Les éliminatoires du football universitaire apportent des changements majeurs en raison de la flambée de COVID-19

Les éliminatoires du football universitaire viennent d’apporter des changements importants en raison de la flambée de COVID-19. Le CFP a annoncé une nouvelle police COVID-19 où une équipe peut se qualifier pour le match de championnat national – et le gagner – par forfait de ses adversaires, comme mentionné par ESPN. Le match de championnat devrait avoir lieu le 10 janvier mais peut être repoussé au 14 janvier si nécessaire. Mais si une équipe peut jouer dans le match et l’autre ne peut pas à cause du COVID-19 – et le match ne peut pas être reprogrammé – l’équipe qui ne peut pas jouer déclarera forfait et l’adversaire sera déclaré championnat national. Si les deux équipes ne peuvent pas jouer à la date d’origine ou reportée, le championnat national des éliminatoires de football universitaire sera annulé pour la saison.

« Alors que nous nous préparons pour les séries éliminatoires, il est sage et nécessaire de mettre en place des précautions supplémentaires pour protéger ceux qui joueront et entraîneront les matchs », a déclaré le directeur exécutif du CFP, Bill Hancock, dans un communiqué. « Ces politiques protégeront mieux nos étudiants et notre personnel tout en fournissant de la clarté dans le cas où les pires scénarios se produiraient. »

Les quatre équipes qui participent aux éliminatoires du football universitaire sont l’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati. L’Alabama affrontera Cincinnati lors de la demi-finale des éliminatoires du football universitaire au Goodyear Cotton Bowl Classic. Le Michigan affrontera la Géorgie en demi-finale du CFP au Captial One Orange Bowl. Les deux matchs se joueront le soir du Nouvel An.

La nouvelle survient peu de temps après que le quart-arrière géorgien JT Daniels a été testé positif pour COVID-19. Le coordinateur offensif de l’Alabama, Bill O’Brien, et l’entraîneur de la ligne offensive Doug Marrone ont été testés positifs pour le virus. « Nous avons reçu une notification selon laquelle le coordinateur offensif Bill O’Brien et l’entraîneur de l’OL Doug Marrone ont été testés positifs pour COVID-19 », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban. « Ils ont des symptômes très légers et sont isolés à la maison tout en suivant toutes les directives appropriées. Nous prévoyons que les deux pourront entraîner dans le CFP. »

« Nous souhaitons certainement ne pas être dans cette position », a déclaré Hancock, « mais la seule chose responsable est de prendre toutes les mesures que nous pouvons raisonnablement prendre pour mieux protéger ceux qui jouent et entraînent le jeu. » L’Alabama cherche à remporter son septième titre national depuis 2009. Le Michigan cherche à remporter son premier titre depuis 1997. La Géorgie n’a pas remporté le titre depuis 1980 et Cincinnati est sur le point de remporter son premier championnat.