Les Émirats arabes unis interdisent aux citoyens non vaccinés de voyager à l’étranger à partir du 10 janvier, a rapporté samedi l’agence de presse d’État WAM, citant le ministère des Affaires étrangères et l’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes.

Le rapport indique que les citoyens entièrement vaccinés auraient également besoin d’un rappel pour pouvoir voyager.

L’interdiction ne s’appliquerait pas aux personnes bénéficiant d’exemptions médicales ou humanitaires.

