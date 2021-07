Les élites adorent se moquer et profiter de «1000 Pound Sisters» ⋆ 10z viral

in

La série TLC «1000 Pound Sisters» est devenue un succès sournois, atteignant en mars une émission câblée numéro 1 parmi les femmes âgées de 25 à 54 ans, un groupe démographique clé, tandis que la deuxième saison a enregistré en moyenne 1,5 million de vues.

La série de télé-réalité de deux saisons, qui a été approuvée pour une troisième due plus tard cette année, suit les sœurs Amy et Tammy Slaton, qui dirigent une chaîne YouTube populaire depuis leur domicile dans l’ouest du Kentucky.

Avec une moyenne d’environ 1 000 livres entre elles au lancement de l’émission – avant qu’Amy ne commence à perdre du poids – les deux femmes joyeuses et obèses morbides du pays des survols sont faciles à se moquer et mûres pour la télé-réalité, car elles permettent aux équipes de raconter leur vie sans gluten pour un pays public.

Ils mangent de grandes quantités de sodium, de sucreries et de malbouffe grasse, suivent un régime alimentaire, abandonnent le régime alimentaire, reprennent le régime alimentaire, abandonnent le régime alimentaire et en plaisantent en cours de route alors qu’ils luttent. avec la maladie mortelle qu’est l’obésité, qui promet de les tuer à long terme alors qu’elle les alourdit jusque-là.

Le cycle n’est que trop familier avec des millions d’Américains à travers le pays, dont 42% ont été qualifiés d’« obèses » en 2017-2018 par les Centers for Disease Control.

Les sœurs Slaton sont populaires parce qu’elles sont si familières à une grande partie du pays qui peut s’identifier à elles, et à une autre qui est curieusement captivée par le spectacle. Ce dernier comprend les élites qui les ont produits, fournissant aux sœurs Slaton et à leurs fans apparentés en dehors de la classe dirigeante, les moyens de devenir accros aux écrans et au sucre. Ils sont à leur tour moqués avec une version moderne du chapiteau de cirque grosse dame.

Ni les sœurs Slaton ni celles qu’elles incarnent ne sont exonérées de leur libre arbitre. En fin de compte, l’obésité se résume à des choix personnels. C’est nauséabond de voir ceux de TLC sur “My 600-Lb Life” similaire travailler leur cerveau dans des nœuds pour soulager les gens de leurs responsabilités avec des excuses pour ne pas atteindre les objectifs du médecin.

Tout en décriant leurs sources de richesse en tant que créatures incultes qui habitent un pays mythique survolé, nos élites ont créé le genre de dépravation qui les divertit désormais à l’écran. Les entreprises américaines les ont drogués avec des substances sucrées addictives traitées dans des laboratoires de méthamphétamine légalisés et les présentent maintenant à la télévision nationale comme quelque chose à regarder depuis le luxe d’un appartement métropolitain au sommet d’un cycle d’aliments entiers et d’âme.

L’establishment des entreprises a maintenant sauté sur l’occasion de capitaliser sur l’obésité, normalisant la condition mortelle malgré le réveil massif que la crise COVID a présenté sur le poids de l’Amérique.

L’obésité est la deuxième cause de décès évitable et augmente le risque de complications liées au COVID-19. Je suis désolé, ce n’est pas sain. @Cosmopolitan pic.twitter.com/U8R0THaiiz – Tristan Justice (@JusticeTristan) 4 janvier 2021

Bien que cela puisse s’arrêter à la nourriture sur «1000 Pound Sisters», l’histoire est la même que celle de dépendances plus larges étranglant la classe ouvrière des produits pharmaceutiques aux substances illicites. Lorsqu’ils ne sont pas vilipendés par l’étiquette libéralisée de raciste, en particulier pour leur opposition à l’immigration illégale alors que le fentanyl continue d’inonder la frontière sud, ils sont ridiculisés comme des spectacles de monstres accros au crack qui offrent un divertissement de qualité aux élites « cultivées ». qui en profitent.