Les élites américaines veulent une apocalypse raciale ⋆ .

par Joel Kotkin, Lew Rockwell:

Le récit du conflit racial colporté par les politiciens, les grandes entreprises et les progressistes menace la paix sociale.

Jamil Ford se souvient encore des troubles de la fin mai. «C’était comme Bagdad», se souvient-il, alors même que les jurés écoutaient les arguments lors du procès de Derek Chauvin, le policier accusé d’avoir tué George Floyd. «J’y pense constamment. L’histoire du passé ne disparaît pas », se souvient l’architecte afro-américain, notant avec appréhension d’éventuels déploiements de la Garde nationale. «La partie mentale est toujours là.

Je sais comment il se sent. En 1992, nous avons traversé le même processus à Los Angeles lorsque la police a été disculpée du passage à tabac de Rodney King. Cela a déclenché une explosion de trois jours de manifestations souvent violentes, entraînant 1 milliard de dollars de dommages et plus de 50 morts. En fin de compte, le désordre a conduit à certains changements nécessaires dans les procédures policières, mais a finalement laissé la zone relativement plus pauvre et considérablement moins noire qu’auparavant.

Les choses seront-elles différentes cette fois-ci? Aucun homme politique de l’histoire américaine ne doit plus au leadership et aux électeurs afro-américains que Joe Biden. Sa campagne agitée a été sauvée du respirateur par l’électorat démocrate fortement noir de Caroline du Sud. Les Afro-Américains ont maintenu son chemin à travers des États comme le Texas. Depuis sa prise de fonction, l’engagement de Biden à lutter contre la “ piqûre du racisme systémique ” et à empiéter sur la “ suprématie blanche ” a accompagné ses premières actions et semble avoir façonné nombre de ses nominations.

L’adhésion de la gauche et des médias à l’apocalypse raciale, tant aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne, reste malheureusement sélective. Les récents meurtres d’Atlanta, dont la couverture est exhaustive, ne semblent pas être le produit de chemises brunes Trumpista, mais d’un fou singulier et foutu. Pendant ce temps, les attaques contre les Asiatiques sont historiquement venues en grande partie par des minorités, principalement des Afro-américains. L’attaque la plus récente sur Capitol Hill n’est pas venue des Trumpistas mais d’un adepte de l’ultime anti-blanc, Louis Farrakhan.

Les mêmes médias qui hypnotisent la violence anti-asiatique des Blancs ignorent généralement ceux des autres «personnes de couleur». Lorsque l’agresseur est un djihadiste musulman, comme ce fut le cas au Colorado, la couverture a été moindre, même si le nombre de corps était deux fois plus élevé. La solidarité des «gens de couleur» qui saigne sur les pages des médias grand public a peu de place pour la nuance. Il a tendance à ignorer le fait que de nombreux Asiatiques, et de nombreux Hispaniques, s’opposent à des choses telles que les quotas à des lycées et collèges sélectifs.

De même, la plupart des minorités semblent ne pas partager de terrain d’entente avec les politiciens et les intellectuels progressistes, qui ont excusé le pillage comme une forme de réparation raciale. Les gens d’affaires appartenant à des minorités ne considèrent généralement pas la violence aléatoire comme une justice; l’impact sur les entreprises est particulièrement ressenti à Minneapolis. Il est clairement nécessaire de se concentrer sur les abus de la police, mais la grande majorité des Américains – y compris les milléniaux et les minorités – ne sont pas favorables au report de l’application de la loi. Ils peuvent être plus préoccupés par la résurgence de la criminalité violente et autre dans nos villes principales, même si elle est souvent minimisée dans les médias.

