison abrégée par la pandémie. La NBA a entassé un calendrier de 72 matchs dans un laps de temps condensé et s’est assuré que les séries éliminatoires se termineraient avant les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Les Lakers et Heat n’avaient que 72 jours de congé entre la fin des finales dans la bulle et le début de cette saison, ce qui représentait l’intersaison la plus courte de l’histoire de la ligue. La seconde moitié du calendrier s’est sentie particulièrement précipitée, les équipes jouant souvent trois matchs en quatre soirs pour clôturer la saison.

Bien que le premier tour des séries éliminatoires ait procuré une excitation indéniable, c’est aussi une énorme déception que les blessures jouent un rôle si important pour tant d’équipes. C’est ainsi que les blessures ont façonné les séries éliminatoires jusqu’à présent.

Blessure d’Anthony Davis: la souche à l’aine est la dernière blessure de la superstar

Davis est descendu en attrapant son aine juste avant la mi-temps lors du quatrième match de la série du premier tour des Lakers contre les Phoenix Suns. Davis ne jouerait pas en seconde période et les Suns iraient gagner pour égaliser la série à 2-2.

Davis est répertorié comme au jour le jour avec une souche de grade 1, et Shams Charania a indiqué qu’il est peu probable qu’il joue dans le match 5. Son statut pour le reste de la série est inconnu. Même si Davis revient au jeu, il est difficile de penser qu’il sera proche de 100 pour cent compte tenu de toutes les blessures qu’il a subies cette saison.

Davis était déjà répertorié comme douteux avec une entorse au genou avant le match 4. Il a également dû lutter contre une tension au mollet cette saison qui l’a limité à seulement 36 matchs avant les séries éliminatoires. AD a joué comme une véritable superstar dans la bulle l’année dernière, mais il n’a plus eu raison physiquement depuis. Les chances de répétition des Lakers dépendent de son retour en force.

Blessure de LeBron James: un problème de cheville a limité James en séries éliminatoires

LeBron James a joué dans tous les matchs des séries éliminatoires pour les Lakers jusqu’à présent, mais il est assez clair qu’il n’est pas à 100%. James a subi une entorse haute à la cheville droite le 20 mars, qu’il a qualifiée de l’une des pires blessures de sa carrière. James a passé six semaines à se remettre de sa blessure, puis l’a modifiée lors du dernier match de la saison régulière.

James est revenu pour mener les Lakers à une victoire en match de play-in contre les Golden State Warriors. Il joue en moyenne près de 38 minutes par match dans la série contre les Suns, mais ses chiffres (21,8 points par match) ont plongé. James n’attaque tout simplement pas le panier avec la combinaison de vitesse et de puissance qui a défini sa carrière. LeBron peut toujours gagner une série sans son explosion typique, mais ce ne sera pas facile contre une équipe aussi bonne que Phoenix, surtout avec Davis aussi.

Blessure de Chris Paul: l’épaule a presque empêché le CP3 du match 4

Paul s’est blessé à l’épaule lors du match 1 de la série du premier tour contre les Lakers, et il a du mal à bien faire les choses depuis. La blessure a entravé la capacité de dribble et de tir de Paul tout au long de la série, et cela s’est tellement détérioré après le match 3 que l’entraîneur-chef Monty Williams a dit à son meneur vétéran qu’il allait le reposer dans un match charnière 4 avec les Suns menés 2-1 en les séries.

Paul a insisté sur le fait qu’il pouvait jouer et a présenté une performance vintage pour lier la série. Alors que CP3 avait l’air en meilleure santé que toutes les séries du match 4, son épaule continuera d’être un facteur majeur au fur et à mesure que la série se poursuit.

Blessure de Joel Embiid: un genou douloureux retire le centre de la star du match 4

Embiid est la dernière superstar à s’être blessée en séries éliminatoires. Le centre des 76ers s’est blessé au genou lors du quatrième match contre les Wizards de Washington lundi et n’a pas joué en seconde période. Les Sixers ont échoué dans leur tentative de balayer Washington sans Embiid et rentrent maintenant chez eux pour le cinquième match avec son statut en question.

Nous ne savons toujours pas à quel point la douleur au genou d’Embiid est grave, mais c’est évidemment une situation inconfortable pour un finaliste MVP avec une longue histoire de blessures. Embiid a été tenu à l’écart environ trois semaines au cours de la saison régulière avec une contusion osseuse au genou gauche. Philadelphie a connu une saison merveilleuse en décrochant la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Est, et ce serait tout simplement horrible si Embiid n’était pas bon pour les séries éliminatoires. Guéris-toi, mon grand.

