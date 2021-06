Les embauches restent stables en mai, les embauches technologiques à un niveau record

L’activité d’embauche dans le secteur edtech a augmenté de plus de 7% séquentiellement en mai après avoir enregistré une baisse continue au cours des derniers mois.

L’activité d’embauche en mai est restée stable par rapport à avril, dissipant les craintes que le marché du travail n’ait été gravement touché par la brutale deuxième vague de Covid-19.

Poursuivant sa forte tendance à l’embauche, les emplois dans le secteur des technologies de l’information (TI) sont restés très demandés, tandis que le segment des technologies de l’éducation a fait un bon retour après une interruption de quelques mois.

Compte tenu de la vague d’hyper-numérisation qui a balayé le pays, le secteur des logiciels informatiques a enregistré une croissance robuste de plus de 14% des embauches en mai par rapport à il y a un mois, selon Naukri.com.

Il est intéressant de noter que l’embauche dans le secteur technologique atteint un niveau record, battant la dynamique de croissance des années pré-pandémiques, enregistrant une forte augmentation de 39% en mai par rapport au même mois en 2019.

L’activité d’embauche dans le secteur edtech a augmenté de plus de 7% séquentiellement en mai après avoir enregistré une baisse continue au cours des derniers mois. L’embauche dans le secteur est dirigée par des start-ups de renom comme Byju’s, Vedantu, Toppr et Unacademy, entre autres, a déclaré la société de portail d’emploi.

Cependant, en raison de la fermeture d’hôtels, de restaurants et de bureaux non essentiels, une baisse séquentielle des embauches a été observée dans des secteurs tels que l’hôtellerie, qui a diminué de 41% et le commerce de détail, qui a diminué de 20%. Cependant, ce qui est surprenant, c’est que certains secteurs qui étaient restés à l’abri de l’impact de la pandémie ont subi une baisse des embauches en mai. La banque et la finance ont vu leurs embauches baisser de 15%, FMCG de 13% et BPO/ITES de 10%.

Pawan Goyal, directeur commercial de Naukri.com, a déclaré : « Il est encourageant de constater un impact bien moindre de la deuxième vague de la pandémie sur l’économie de l’emploi par rapport à l’année dernière. Le nombre d’embauches resté stable en mai signale la résilience et la reprise. »

Kamal Karanth, co-fondateur de la société de recrutement spécialisée Xpheno, a déclaré que la tendance des emplois actifs pour les deux premières semaines de mai était préoccupante, car un peu moins de 60 000 emplois de cols blancs ont été ajoutés ou renouvelés au cours de cette période. Cependant, la seconde moitié de mai a apporté un peu de fraîcheur aux offres d’emploi pour modifier la trajectoire. “Pendant un mois qui se dirigeait vers une autre baisse, se terminer sur un chiffre stagnant était une reprise en soi”, a-t-il déclaré.

Selon les conclusions de Xpheno, les chiffres de clôture de mai correspondaient à ceux d’avril 2021 avec une augmentation marginale de 2,5%. Le nombre d’emplois actifs, actualisés et vus accepter des candidats en mai 2021 était de 2,05 lakh, contre 2 lakh en avril 2021. Cependant, les offres d’emploi étaient 23% plus élevées par rapport aux chiffres de mai 2020 de 1,67 lakh, qui était un mois où L’Inde traversait un verrouillage à l’échelle nationale et n’était donc pas strictement comparable.

Karanth a souligné qu’à un moment où la deuxième vague était à son apogée, mai 2021 pourrait potentiellement devenir le mois du retournement si l’élan se poursuit.

Le fournisseur de solutions de gestion des talents CareerNet constate que les perspectives d’embauche à l’avenir sont positives avec 8 employeurs sur 10 embauchant activement. Selon les résultats d’une enquête, 61 % des grandes entreprises prévoient de pourvoir plus de 500 postes, 45 % des entreprises de taille moyenne prévoient de pourvoir entre 100 et 500 postes et 61 % des petites entreprises prévoient de pourvoir moins de 50 postes dans 2021.

Les secteurs de la banque, du commerce électronique, des assurances et des services financiers et des TI/ITeS devraient être les principaux employeurs. Parmi les villes, Hyderabad est en tête de liste de l’emploi, avec 100% des personnes interrogées déclarant qu’elles embauchent activement, 80% des employeurs de Bengaluru envisagent d’embaucher, tandis que 5% n’ont pas encore commencé à embaucher. L’enquête a vu la participation de 80 dirigeants dans le domaine des ressources humaines et de l’acquisition de talents et de plus de 1 600 employés de diverses organisations.

Anshuman Das, PDG et co-fondateur de CareerNet, a déclaré : « La dynamique de recrutement s’est accélérée et les entreprises recrutent activement. Pour les collèges et les universités, l’embauche virtuelle sera la norme. Il y a une perspective positive pour l’embauche de concerts/contractuels/indépendants. »

