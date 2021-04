Les émeutiers BLM du Brooklyn Center demandent “Amenez les Blancs au front” – RedState ⋆ .

Pour la troisième nuit consécutive, des émeutiers de Black Lives Matter sont descendus sur Brooklyn Center, dans le Minnesota, où un groupe d’entre eux est rassemblé à l’extérieur du poste de police et prévoit apparemment de envahir le bâtiment. Un rassemblement illégal a été déclaré, mais au moment d’écrire ces lignes, la police a du mal à faire respecter le couvre-feu et à disperser la foule. (Peut-être que leur maire, qui ne pense pas que la police doit avoir une arme avec eux à chaque arrêt de la circulation et a sympathisé avec les émeutiers, devrait-il aider à disperser la foule? Juste une pensée.)

Le journaliste indépendant Andy Ngo rapporte que des membres d’Antifa sont également dans la foule.

Un grand groupe de #antifa s’est réuni à la station @BPPD et tente de faire tomber les clôtures de protection. #DaunteWright #BLM pic.twitter.com/1bzFptt1xZ – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 avril 2021

Ngo a également signalé qu’un compte Twitter Antifa avait publié mardi un message encourageant le pillage et les émeutes, disant aux participants qu’ils «faisaient ce qu’il fallait».

“Vous faites la bonne chose” Ce compte Twitter antifa encourage les gens à piller et à se révolter davantage dans une «lettre ouverte» écrite de manière anonyme. #BLM #antifa pic.twitter.com/No8D9XYaH9 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 avril 2021

Alors que le groupe de manifestants non pacifiques se prépare à prendre d’assaut le poste de police du Brooklyn Center, une femme crie: «Amenez les Blancs au front, frérot! Les Blancs à l’avant!

«Amenez les Blancs au front!» Les manifestants du #BLM exigent que les blancs soient utilisés comme boucliers humains lorsqu’ils se rassemblent devant le poste de police du Brooklyn Center. Ils ont essayé de briser la clôture et lancent des projectiles. #antifa pic.twitter.com/2gW7bGK6lq – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 14 avril 2021

Puis elle change légèrement son verbiage en disant: «Alliés blancs au front! Des alliés blancs au front! À maintes reprises, elle crie aux alliés blancs de se rendre au front. Ngo dit que le but est que les Blancs soient utilisés comme boucliers humains, et cela peut très bien être vrai. Honteux.