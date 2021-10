Les éloges de Tom Brady de Bill Belichick ne sont pas une surprise

Bill Belichick est, dans la plupart des cas, un golem au visage de pierre d’un entraîneur-chef de la NFL. Il abat les questions clichées de la conférence de presse avec un soupir et une réponse laconique. Il répond aux demandes de renseignements après la perte en déclarant que lui et les Patriots derrière lui sont « sur [insert next opponent here]. “

Mais une façon de s’assurer d’une réponse perspicace du futur Hall of Famer est de lui poser des questions sur un joueur qu’il aime. Il a émaillé les conférences de presse de soliloques de 500 mots sur la grâce et la présence de Larry Fitzgerald. Il a qualifié le bourreau fréquent Ed Reed de “meilleure sécurité gratuite jamais jouée”. Il a consacré une minute plus à expliquer la valeur des parieurs gauchers.

Alors pourquoi sommes-nous surpris qu’il ait de belles choses à dire sur le quart-arrière qui l’a mené à six victoires au Super Bowl ?

Bill Belichick sur aurait-il eu le même niveau de succès sans Tom Brady : “Bien sûr que non.” “Il n’y a pas de quart-arrière que j’aurais préféré à Tom Brady. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Tom.” Rare éloge de Belichick pour Brady 👀 pic.twitter.com/mh635jBP36 – Sportskeeda Pro Football (@SKProFootball) 1er octobre 2021

Des points de vente du monde entier ont rapporté que Belichick avait admis que Brady faisait partie intégrante de son succès comme si c’était inattendu. Les réactions à l’entraîneur-chef d’acier affirmant l’évidence ont été décrites comme un jeu, une déviation ou une tentative directe d’apaiser le plus grand joueur de l’histoire de la franchise.

La réponse simple ? Il dit la vérité, comme il le fait généralement lorsqu’il voit un joueur qu’il aime, même lorsqu’il joue pour une autre équipe :

“Je pense que j’ai été sur le record des dizaines de fois en disant qu’il n’y a pas de quart que je préférerais avoir que Tom Brady”, a déclaré Belichick. « Je ressens toujours ça. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Tom comme quarterback et de l’entraîner. Il était aussi bon (quartier) que n’importe quel entraîneur pouvait demander.

Tout cela est vrai. Rien de tout cela n’est inattendu. Si quoi que ce soit, la surprise pourrait être qu’il n’a pas parlé plus longtemps de son ancienne star, bien que cela puisse être dû au fait qu’il a traité ces questions toute la semaine.

Et oui, peut-être qu’il y a une stratégie impliquée, Belichick connaît Tom Brady. Il sait qu’il est capable de trouver la motivation même dans le moindre affront. Il est le quart-arrière qui s’est considéré comme un outsider tout au long de sa dernière course au Super Bowl en Nouvelle-Angleterre, bien qu’il ait été favorisé dans tous ses 19 matchs sauf un cette saison et qu’il ait passé la majeure partie de deux décennies à servir d’étoile de la mort de la NFL. Vous ne donnez aucune motivation supplémentaire à ce type pendant une semaine où il n’en a pas besoin.

Dans l’ensemble, c’est Bill Belichick étant Bill Belichick, s’en remettant à Tom Brady qui, il le sait, sera Tom Brady. Tout ce qu’il a dit est vrai. Rien de tout cela ne devrait être surprenant, même si l’entraîneur hargneux s’est arrêté de donner à Brady le genre d’analyse approfondie qu’il réserve habituellement à Fitzgerald.

La NFL choisit contre l’écart, semaine 4: les Patriots couvriront-ils contre Tom Brady?