Les Emirats Arabes Unis nous montrent comment ajouter des emplois – pas les tuer – RedState ⋆ .

Nous avons abordé à plusieurs reprises les plans America Last de Joe Biden. Il nous éclaire avec ce qu’il nomme ses propositions – mais ne vous y trompez pas : tout ce que fait Biden est America Last.

On vous avait prévenu avant les élections….

« Construire jamais » de Biden : ses assauts sans fin du gouvernement rendront la construction de l’Amérique impossible : « Que fera Biden différemment de (Donald) Trump pour « reconstruire » – et est-ce« mieux ? » “Et la réponse est: bien sûr, ce que Biden veut faire est BEAUCOUP pire. « Trump veut reconstruire l’Amérique. Biden veut reconstruire DC. « Trump a construit l’Amérique – en annulant ce qu’Obama-Biden a fait pour construire DC. « Obama-Biden a ajouté des millions de pages de règlements. Trump a abrogé des millions de pages de règlements. Biden veut les rajouter… et puis certains. « Obama-Biden a augmenté les impôts. Trump a réduit les impôts. Biden veut les augmenter aux niveaux Obama-Biden… et puis certains. «Trump a livré moins de DC – ce qui a créé plus d’Amérique. “Biden veut livrer plus de DC – ce qui détruira une grande partie de l’Amérique.”

Et rien n’a changé depuis les élections.

Biden veut mettre fin à notre capacité à rivaliser à l’échelle mondiale avec des taux d’imposition plus bas ; pour garder les entreprises ici et amener d’autres à venir ici.

L’administration Biden propose un impôt minimum global d’au moins 15%

Et Biden veut détruire toutes les incitations nationales pour garder les entreprises ici et en faire venir d’autres ici.

Le plan fiscal « Made in America » de Biden détruit toute incitation à ce que tout soit « Made in America » : « (N) maintenant, l’administration Joe Biden a pour objectif de mettre fin à l’une des dernières raisons de créer au niveau national (propriété intellectuelle) IP…. « Biden DOUBLE le taux GILTI (revenu mondial immatériel à faible imposition). Et en supprimant la parole pour son imposition de pays à pays. Et décupler l’imposition de la taxe. De 10 % de l’investissement — à 100 %. « L’incitation fiscale FDII (revenus immatériels dérivés à l’étranger) existe pour maintenir la création de propriété intellectuelle aux États-Unis. Et l’incitation fiscale FDII existe pour compenser les désincitations de la taxe GILTI. « Biden va augmenter MASSIVEMENT la taxe GILTI. ET éradiquer complètement l’incitation fiscale compensatoire FDII.

Nous avons longtemps prévenu que nos idioties domestiques chasseraient les créateurs d’emplois du pays. Avec une préoccupation particulière pour les créateurs de propriété intellectuelle (PI) – car à l’ère de l’informatique, la PI est encore plus importante que jamais. Alors que de plus en plus de choses passent du physique au numérique, l’IP devient de plus en plus important.

Nous avons été particulièrement préoccupés par le fait que la Chine communiste soit le bénéficiaire de nos idioties. Parce que… c’est la Chine communiste.

Dernière arnaque sur la propriété intellectuelle de la Chine communiste : voler la création de propriété intellectuelle La Chine se rend plus attrayante pour la création de propriété intellectuelle – les États-Unis le font beaucoup moins

La Chine est certainement le bénéficiaire le plus dangereux de nos idioties. Mais ils ne sont en aucun cas les seuls bénéficiaires.

Le secteur de la propriété intellectuelle des Émirats arabes unis a connu une croissance de 70 % en 2020 : ministère de l’Économie : « La confiance internationale croissante dans le cadre de protection de la propriété intellectuelle (Emirats arabes unis) aura un impact positif sur l’augmentation de l’afflux de talents et de compétences spécialisées. « En outre, cela renforcera la réputation du pays en tant que destination privilégiée à des fins d’investissement, d’emploi ou de tourisme. «En outre, il renforcera la contribution des Émirats arabes unis au paysage intellectuel et littéraire mondial, le positionnant ainsi comme un incubateur pour les innovateurs et les créateurs et une plaque tournante stratégique pour les projets basés sur l’innovation technologique et technique et la créativité en matière d’auteur et de design.»

Les Émirats arabes unis ont réalisé cette expansion économique massive – AU COURS DE L’ANNÉE DE VERROUILLAGE MONDIAL DU VIRUS.

Ne serait-il pas formidable si QUELQU’UN de l’administration Biden parlait de l’Amérique de manière aussi positive et constructive en ce qui concerne la propriété intellectuelle et la création d’emplois en général que le ministère de l’Économie des Émirats arabes unis l’est à propos de leur pays ?

Ne serait-ce pas formidable si les plans économiques de Biden n’étaient pas nommés de manière pro-américaine – tout en imposant des politiques anti-américaines ?

Et après avoir fait tout ce qu’il peut penser pour s’assurer que rien du tout n’est Made in America ? Après avoir assuré l’expansion de la Rust Belt d’un océan à l’autre et d’une frontière à l’autre?

Biden signe un décret exécutif « Achetez américain »

Le dernier fabricant de quoi que ce soit d’américain a déjà quitté le bâtiment, monsieur le président.