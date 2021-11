Les emballeurs font le point sur la santé de Star QB après le diagnostic de COVID-19

Aaron Rodgers a été sous les projecteurs ces dernières semaines en raison de son diagnostic de COVID-19 et de son absence de vaccination. Et après avoir raté le match de dimanche dernier contre les Chiefs de Kansas City, le quart-arrière des Green Bay Packers sera-t-il de retour avec l’équipe pour le match de dimanche contre les Seahawks de Seattle? L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, a déclaré vendredi aux journalistes qu’ils s’attendaient à ce que Rodgers soit de retour comme quart partant ce week-end.

« J’ai eu beaucoup de conversations avec Aaron à cet égard sur ce dont il avait besoin pour être prêt à partir », a déclaré LaFleur, selon ESPN. « Ce ne serait pas la première fois de sa carrière qu’il ne s’était pas entraîné une semaine entière et n’avait pas joué un match. Donc, tant qu’il est confiant avec ce que nous faisons avec lui, alors nous verrons où il est à demain. »

Le premier Rodgers pouvant retourner chez les Packers est samedi puisqu’il n’est pas vacciné. Il a passé virtuellement la semaine d’entrée avec l’équipe mais n’a pas pu s’entraîner. Si Rodgers est autorisé à jouer dimanche, Jordan Love sera le titulaire pour la deuxième semaine consécutive.

« Je pense que ça a été une semaine normale pour moi, assez similaire à la semaine dernière pour avoir tous les représentants », a déclaré Love vendredi. « Je viens de mettre le plan de match en place, de me préparer comme si j’allais jouer et ensuite, évidemment, le plan est qu’Aaron soit de retour samedi donc il ira. Mais pour moi, c’est la même chose. Je joue toujours toute la semaine et alors nous serons prêts pour tout ce qui arrivera. »

Rodgers a pris un peu de chaleur pour ses commentaires sur The Pat McAfee Show vendredi dernier. Au lieu de se faire vacciner contre le COVID-19, il a reçu un autre traitement, ce qui l’a amené à dire aux journalistes qu’il avait été « immunisé » en août. « Les vaccins offrent certainement une certaine protection, mais nous ne savons pas beaucoup de choses à leur sujet », a déclaré Rodgers, selon CNN. « Il y a beaucoup à l’immunité naturelle. … Si vous avez contracté Covid et que vous vous en êtes remis, c’est le meilleur coup de pouce à l’immunité que vous puissiez avoir. » Plus tôt cette semaine, Rodgers a admis avoir induit les gens en erreur sur son traitement pour lutter contre le COVID-19. Quoi qu’il en soit, les fans des Packers veulent le voir de retour en action alors que l’équipe a une fiche de 7-2 et cherche à faire une course au Super Bowl.