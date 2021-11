Les EMA Awards de MTV s’engagent pour l’égalité dans une Hongrie en régression

14/11/2021

Le à 23h35 CET

.

Cela promettait d’être un gala pour l’égalité et pour la visibilité des droits du collectif LGBTQ+, diminué en Hongrie, et la 28e édition des Europe Music Awards (EMAs) l’a souligné depuis le début : « Il s’agit de respect et de défense d’eux. »a déclaré le présentateur, Saweetie.

Ainsi, dans un gala que par nombre de récompenses a trouvé en Ed Sheeran et Bts à ses grands gagnants, avec deux et quatre prix respectivement, On a aussi vu la diversité triompher grâce par exemple à la première représentation de son histoire d’une artiste transsexuelle, la jeune Allemande Kim Petras, qui s’est plantée en latex vert au Papp László Budapest Sportaréna.

Cela a été une partie de plus d’une déclaration globale de MTV, comme l’arc de couleurs dans le logo de cette année, avec du rose bien présent, ou la présence de Olly Alexander, leader de Years & Years et protagoniste de la série vindicatif ‘C’est un péché’, qui a montré son soutien à l’adoption par les couples homosexuels, parce que « La famille est la famille ».

Imagine Dragons était également présent, dont le chanteur, Dan Reynolds, est ouvertement gay, et en particulier les membres de Maneskin, renversant les stéréotypes vestimentaires classiques basés sur le genre, avec son chanteur principal portant un porte-jarretelles et des bas.

« Grandir gay dans un milieu populaire, pouvoir voir des références à la télé m’a beaucoup aidé (…) »a déclaré Chris McCarthy, président du réseau, lorsque le lieu a été annoncé cette année et a défendu la décision malgré les politiques entreprises par le gouvernement hongrois pour saper les droits des homosexuels.

Il s’agissait de porter ce message au cœur de ce pays et, pour cela, cette année a également rendu hommage avec le « MTV EMA Generation Change Award » aux jeunes du monde entier qui se battent pour promouvoir « Égalité et amour » tout en luttant contre les politiques anti-LGBTQ+.

« Ils revendiquent simplement le droit d’aimer qui ils veulent », l’actrice a souligné dans une vidéo Drew Barrymore, qui est « en partie hongrois », en hommage aux cinq militants lauréats de pays comme l’Irak ou la Hongrie, qui ont lancé un message clair : « Ne les laissons pas nous remettre au placard.

Prix ​​Ed Sheeran et BTS

Le palmarès, souvent juste une excuse pour profiter du spectacle entre prix et récompenses, a couronné Ed Sheeran avec certaines des plus grandes distinctions, « Meilleur artiste » et « Meilleure chanson » pour « Bad Habits », tandis que le groupe sud-coréen BTS a pris le relais de « meilleur groupe » et « meilleur artiste pop », ainsi que « meilleur artiste K-Pop » et « meilleurs fans ».

Contrairement à Justin Bieber, le top nominé, qui est parti vide, Lil Nas X a matérialisé sa candidature pour la « meilleure vidéo » avec le controversé « MONTERO (Call Me By Your Name) ». Absent, il a remercié le prix dans un message dans lequel il a oublié son statut d’icône LGTB aujourd’hui.

« Beaucoup de gens nous ont dit que nous n’arriverions jamais à quelque chose : je suppose que vous vous êtes trompé », ont célébré les vainqueurs de l’Eurovision 2021, les Italiens Maneskin, lors de la remise du prix dans la catégorie rock.

Concernant le reste des genres, Nicki Minaj a été fait avec celui de « hip hop », YUNGBLUD avec celui de « musique alternative », David Guetta avec celui de « l’électronique » et Maluma avec celui de « meilleur artiste latin ».

« Medellín n’est plus Pablo Escobar, c’est ‘Maluma, baby’ et J Balvin », a affirmé le Colombien dans son discours, avant de littéralement prendre un bain de masse et de se retrouver trempé parmi une vingtaine de danseurs avec la performance live de son » THÈME MAMAN ».

Beaucoup d’autres ont laissé leurs noms enregistrés pour la première fois aux EMA, comme Saweetie, désigné artiste révélation au détriment du Portoricain. Rauw Alejandro, tandis qu’Olivia Rodrigo a pris celui réservé aux personnalités florissantes promues par MTV (« Best Push »).

Finalement, Chat Doja et SZA ont reçu la distinction de la meilleure collaboration pour la chanson ‘Kiss Me More’ et Billie Eilish a été reconnu pour la « vidéo de message positif » par « Your Power ».

Après la pause pandémique de 2020 et le grand concert d’hier sur la Place des Héros de Budapest avec Une républiqueC’était la première cérémonie avec des performances live, avec du temps pour les jeunes talents comme le raffiné et jovial Griff, pour l’énigmatique performance live de la Norvégienne en rouge ou pour YUNGBLUD.

Les poids lourds ont été d’autres, cependant, par exemple Ed Sheeran, en charge de feu ouvert dans un costume multicolore et accompagné de son groupe (deux événements rares) pour interpréter « Overpass Graffiti » et, plus tard, « Shivers ».

Entre les deux, Saweetie a fait irruption, descendant sur scène devenu la nouvelle star (polaire) du rap, et Imagine Dragons, qui ont contribué à compléter l’accent rock de la soirée avec Maneskin, qui a présenté sa chanson ‘MAMMAMIA’, mettant le feu à une autre scène européenne ce soir.