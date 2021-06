Les émeutiers sont bien plus “délirants” que ce qui avait été rapporté précédemment 10z viral

Une dizaine d’années dans une bulle de théorie du complot peut avoir des conséquences néfastes sur la capacité à être rationnel. Nous avons publié rapport après rapport sur les arguments de MAGA pour sortir de prison en attendant son procès, les maux de dos, le fait d’être des « hommes de famille » et de « faire des ravages psychologiques », juste des exemples de ce que nous avons entendu plaider devant les tribunaux, et tous indicatifs de personnes qui ne « comprennent » tout simplement pas. Ils s’attendent à ce que leur blancheur se fasse sentir d’un jour à l’autre, ou que Trump les sauve.

En vérité, il est plus probable que Trump fera l’objet d’accusations que Trump va intervenir et aider.

Mais il a fallu un reportage d’une heure (à diffuser dimanche) de Drew Griffin de CNN pour vraiment exposer la profondeur de l’illusion et c’est pire que ce à quoi Griffen s’attendait. Comme extrait par Rawstory :

“Les participants avaient presque universellement une vision délirante que rien de grave ne s’était passé ce jour-là, et ceux qui font face à des accusations très graves ne parviennent pas à saisir la gravité dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes. Leurs proches décrivent quelque chose de bien différent, décrivant leurs propres proches comme étant radicalisés par ce culte du mensonge autour d’un président.

Ce n’est pas seulement le culte du mensonge. (Bien que cela en soit une grande partie). Ces gens croient qu’ils étaient du côté de la vérité. Ils croient qu’ils étaient là pour empêcher les démocrates de voler une élection. Compte tenu de ce qu’ils pensent que Biden et les démocrates ont fait, par rapport à ce qu’ils ont fait, ils pensent toujours qu’ils avaient raison de le faire (La plupart.) Ils croient aussi pleinement qu’ils ont toujours été le “bon gars”, comment peuvent-ils être un criminel face à la prison?

h Donovan Crowl, un Marine à la retraite et membre du groupe paramilitaire d’extrême droite les Oath Keepers, qui fait face à plusieurs accusations liées à son invasion du Capitole – mais qui ne considère pas cela comme une situation grave. “Je traînais avec certaines des mauvaises personnes, semble-t-il, mais je n’ai vraiment rien fait, donc je me sens plutôt bien que mon cas va sortir et le montrer.

Comment Trumpian? Ce n’était pas sa faute, c’était les gens autour de lui. Mais il n’a « vraiment rien fait », donc tout va bien et il s’en sent bien. Il va le “montrer”.

Contrairement aux émeutiers de MAGA, il y a les membres de la famille qui ont vu la transition et apprécient pleinement la gravité de l’affaire. La mère de Crawl a dit :

« J’aime la personne qu’il était, mais je méprise la personne qu’il est maintenant. Ce n’est pas mon fils, et j’ai encore du mal à croire qu’il a fait ce qu’il a fait. S’il encourt 20 ans de prison, il aura 70 ans avant de sortir de là. Trump ne se soucie d’aucune de ces personnes qui ont pris d’assaut le Capitole pour lui. Il ne se soucie pas d’eux. Ne les a même pas mentionnés depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

Cette femme comprend. Trump a eu le temps de parler du « gros mensonge » à chaque fois qu’il ouvre la bouche. Mais il n’a pas mentionné une seule fois les personnes arrêtées et confrontées à des problèmes en son nom. Ils voteraient toujours pour lui, et peut-être encore monteraient les marches du Capitole. Ils sont délirants. Et c’est pourquoi aucun des maux de dos, des hommes de famille et des ramifications de la santé mentale n’a d’importance pour les juges. Beaucoup de ces personnes doivent rester en prison précisément parce qu’elles sont tellement désillusionnées.

Tellement dangereux pour beaucoup.

Entrez dans l’attaque contre la démocratie américaine. Drew Griffin parle à ceux qui étaient là. Assault on Democracy – The Roots of Trump’s Insurrection, diffusé dimanche à 21 h HE/PT pic.twitter.com/2mMWjVV0wn – CNN (@CNN) 18 juin 2021

