Les éloges de Lewis Hamilton “signifient beaucoup” pour Lando Norris

Lando Norris dit que Lewis Hamilton le félicitant sur la radio de l’équipe pendant le Grand Prix d’Autriche signifie beaucoup pour lui.

Les deux pilotes britanniques se sont battus tout au long de la deuxième course sur le Red Bull Ring, le pilote McLaren l’emportant finalement pour prendre la troisième place après que la Mercedes ait subi des dommages.

Avant ces dommages, dans les premières étapes de la course, Hamilton a dépassé Norris et, après l’avoir fait, a déclaré à la radio que son compatriote était “un si bon pilote”.

Respect #F1 pic.twitter.com/20Xd0zLs6o – Planète F1 (@Planet_F1) 4 juillet 2021

Norris, qui a supposé à tort que cela arrivait plus tard lorsque Hamilton avait un problème et ne pouvait pas le combattre, admet que de tels éloges signifient beaucoup pour lui.

“C’est cool”, a-t-il déclaré à Sky Sports après l’avoir entendu.

«Avoir ce genre de respect et qu’il le dise, vous savez, cela signifie beaucoup.

« Je ne sais pas s’il pourrait dire cela parce qu’il a admis qu’il n’allait pas nous faire courir ou qu’il avait un problème ou autre. Peut-être que si nous avions couru juste et carré, peut-être qu’il ne l’aurait pas dit, je ne sais pas.

“Mais ce sont des mots gentils alors je l’apprécie.”

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Nous l’avons encore fait pic.twitter.com/15TSSDvjfR – Lando Norris (@LandoNorris) 4 juillet 2021

Ce fut l’un des meilleurs week-ends de course de Norris depuis qu’il a rejoint la grille de Formule 1 car il avait le rythme pour combattre les deux pilotes Mercedes samedi et dimanche, se qualifiant en P2 et terminant en P3.

Il pense que c’était un peu ponctuel et ne veut pas que les gens s’attendent à nouveau à la même chose au Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Ce qui est ennuyeux, c’est que tant de gens vont s’attendre à cela chaque week-end maintenant”, a-t-il ajouté.

« Ce qui, euh… Nous ne nous attendions pas à être aussi rapides aujourd’hui, mais la météo, les conditions, quelques améliorations avec la voiture par rapport au week-end dernier – le fait que j’étais P2 en qualifications et à un demi-dixième de la Red Bull, devant les deux Mercedes ont montré que nous avons franchi cette étape depuis le week-end précédent.

“Et je pense que cela s’est montré davantage dans la course avec à quel point nous étions plus compétitifs mais, d’un autre côté, je ne vais pas être trop étourdi parce que je sais que nous allons aller à Silverstone et cela va probablement revenir un peu plus à la normalité.

« J’aurais aimé essayer de faire ça pour me faire bien paraître, mais ce n’est pas le cas. Nous avons toujours été forts en Autriche, vous savez ? Chaque année depuis ma première venue ici en F1. Mais Silverstone n’a pas été aussi bon pour nous la saison dernière.

“Ce n’est pas comme si je voulais être négatif, je suis juste réaliste, et j’ai l’impression que beaucoup de gens vont s’attendre à ça tous les week-ends à partir de maintenant et se plaindre : ‘Pourquoi ne sommes-nous pas rapides ?’ C’est plutôt : « Pourquoi sommes-nous rapides maintenant ? puis attendez-vous à des choses normales la prochaine fois.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !