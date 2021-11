Les émeutiers qui suivent Jinnah ne peuvent pas comprendre la douceur de la canne à sucre : la fouille de Yogi Adityanath à Akhilesh Yadav

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath a dit que les émeutiers qui suivent Jinnah ne peuvent pas comprendre la douceur de la canne à sucre.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a lancé aujourd’hui une attaque cinglante contre le parti Samajwadi, affirmant qu’il avait tenté de retirer les affaires enregistrées contre des terroristes, mais que la Haute Cour d’Allahabad a déjoué son plan. Le chef du BJP a également déclaré que les émeutiers qui suivent Jinnah ne peuvent pas comprendre la douceur de la canne à sucre.

S’adressant aux gens à l’occasion de la pose de la première pierre d’une usine d’éthanol à Maijapur, Yogi Adityanath a déclaré : « Notre gouvernement est venu, nous avons libéré l’Uttar Pradesh des émeutes. Aucune émeute n’a eu lieu au cours des 4,5 dernières années. Sous le régime du BJP, les terroristes ont été tués dans leur antre. Aujourd’hui, les activités terroristes ne peuvent pas avoir lieu en Inde. Mais sous le gouvernement du parti Samajwadi, les cas enregistrés contre les terroristes ont été retirés. N’oubliez pas que les affaires concernant les terroristes qui ont attaqué le lieu de naissance de Maryada Purushottam Shri Ram ont été retirées sans vergogne par le gouvernement précédent. Les émeutiers, qui sont des adeptes de Jinnah, comment peuvent-ils comprendre la douceur de la canne à sucre », a déclaré Yogi Adityanath ciblant Akhilesh Yadav.

दंगाई हैं, के अनुयायी हैं, गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे… pic.twitter.com/SFXfIygNIw – Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 27 novembre 2021

En 2013, le gouvernement UP alors dirigé par le SP avait émis une ordonnance de retrait des affaires contre l’attentat en série d’Ayodhya, car il les considérait comme des « musulmans innocents » impliqués dans de fausses affaires. L’ordonnance a été suspendue par le tribunal d’Allahabad.

Parlant de l’usine d’éthanol, Yogi a déclaré que sa construction aiderait les agriculteurs à extraire le diesel et l’essence de leurs propres produits agricoles dans leurs champs. Il a exhorté les gens à ne pas tomber dans le piège de leurs promesses alors qu’ils ne cessent de changer leurs déclarations. Parlant des projets de développement, Yogi Adityanath a dit : « Qui avait arrêté le Congrès ? Qui avait arrêté « Babua » et « Bua » (Akhilesh Yadav et Mayawati) ? Ils ont eu toutes les chances de travailler, mais pendant leur mandat, le travail n’a pas été fait pour le développement mais pour les « bhai-bhatijawaad ​​», la caste et la région.

L’Uttar Pradesh ira aux urnes l’année prochaine. Il y a 403 sièges de députés dans l’État.

