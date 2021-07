Les éloges du PM Modi pour BS Yediyurappa alors que BS Bommai prend le relais en tant que nouveau Karnataka CM

in

Alors que BS Bommai prêtait serment en tant que ministre en chef du Karnataka, le Premier ministre Narendra Modi a fait l’éloge de BS Yediyurappa, qui a renoncé à son poste le 26 juillet mettant fin à des semaines de spéculation. Faisant l’éloge du pilier politique de la communauté Lingayat, le Premier ministre Modi a déclaré que les mots ne peuvent rendre justice à la contribution monumentale de l’ancien ministre en chef. Le Premier ministre Modi a déclaré que Yediyurappa était admiré pour son engagement en faveur du bien-être social.

« Aucun mot ne rendra jamais justice à la contribution monumentale de Shri BS Yediyurappa Ji à notre Parti et à la croissance du Karnataka. Pendant des décennies, il a travaillé dur, a voyagé dans toutes les régions du Karnataka et a touché une corde sensible chez les gens. Il est admiré pour son engagement en faveur du bien-être social », a déclaré le Premier ministre Modi.

Aucun mot ne rendra jamais justice à la contribution monumentale de Shri @BSYBJP Ji à notre Parti et à la croissance du Karnataka. Pendant des décennies, il a travaillé dur, a voyagé dans toutes les régions du Karnataka et a touché une corde sensible chez les gens. Il est admiré pour son engagement en faveur du bien-être social. – Narendra Modi (@narendramodi) 28 juillet 2021

Notamment, Yediyurappa avait également remercié le Premier ministre Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah de lui avoir permis de servir l’État alors qu’il avait plus de 75 ans.

Au BJP, les dirigeants de plus de 75 ans font partie du Margdarshak Mandal. Yediyurappa a 78 ans et s’est vu remettre le règne du Karnataka en 2019 à l’âge de 76 ans.

Le PM Modi a également félicité BS Bommai pour avoir prêté serment en tant que CM du Karnataka. “Félicitations à Shri BS Bommai Ji pour avoir prêté serment en tant que CM du Karnataka. Il apporte avec lui une riche expérience législative et administrative. Je suis convaincu qu’il s’appuiera sur le travail exceptionnel accompli par notre gouvernement dans l’État. Meilleurs voeux pour un mandat fructueux », a déclaré PM Modi.

Alors que les voyants Lingayat étaient contre la décision de retirer BSY en tant que CM, le BJP a joué la sécurité en faisant d’un autre chef Lingayat Bommai le CM de l’État. La communauté Lingayat représente environ 16-17 pour cent de la part des voix du Karnataka.