Blessure de Luka Doncic: la star de Mavs a un problème nerveux dans le cou

Luka Doncic a marqué en moyenne 38 points par match lors des trois premiers matchs de la série de premier tour des Dallas Mavericks avec les Los Angeles Clippers, mais il n’avait pas l’air bien vers la fin du match 3. Les Mavericks l’ont classé comme douteux pour le match 4 avec une blessure au cou, et bien que Doncic ait joué, il ne se ressemblait clairement pas.

Doncic est aux prises avec un problème nerveux au cou. L’entraîneur-chef des Mavs, Rick Carlisle, a déclaré qu’il ne pouvait pas aller à gauche dans le match 4:

« Il souffre », a déclaré l’entraîneur-chef des Mavericks, Rick Carlisle. « Il m’a semblé qu’il ne pouvait pas tourner à gauche, qu’il pouvait regarder à sa gauche, qu’il ne pouvait pas tourner la tête à gauche. C’est difficile pour un gars qui s’appuie sur la vision périphérique et qui a essentiellement joué toute sa vie avec la tête sur un pivot. Nous devons espérer dans les prochains jours qu’il pourra aller mieux – espérons-le considérablement mieux.

Doncic se sentirait mieux avant le match 5. Les Mavs et les Clippers sont à égalité 2-2 après quatre matchs de leur série de premier tour. Dallas a besoin de Luka à son meilleur s’ils veulent gagner la série.

Blessure de Donovan Mitchell: la star du jazz limitée par une blessure à la cheville

La saison régulière de Mitchell s’est terminée par une blessure à la cheville droite le 16 avril. Le Jazz a adopté une approche prudente pour le remettre en bonne santé pour les séries éliminatoires tout en détenant la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest, mais c’était quand même un choc de voir l’équipe tenir. Mitchell dans le match 1 de leur série de premier tour contre les Grizzlies de Memphis. Après la victoire choquante de Memphis, Mitchell a exprimé son mécontentement envers l’équipe et fait partie de l’alignement depuis.

Mitchell a récolté en moyenne 28 points par match lors de ses deux premiers matchs contre les Grizzlies depuis son retour, mais il ne tire que 39% du sol. Utah devrait être en mesure de s’occuper d’une équipe de Grizzlies difficile avec une avance de 3-1 quel que soit le statut de Mitchell, mais ils auront besoin de lui à 100% s’ils veulent traverser l’Ouest.

Blessure de Donte DiVincenzo: les Bucks se préparent pour les séries éliminatoires avec une blessure au pied

DiVincenzo n’est pas un grand nom comme le reste des joueurs de cette liste, mais il est le gardien partant d’une équipe des Milwaukee Bucks qui pense pouvoir atteindre la finale de la NBA. DiVincenzo a subi une blessure au tendon au pied lors du troisième match contre le Heat de Miami, ce qui l’empêchera de jouer pour le reste de la saison.

Les Bucks aimeraient être à pleine puissance avec un affrontement au deuxième tour contre les Brooklyn Nets qui se profile. Malheureusement, cela n’arrivera pas. Il appartiendra à Bryn Forbes et Pat Connaughton d’intervenir dans une grosse situation.

Jaylen Brown et Jamal Murray ont subi des blessures de fin de saison juste avant les séries éliminatoires

Les Denver Nuggets et les Boston Celtics ont chacun perdu un joueur vedette sur blessure juste avant les séries éliminatoires.

Jamal Murray a déchiré son LCA le 12 avril contre les Warriors. C’est l’une des blessures les plus déprimantes de la NBA depuis longtemps. Les Nuggets ressemblaient à un prétendant au championnat des chevaux noirs avec Nikola Jokic prêt à remporter le MVP et Aaron Gordon donnant à l’équipe un arrêt défensif sur l’aile après son arrivée à la date limite des échanges. Murray était électrique dans la bulle la saison dernière et semblait prêt pour une autre grosse course en séries éliminatoires. J’espère qu’il pourra se rétablir complètement en raison des séries éliminatoires de l’année prochaine.

Jaylen Brown a subi une déchirure ligamentaire au poignet juste avant les séries éliminatoires et a été exclu pour la saison. Brown profitait d’une année exceptionnelle et a aidé à former l’un des meilleurs jeunes duos du jeu avec Jayson Tatum. Les Celtics n’auraient probablement pas eu de chance contre les Nets au premier tour de toute façon, mais cela aurait été excitant pour Brown d’affronter les stars de Brooklyn après une si bonne saison.